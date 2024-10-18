Президент Мирзиеев подписал закон, запрещающий хокимам возглавлять местные кенгаши

13:31 20.10.2024

Президент подписал закон, разделяющий должности хокима и председателя местного кенгаша (этого уже требует обновленная Конституция). Расширяются полномочия кенгаша, он наделяется правом отправлять запросы и проводить расследования. Хоким сможет подавать в суд для отмены решения кенгаша.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 17 октября подписал поправки в законодательство, касающиеся деятельности органов государственной власти на местах. Поправки были приняты Законодательной палатой Олий Мажлиса 23 июля и одобрены Сенатом 20 сентября. Они разработаны в соответствии с принятием новой редакции Конституции в прошлом году.



Одно из главных изменений - разделение должностей хокима района (города, области) и председателя кенгаша народных депутатов. До настоящего времени хокимы одновременно возглавляли представительную (кенгаш) и исполнительную (хокимият) власть на соответствующей территории, что нарушало принцип сдержек и противовесов во власти.



Это изменение вступит в силу для кенгашей и хокимов областей и Ташкента после октябрьских выборов, а для районных и городских кенгашей и хокимов - с 1 января 2026 года.



Согласно обновленному закону, хоким может быть депутатом кенгаша. Как депутат он может избираться членом Сената.



Кандидат на должность хокима области или Ташкента при рассмотрении его кандидатуры в кенгаше будет представлять программу социально-экономического развития территории на перспективу.



Занимать пост хокима одной и той же области, района или города более двух пятилетних сроков подряд запрещено. Такое же требование вводится для председателя кенгаша.



Хокимам областей разрешено по согласованию с Кабинетом министров подчинять хокимов городов хокимам районов (за исключением районов, входящих в состав города) с образованием единых органов управления. Такое решение должно быть утверждено областным кенгашем.



Усилено требование по регистрации актов, принимаемых кенгашами и хокимами, в Единой электронной системе разработки, согласования и регистрации решений органов государственной власти на местах. Не зарегистрированные в системе акты считаются недействительными и не влекут за собой правовых последствий.



Хокимам предоставлено право обращаться в Сенат или в суд за отменой противоречащих законодательству решений кенгаша. До этого хокимы должны обратиться в кенгаш с представлением о пересмотре решения.



Председатель кенгаша избирается на срок полномочий кенгаша. В этот период он приостанавливает членство в партии и не может вступать в состав постоянных и других комиссий, а также партийных групп.



Председатель кенгаша может быть досрочно освобожден от должности по решению кенгаша, если за это проголосуют более двух третей депутатов.



Кенгаши получили полномочия направлять запросы должностным лицам госорганов и организаций по вопросам исполнения законов, программ развития территории и другим.



Кроме того, они могут проводить расследования в целях изучения фактов и событий, создающих угрозу правам и свободам человека, интересам общества и государства, способных оказать негативное воздействие на основы безопасности и устойчивого развития территории.