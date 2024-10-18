Как ликвидация главы ХАМАС повлияет на группировку и шансы на мир, - В.Шварцман

13:21 20.10.2024 Как ликвидация главы ХАМАС повлияет на группировку и шансы на мир По мнению экспертов, теперь от Израиля зависит, удастся ли достичь прекращения огня



17 октября ЦАХАЛ подтвердила, что накануне ликвидировала лидера ХАМАС Яхью Синвара. 18 октября смерть подтвердил представитель группировки. Как это повлияет на ее потенциал, судьбу заложников и мирных переговоров - в статье РБК



Сбор протестующих на митинг в поддержку "Хезболлы" и палестинцев в секторе Газа перед щитом, на котором изображен покойный лидер ХАМАС Яхья Синвар, Сана, Йемен, 18 октября 2024 года (Фото: Khaled Abdullah / Reuters)

Глава политбюро ХАМАС 61-летний Яхья Синвар был убит в окрестностях Рафаха 16 октября. Это произошло случайно: во время планового патрулирования предместья Тель ас-Султан, расположенного к северу от города, военнослужащие 828-й учебной бригады "Бисламах" заметили трех боевиков и открыли по ним огонь. Один из них скрылся в ближайшем полуразрушенном здании. На его поиски был направлен дрон. Синвар, тогда уже раненный, попытался сбить беспилотник палкой, но безуспешно. Установив его местоположение, подразделение ЦАХАЛ открыло по зданию огонь из танка - и постройка обрушилась, убив Синвара.



Военнослужащие не сразу поняли, что убили лидера ХАМАС: они приняли его за обычного боевика, поскольку его лицо было закрыто "арафаткой". Но при осмотре тела они отметили сходство с Синваром. Окончательно его личность была подтверждена стоматологической и дактилоскопической экспертизами и ДНК-тестом. Израильские власти знали, что лидер ХАМАС находится в Рафахе, но не знали его точного местоположения: по некоторым данным, большую часть времени он проводил со "щитом" из шести заложников. При себе у Синвара в момент гибели были поддельные документы, гранаты, пуленепробиваемый жилет и около 40 тыс. шекелей (примерно $10,7 тыс.). В ЦАХАЛ заявили, что лидер ХАМАС планировал бежать из сектора.



Ликвидация руководства ХАМАС - одна из официальных военных целей Израиля, и ЦАХАЛ охотилась за Синваром долгое время. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что смерть лидера ХАМАС может стать "началом конца" войны в секторе Газа. "Для жителей Газы у меня есть простое сообщение: эта война может закончиться завтра. Она может закончиться, если ХАМАС сложит оружие и вернет наших заложников", - сказал он. Однако член политбюро ХАМАС Басем Наим заявил NBC, что после смерти каждого из лидеров, включая Ахмеда Ясина и Абделя Азиза Рантиси, группировка "становилась все сильнее и популярнее и эти лидеры стали символом для будущих поколений, продолжающих путь к свободной Палестине".



Политолог и независимый эксперт в области ближневосточных конфликтов Кирилл Семенов прокомментировал РБК, что убийство Синвара не повлияет на систему управления ХАМАС в Газе, поскольку убитый занимался этим весьма условно из-за необходимости постоянно перемещаться внутри эксклава и редко выходить на связь. "Как мы понимаем, он вместе с бойцами "Бригад аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС. - РБК) перемещался по Газе, а не сидел где-то в бункере или тоннеле, откуда отдавал какие-то приказы. Это и позволяло ему столь долгое время быть неуловимым для Израиля. То, что он погиб в таком случайном столкновении, - везение ЦАХАЛ", - отметил эксперт.



Семенов пояснил, что у ХАМАС децентрализованная система управления военным крылом и координация между его подразделениями не осуществляется из единого центра. "У "Бригад аль-Кассам" есть оперативные штабы, которые осуществляют руководство на отдельных направлениях, и в целом ХАМАС гибель Синвара никак не затронет, поскольку группировка и до этого была довольно сильно децентрализована, а сам Синвар был в большей мере символической фигурой, нежели реально осуществлял командование", - отметил эксперт. Обстоятельства гибели могут сделать Синвара героем не только в глазах палестинцев, но и у других арабов, повысив популярность группировки, предположил он.



Яхья Синвар родился 29 октября 1962 года в лагере беженцев Хан-Юнис на юге сектора Газа. Закончил Исламский университет в Газе, там радикализовался и возглавил студенческое отделение "Братьев-мусульман" (террористическое движение, запрещено в России). Стоял у истоков создания ХАМАС в 1987 году. Возглавил подразделение внутренней безопасности "Аль-Маджд", занимался выявлением и ликвидацией предполагаемых информаторов израильских спецслужб.



В 1988 году был арестован и приговорен к трем пожизненным срокам за убийство двух израильских солдат и палестинцев, подозреваемых в сотрудничестве с Израилем. За решеткой провел 23 года - в 2011 году он вместе с еще более чем 1 тыс. палестинских заключенных был обменян на израильского солдата Гилада Шалита, взятого в плен пятью годами ранее. В 2012 году Синвара избрали в политбюро, а в 2017-м он стал лидером ХАМАС в секторе Газа, сменив на этом посту Исмаила Ханию. После убийства Хании в июле 2024 года Синвар был избран новым главой политбюро.



CNN сообщает, что американская разведка считает возможным преемником Синвара его младшего брата Мохаммеда. По мнению собеседника телеканала, такой выбор может полностью подорвать шансы на успех мирных переговоров, поскольку Мохаммед Синвар придерживается тех же жестких взглядов, что и его старший брат. Американские и израильские СМИ называют имена и других потенциальных преемников, среди которых Халиль аль-Хайя, член политбюро ХАМАС и главный переговорщик группировки; Халед Машаль, возглавлявший политбюро до 2017 года (по некоторым данным, уже взял на себя обязанности и.о. лидера группировки); Муса Абу Марзук, замглавы политбюро ХАМАС; Изз ад-Дин аль-Хаддад, командир бригады "Газа".



Вырос ли шанс на мирные переговоры

Лидеры западных стран, включая президента США Джо Байдена, а также лидер израильской оппозиции Яир Лапид выразили надежду, что убийство Синвара станет отправной точкой для переговоров об освобождении удерживаемых ХАМАС пленников и прекращении огня. Лапид также предложил правительству рассмотреть возможность финансового вознаграждения и гарантий безопасного прохода для боевиков, которые передадут заложников израильским военным (сейчас в плену у группировки остается 101 заложник, 35 из них числятся погибшими). Аналитик Le Beck International Махди Гулум заявил NBC News, что Синвар препятствовал переговорам о перемирии.



Научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Людмила Самарская отметила в беседе с РБК, что ликвидация лидера ХАМАС с некоторой долей вероятности может повысить шансы на заключение сделки о прекращении огня и освобождении заложников, но предупредила, что точные прогнозы пока давать очень сложно. "С израильской точки зрения устранение Яхьи Синвара значимо не только в практическом, но и в символическом плане, поскольку считается, что именно он стоял за организацией трагических событий 7 октября прошлого года. А потому оно может интерпретироваться как фактор успеха и победы, как минимум частичной, и в этом смысле способствовать заключению каких-то договоренностей", - сказала она, не исключив, что ликвидация Синвара может и не повлечь за собой смягчение позиций сторон и их большую готовность к компромиссам.



Семенов отметил, что инициатива о прекращении огня должна исходить от израильского лидера, который, по некоторым сообщениям, также прежде срывал переговоры, внося новые предложения в проект соглашения. Одним из последних камней преткновения на пути к перемирию стало требование Израиля сохранить контроль над Филадельфийским коридором - границей между сектором Газа и Египтом. Между тем сам ХАМАС, по мнению эксперта, может быть заинтересован в прекращении огня из-за гуманитарного кризиса в секторе Газа.



"Для Нетаньяху сам факт смерти Яхьи Синвара, на которого в Израиле возлагается ответственность за атаку 7 октября 2023 года, наверное, приоткрывает возможность пойти на некую сделку с ХАМАС. Так как главный виновник того нападения убит и цель выполнена: ХАМАС наконец полностью обезглавлен и ослаблен - можно заключить сделку", - пояснил эксперт. Вместе с тем, допускает Семенов, успешная ликвидация руководства ХАМАС и "Хезболлы" может, напротив, побудить Нетаньяху действовать более напористо и "пойти до конца" в военном решении поставленных задач.



18.10.24

Валентина Шварцман Источник - rbc.ru

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