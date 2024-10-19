Институт предательства РАН: "Коллективный иноагент", - Царьград

12:54 20.10.2024 Институт предательства РАН: "Коллективный иноагент", который плюет в Россию и кормится из ее рук



Отдел расследований "Первого русского"

19 Октября 2024



Социологическое агентство Russian Field провело широкий опрос общественного мнения в России относительно поддержки населением СВО. Респонденты были разделены не только по полу и возрасту, но и по принадлежности к профессии. Так, самой большой (80%) поддержка спецоперации оказалась в среде силовиков, а вот самой низкой (всего 8%) - ученых. Исследование в очередной раз показало, что с представителями науки в нашей стране есть большие проблемы. На кого именно следует обратить внимание и почему?



Все точки над i



В современном русском обществе достаточно крепко укоренилось мнение о том, что основной пятой колонной являются либо звезды шоу-бизнеса, либо другие известные люди, своего рода лидеры общественного мнения. И правда, среди русофобов и релокантов велик процент условных Пугачевых и Галкиных*, однако их отъезд, конечно, никаким ударом для страны не стал. Напротив, отечественные сцена и телеэфир в некотором роде очистились от сомнительных деятелей со спорным творчеством, и то не до конца.



Иное дело - прочие сферы. Например, наука. О неприглядной картине в научных кругах Царьград уже неоднократно писал, мы отмечали также, что в протестном отношении отличаются и действующие профессора вузов, и даже члены Совета по правам человека (СПЧ) при Президенте России. Многократно в центре общественных скандалов оказывались Институт философии Российской академии наук (РАН), Высшая школа экономики (ВШЭ).



Очевидно, что у существования явления ученых-ренегатов должно быть какое-то логичное объяснение. И, наконец, оно было дано - в шести волнах социологического исследования "Портреты сторонников и противников военной операции", которое провело агентство Russian Field.



Респондентам был задан вопрос: "Если бы у вас была возможность вернуться в прошлое и отменить решение о начале военной операции, вы бы это сделали или нет?". Сторонники военной операции - те, кто выбрал варианты ответа "Скорее не отменил" и "Определенно не отменил". Противники военной операции - те, кто выбрал варианты ответа "Определенно отменил" и "Скорее отменил". Варианты ответа "Затрудняюсь ответить" и "Отказ от ответа" в графиках отсутствуют,

- пояснили концепцию авторы исследования.



Суммарно получились типичные портреты сторонников и противников СВО, которые были представлены в виде инфографики.



Однако самым интересным выводом исследования оказалась раскладка по профессиям сторонников и противников СВО. Особое внимание следует обратить на нижнюю строчку следующего слайда.



Если на первой строчке - силовики с поддержкой СВО на уровне в 80%, то на последней - ученые, в среде которых спецоперацию поддерживают лишь 8% респондентов, тогда как 85% выступают против.



Теперь понятно, что пятая колонна - это не только артисты и столичные перверты? Главная проблема у нас в науке. Это почти полностью оккупированная врагом территория. Территория нашего сознания. И теперь - внимание! - первая строка, обращаюсь к вам: неужели не понятно, к какой строке необходимо нагрянуть в первую очередь?

- прокомментировал эти данные в своем телеграм-канале философ и директор Института Царьграда Александр Дугин.



По его мнению, самой проблемной с этой точки зрения является ситуация в "квинтэссенции всех наук" - философии. И вне всяких сомнений, основным локомотивом философской науки в России считается уже упомянутый Институт философии (ИФ) РАН. И словно в подтверждение выводов социологического исследования именно ИФ РАН, как говорилось, неоднократно оказывался в центре русофобских скандалов.



"Ненасилие" в стенах ИФ РАН



Мы уже писали, что одной из самых громких историй в стенах ИФ РАН стало увольнение оттуда в конце 2022 года Анатолия Черняева - замдиректора по научной работе, который не скрывал своей патриотической позиции и гордился тем, что единственным из числа сотрудников ИФ РАН посетил Донбасс. Примечательно, что убрать Черняева с дороги было решено даже вопреки позиции министра просвещения Валерия Фалькова, который лично выдвинул его на пост главы ИФ РАН.



Но почему же Черняева убрали? Как оказалось, это произошло после письма, написанного нынешним иноагентом Рубеном Апресяном*, который был тогда ведущим научным сотрудником ИФ РАН и руководил сектором этики.



Теперь же Апресян* - не только иноагент, но и, вероятно, вообще покинул Россию. Тем не менее тогда, в 2022-м именно по его настоянию вместо Черняева главой ИФ РАН стал Абдусалам Гусейнов (в статусе врио), уже руководивший институтом с 2006 по 2015 год. Что же касается Апресяна*, то в "иноагентстве" его изначально обвинил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин, который написал на имя начальника главка МВД по Москве обращение с просьбой проверить деятельность Апресяна*. А затем Бородин рассказал Царьграду:



По собранным данным, Апресян Рубен Грантович*, руководитель сектора этики Института философии РАН и Центра практической и прикладной этики, член Международного программного комитета Social, Emotional, and Ethical Learning (при поддержке Университета Эмори (Атланта, США) и Фонда Далай-ламы) осуществляет при методической и финансовой поддержке зарубежных структур антироссийскую деятельность.



Апресян*, как выяснилось, также является членом Научного консультативного совета (Science Advisory Council) Стокгольмского экологического института (Stockholm Environment Institute), экспертом и председателем правления Программы по среднему образованию Института "Открытое Общество" - Фонд Сороса**, а также членом экспертного совета Подпрограммы по толерантности Института "Открытое Общество" - Фонд Сороса**.



Кстати, уже после разоблачения, словно в издевку, Апресян* отметился и еще одной выходкой - вместе со сбежавшим из России музыкантом (и тоже иноагентом) Андреем Макаревичем* он открыл совместную компанию под названием ООО "Философия ненасилия".



Возвращаясь к возглавившему в итоге ИФ РАН Гусейнову, заметим любопытную деталь: будучи в 1988-м профессором, преподавателем марксизма-ленинизма в институте, он создал научно-просветительский центр "Этика ненасилия" (отметим тут перекличку с названием компании Апресяна* и Макаревича*). Годом позже, на волне перестроечной оттепели в отношениях с США в СССР под эгидой АН СССР прошла конференция как раз по "этике ненасилия". Одним из видных участников ее стал американец Джин Шарп, который к тому моменту прославился как идеолог "цветных революций" и апологет той самой теории "ненасильственного" свержения власти. В 2018-м Шарп умер, и тогда "Комсомольская правда" опубликовала о нем подробный материал, в котором приводила среди прочего и такое его высказывание, переданное собеседницей:



Словом, говоря о руководстве ИФ РАН, включая нынешнее, следует понимать, что это за люди и откуда они черпали идеологический базис для своей работы. Более того, этот базис как раз и проявился с началом СВО, превратив один из центральных институтов РАН в настоящий вражеский лагерь.



Примечательно, что там, в этом стане вовсе не ограничились выражением своего либерального "фи", а открыто публиковали призывы к свержению власти в России, к проведению "акций гражданского неповиновения", открыто глумились над убийством Дарьи Дугиной, собирали петиции за "нет войне", хвастались своими русофобскими выступлениями и публикациями на Западе.



В настоящий момент практически все ведущие сотрудники ИФ РАН закрыли от посторонних глаз свои аккаунты в соцсети Facebook***, которая является для них основным каналом выражения мнений. Однако интернет, как говорится, помнит все - примеры будут ниже.



Россия дала им все. А они?



Одна из самых одиозных фигур ИФ РАН - иноагент Юлия Синеокая*. Она в прошлом весьма заслуженный сотрудник института, доцент, затем - профессор и член-корреспондент РАН, доктор философских наук. С 1995 по 2023 год была младшим, старшим, главным и ведущим научным сотрудником ИФ РАН, стала в итоге замдиректора института.



Именно Синеокая* пыталась стать директором ИФ РАН, когда попытка переизбрания в 2020-м занимавшего эту должность предыдущие пять лет Андрея Смирнова провалилась. Однако тогда, как мы помним, министр Фальков выдвинул кандидатуру Черняева, с которым стали бороться русофобы - и преуспели в этом.



Синеокая* имеет двойное гражданство - России и Франции. По данным источников Царьграда, эта дама получала финансирование из московского представительства корпорации "Институт международного образования, Инк." (США), штаб-квартира которого находится в Нью-Йорке. Кормилась философ-иноагент и из "Центра российских и восточноевропейских исследований Бирмингемского университета" - того самого, который нынче активно развивает миф о "русской агрессии на Украине".



При этом доходы Синеокой* в ИФ РАН были на вполне достойном уровне. Как следует из данных института, в 2021 году (с 2022-го публикация сведений прекращена) она получала ежемесячно почти 310 тыс. рублей в должности врио замдиректора по научной работе.



Кроме этого, в 2000 году Юлия Синеокая* получила первый приз РАН за лучшую книгу года в номинации "История философии" (труд по Фридриху Ницше), грант для ученых и президентскую стипендию. Словом, она не могла жаловаться не пренебрежение или недостаточное внимание к ее достижениям. Однако же в 2022-м все изменилось.



Муж сотрудницы - француз - скончался, и она уехала во Францию вступать в наследство. И после начала СВО уже не вернулась. Напротив, во Франции она основала "Независимый институт философии" и сделала профилем своей работы… борьбу с "агрессией России". Но оставалась при этом сотрудницей ИФ РАН и получала там зарплату.



Назначение Черняева спасло ИФ РАН от воцарения в нем Юлии Синеокой*, а всю российскую науку - от позора: спустя два месяца, в феврале 2022-го Синеокая* покинула Россию и создала в Париже "Независимый институт философии", занимающийся борьбой с "российской агрессией". Можно представить себе конфуз, который произошел бы, если бы она это сделала в должности директора ИФ РАН, или вред, который могла бы причинить, если бы осталась. В ИФ РАН и без того изрядная часть сотрудников с 2014 года бегают с жовто-блакитными ленточками,

- отмечал в этой связи известный публицист Егор Холмогоров.



Синеокая* - к сожалению, классический пример сотрудника ИФ РАН. Ниже мы приведем примеры открытого глумления работников института буквально над всем, что олицетворяет Россию и ее идеалы, глумления и над жителями страны, не только над властями.



Фактически это институция, которая перешла на сторону врага. Это, конечно, самое страшное преступление, которое совершается на наших глазах. Следствие этого - постоянные "каминг-ауты" новых и новых иностранных агентов, релокантов, переходы на сторону врага, как в случае с Синеокой* или Апресяном*. Все новые и новые сборники участников, сотрудников Института философии направлены на дискредитацию России,

- отметил в беседе с Царьградом Александр Дугин.



Как мы уже писали, целый ряд действующих (подчеркнем это слово) сотрудников ИФ РАН в 2023 году опубликовали свои антивоенные эссе в сборнике "Перед лицом катастрофы", который вышел в Германии в издательстве LIT Verlag. Сборник представляет собой целую серию сочинений, объединенных несколькими темами: неприятие СВО, неприятие русских, неприятие политики России и, разумеется, русофобия, умело замаскированная под философские умствования.



Среди авторов: Елена Петровская (ведущий научный сотрудник, руководитель сектора эстетики), Оксана Тимофеева (сотрудница ИФ РАН, профессор факультета социологии и философии Европейского университета в Санкт-Петербурге), Олег Аронсон (старший научный сотрудник ИФ РАН) и другие.



Так, Аронсон в своем эссе заявляет, что СВО - это месть со стороны России некоему "большинству", Петровская расценивает "режим Путина" как стремящийся "все обратить в ничто" и так далее. И об этом заявляют, отметим еще раз, действующие сотрудники ИФ РАН. Впрочем, стоит ли удивляться этому, если и два года назад они не скрывали своей позиции.



Падение в бездну



С началом СВО практически все сотрудники ИФ РАН в своих соцсетях в той или иной манере высказались в поддержку Украины. Так, старший научный сотрудник Института философии Светлана Месяц добавила украинский флаг на картинку пользователя и принялась извиняться перед украинцами.



Сын уже упомянутого нами Олега Аронсона - Даниил Аронсон (научный сотрудник Института философии РАН) - заявлял, что гордится своими друзьями, вышедшими на одиночные акции "нет войне", а также призывал подписать петицию "Остановить войну с Украиной".



Главный научный сотрудник сектора философских проблем социальных и гуманитарных наук ИФ РАН Светлана Неретина также публиковала флаг Украины и называла СВО "позором", продвигая популярное в те дни обращение о "позоре" этой войны, которое запустил оппозиционный журналист Михаил Зыгарь*, и под которым подписались многие известные иноагенты и русофобы вроде Бориса Акунина**** и Чулпан Хаматовой.



Заведующий отделом подготовки рукописей к изданию, младший научный сотрудник сектора философских проблем социальных и гуманитарных наук Алексей Бабанов - завсегдатай несанкционированных оппозиционных митингов. Позицию свою выразил вполне четко.



Просто вопиющей мерзостью оказались посты, которые публиковала тогда доктор философских наук, сотрудница ИФ РАН Оксана Тимофеева, которая вот так высказалась об убийстве Дарьи Дугиной:



Пожилая гвардия ИФ РАН была под стать. Ведущий научный сотрудник Андрей Воронин открыто призывал провести "акцию гражданского неповиновения", а также рекламировал текст письма для отправки в Гаагу с требованием "признать Владимира Путина военным преступником".



Примеры можно приводить и приводить. Такие же высказывания печатали, разумеется, многие руководители и сотрудники практически всех секций ИФ РАН (часть из которых, кстати, не добившись приглашения в "свободную Европу" в качестве политэмигрантов, благоразумно либо закрыли страницы, либо изрядно их почистили). Проще было бы посчитать, кто этого не сделал.



"Институт предательства"



Обратим внимание на два важных момента. Первый: все перечисленные выше лица, если верить сайту ИФ РАН, являются действующими сотрудниками института. А значит, даже русофобствуя, получают неплохие зарплаты. Званий они не лишены, как следствие - и государственных надбавок.



Второй момент: как уже упоминалось, в большинстве своем они постарались избавиться от улик. Боятся? Конечно. Однако мы намеренно публикуем эти скриншоты, чтобы свести на нет попытки этих людей спрятать то, что характеризует их наилучшим образом.



И то, что это происходит за государственные деньги, и то, что все это продолжает существовать, как ни в чем не бывало, несмотря на такую последовательную критику патриотически мыслящей интеллектуальной элиты России, - все это вызывает полное недоумение. Почему эти люди, которые фактически отметились в прямом покушении на традиционные ценности, на курс нашего государства, еще в принципе занимают места, которые они занимают?

- задался вопросом Александр Дугин.



По его мнению, Институт философии РАН впал в поклонение Западу, отечественная наука этими учеными презираема. Работают они сейчас только против своей страны, их задача - умными словами дискредитировать Россию, ее власти, население, науку.



Это огромное количество западных либеральных грантов, это обслуживание интересов Запада по дискредитации патриотической мысли, маргинализация нашего философского наследия русского, презрительное отношение к религиозной культуре, эпизодическое представление без всякой систематики об истории русской мысли и погружение в такую модную на Западе и на самом деле предельно токсическую повестку,



- ставит сотрудникам ИФ РАН диагноз Дугин.



Наконец, по его словам, научное учреждение превратилось в "коллективного иноагента", и если власти хотят как-то сковырнуть это гнездо, то не исключены варианты и полного его расформирования с целью создания новой структуры патриотической научной мысли.



В наше время можно было бы превратить Институт философии РАН в по-настоящему интеллектуальный штаб нашего философского цивилизационного возрождения,

- заметил философ.



Что с того?



После примеров, приведенных выше, любые комментарии излишни. Обратим внимание на то, что ИФ РАН все еще пожирает государственные деньги, которые можно смело считать либо потерянными, либо и вовсе обращенными против России и ее граждан (а то и направленными на прямую поддержку врага).



Также следует отметить потрясающее лицемерие сотрудников ИФ РАН. Мы не заметили, чтобы в годы, предшествующие началу СВО, хоть кто-либо из них публиковал картинки с флагами ДНР или ЛНР, осудил так называемую "АТО" против Донбасса или скорбел по жертвам в одесском Доме профсоюзов.



Впрочем, если для этих нелюдей (нет иного слова тут) и убийство Даши Дугиной - это "Бог покарал", то эти люди не стоят и той бумаги, на которой про них следует писать всю правду.



Наконец, пример Синеокой*, Апресяна* и целого ряда других сотрудников ИФ РАН показывает, что государство дало им все возможное, и плодами этих возможностей все они активно пользовались и пользуются. В ответ они это государство презирают и ненавидят, желают ему поражения и разрушения, гибели населению страны. Именно в этом контексте, по нашему мнению, деятельность этих людей должна быть рассмотрена компетентными органами. И "корочки" РАН тут не должны быть индульгенцией.



*Максим Галкин, Юлия Синеокая, Рубен Апресян, Михаил Зыгарь - лица, признанные в России иноагентами.



**Организация, деятельность которой признана нежелательной в России.



***Компания Meta (и ее продукты Facebook, Instagram) - признана в России экстремистской организацией и запрещена.



**** Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) - признан в России иноагентом, включен Росфинмониторингом в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности. Источник - Царьград

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