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|Президент ОАЭ Аль Нахайян прибыл в Москву с официальным визитом
19:09 20.10.2024
Президент ОАЭ на "Аурусе" с колонной мотоциклистов проехал по улицам Москвы
В воскресенье президент России Владимир Путин и Аль Нахайян поужинают в Ново-Огарево и в неформальной обстановке обсудят текущие вопросы.
Во время официальных переговоров, которые запланированы на понедельник, лидеры поговорят о состоянии и перспективах развития многопланового российско-эмиратского сотрудничества. Кроме того, стороны обсудят актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
Также президент ОАЭ примет участие в мероприятиях саммита БРИКС, который пройдет в Казани 22-24 октября.
Аль Нахайян в предыдущий раз был в России в июне прошлого года. Тогда они с Путиным встречались на полях Петербургского международного экономического форума.