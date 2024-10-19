Президент ОАЭ Аль Нахайян прибыл в Москву с официальным визитом

19:09 20.10.2024

Президент ОАЭ на "Аурусе" с колонной мотоциклистов проехал по улицам Москвы



В воскресенье президент России Владимир Путин и Аль Нахайян поужинают в Ново-Огарево и в неформальной обстановке обсудят текущие вопросы.



Во время официальных переговоров, которые запланированы на понедельник, лидеры поговорят о состоянии и перспективах развития многопланового российско-эмиратского сотрудничества. Кроме того, стороны обсудят актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Также президент ОАЭ примет участие в мероприятиях саммита БРИКС, который пройдет в Казани 22-24 октября.



Аль Нахайян в предыдущий раз был в России в июне прошлого года. Тогда они с Путиным встречались на полях Петербургского международного экономического форума.