 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Как один завод может увеличить урожай во всем Казахстане
12:59 20.10.2024

Городок Жанатас в Жамбылской области появился в советское время, когда в регионе начали добывать фосфориты. Тогда жизнь в городе кипела – большие возможности для продвижения и высокие зарплаты привлекли специалистов со всего СССР. Но Жанатас ждала судьба похожих городов. Судьба города-призрака. Люди стали разъезжаться, целые микрорайоны оказались заброшены, а потом и снесены. Но через двадцать с лишним лет ситуация изменилась.

18 Октября

Caravan.kz рассказывает, как это произошло.

С промышленной точки зрения

Месторождение фосфоритов недалеко от Жанатаса привлекло внимание международных инвесторов, и в 2009 году один из четырех крупнейших производителей минеральных удобрений в мире начал строить здесь производство.

Жители района заволновались, и их можно понять – крупное химическое производство вызвало бы опасения в любом регионе мира. В результате специалисты компании даже свозили группу аксакалов из Жанатаса и лежащих рядом аулов в Литву, чтобы почтенные граждане своими глазами увидели аналогичное производство, которое работало в черте города. Аксакалы были очень впечатлены, ведь европейские стандарты в области промышленности крайне строги.

В 2015 году в эксплуатацию был введен горнорудный комплекс с системой "умный карьер", который производит 740 тыс. тонн фосфоритовой руды в год. Дальнейшие этапы проекта включают в себя строительство завода по производству серной кислоты и реализацию проекта химического комплекса по производству минеральных удобрений и индустриальных продуктов. В результате появится предприятие полного цикла – добываемое в карьере сырье будет перерабатываться в высококачественные удобрения.

Справка "Каравана": добываемый в карьере дикальцийфосфат используется как экологически чистый компонент при производстве минеральных удобрений и кормовых добавок для скота.

Строительство завода уже идет вовсю и завершено на 32 %: установлены четыре резервуара для хранения серной кислоты, продолжается монтаж основных технологических эстакад и склада хранения комовой серы. Одновременно с этим разрабатывается проектная и рабочая документация химического комплекса, заключены контракты на поставку основного технологического оборудования.

При этом производство спроектировано максимально эргономично: тепло, выделяемое при химических реакциях, будет использоваться для генерации электроэнергии, а количество отходов будет сведено к минимуму, в немалой степени за счет того, что они будут вырабатываться в виде гипса, который можно будет использовать в строительстве.

Железнодорожные пути уже проложены, что позволяет бесперебойно поставлять продукцию.

В перспективе использование удобрений, производимых на заводе, может привести к ощутимому для всей страны эффекту. Сейчас, по данным "ЕвроХима", фермеры удобряют около 30 % всех посевных земель, но эксперты считают, что урожайность зерновых, которыми занято около 80 % этих площадей, может вырасти не менее чем на 10 %. Тем более что государство значительно субсидирует покупку казахстанских удобрений.

Планируется, что продукцию комплекса будут использовать различные казахстанские предприятия – не только в сельском хозяйстве и строительстве, но и в других отраслях промышленности и даже в борьбе с гололедом.

С учетом того, что проектная мощность комплекса – миллион тонн в год, продукции хватит и на экспорт. В числе потенциальных рынков сбыта эксперты компании называют Россию, Узбекистан и Китай.

Справка "Каравана": комплекс рассчитан на работу в течение минимум 50 лет. Разведанные запасы месторождения фосфоритов оцениваются в 13 миллиардов тонн. Несложно подсчитать, что при выработке миллиона тонн в год, запасов хватит на 13 тысяч лет работы завода.

Как "ЕвроХим" влияет на социальную жизнь региона

С 2012 года на социально-экономическое развитие Жамбылской области "ЕвроХим" направил 27 млн долларов, и в будущем эта сумма дойдет до 40 млн долларов.

Куда были потрачены эти средства?

Если вкратце: восстановлены 5 жилых домов, 3 школы, здания Центральной больницы, Дом культуры, 2 автомобильных моста, канализационные сети и очистные сооружения, в целом улучшилось состояние дорог. Жители региона получили детские и воркаут-площадки, оборудование для классов химии, реанимобили для местной станции скорой помощи. Раньше в домах Жанатаса вода подавалась по несколько часов в день – теперь она поступает круглые сутки.

Еще одна важная помощь местным жителям заключается в том, что во время зимних буранов "ЕвроХим" из года в год отправляет технику на расчистку трасс от снега. Компания помогает и в другие сложные моменты. Например, предоставила генератор для местной станции водоснабжения после крупной аварии на электросетях, а после паводков в этом году помогла восстановить пострадавшее от воды уличное освещение в Жанатасе.

Но главное, конечно, это рабочие места, ведь нехватка работы стала основной причиной угасания Жанатаса. В строящемся химическом комплексе будут работать около 1 200 человек, причем на карьере уже заняты 600 работников. В компании с гордостью подчеркивают, что почти все они, включая руководителей, – уроженцы Жамбылской области, а многие родились в Жанатасе и аулах рядом с ним.

"ЕвроХим" буквально выращивает кадры для промышленности – у компании есть договоренности с местным колледжем и есть программа обучения молодых специалистов.

"ЕвроХим" также обеспечивает стипендией студентов ЮрГПУ, а затем принимает их на работу. К примеру, бывшая стипендиатка "ЕвроХима" в данный момент работает ведущим специалистом отдела логистики. В этом году девушка перевелась из офиса в Жанатасе в офис в Алматы", - рассказал генеральный директор компании Игорь Георгиади.

В целом компания старается создать наилучшие условия для сотрудников, обеспечивая их не только образованием и работой, но и корпоративным жильем, детсадами, питанием на местах, возможностью заниматься спортом и отдыхать в санаториях. Многие кадры работают в компании с самого начала.

Отдельно стоит упомянуть больной для Казахстана вопрос безопасности на производстве. За все время работы "ЕвроХима" в Казахстане на предприятиях компании не погиб ни один человек.

Автор: Дария Жылкыбаева

Источник - Караван
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1729418340


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