У всех министров Узбекистана появятся заместители по цифровизации и приватизации

14:06 20.10.2024

У министров появятся заместители по цифровизации и приватизации - глава Госактива

2025 год в Узбекистане станет годом привлечения частного сектора во все сферы, заявил глава Госактива Акмалхон Ортиков со ссылкой на президента. По его словам, глава государства дал указания назначить заместителей министров по цифровизации и приватизации.



В Узбекистане у министров появятся заместители по вопросам цифровизации и приватизации. Об этом в интервью телеканалу "Узбекистан 24" сообщил директор Агентства по управлению государственными активами Акмалхон Ортиков.



По его словам, на совещании 17 октября президент определил конкретные задачи и механизмы их решения в сфере приватизации.



"Президент сказал, что 2025 год станет годом привлечения частного сектора во все сферы. Государственные учреждения и предприятия [должны определить], как будут привлекать частный сектор, какие активы приватизируют. Президент дал указания о назначении руководителей на уровне заместителей по цифровизации и приватизации", - сообщил Акмалхон Ортиков.



По его словам, Шавкат Мирзиеев поставил задачи для государственных предприятий, министерств и ведомств в 2025 году привлечь частный сектор, внедрить механизмы государственно-частного партнерства, продать ненужные объекты.



"Поручено ускорить процессы трансформации на крупных предприятиях и выйти на международные рынки, а также сократить расходы и повысить эффективность труда", - заявил он.



Глава Госактива сообщил, что планируется подготовить новую программу на 2025 год по приватизации госпредприятий и продаже пустующих земель через аукцион.



Напомним, в Узбекистане создается Национальный инвестиционный фонд, который получит долю в 18 госпредприятиях и банках и разместит свои акции на IPO. В их числе - Uzbekistan Airways, Uzbekistan Airports, ТЭС, РЭС, Национальные электросети, "Худудгазтаъминот" и другие.