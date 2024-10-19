Начало отопительного сезона в России, или Турне по всем инстанциям

20:40 20.10.2024

Начало отопительного сезона в России, или Турне по всем инстанциям. Русским поставили ключевую задачу - пережить эту зиму. Светлана Калинина поделилась острожным оптимизмом: с 2025-го с подготовкой к этому ответственному периоду в нашей стране наконец должно стать лучше.



Изношенность коммунальных сетей в отечественной системе ЖКХ уже приближается к 90%, сообщила ведущая канала Царьград Елена Афонина в программе "Мы в курсе". И неизбежно возникает главный вопрос: а за чей счет должен идти этот масштабный ремонт, который теперь жизненно необходим?



О том, кто должен вложиться, чтобы люди зимой спали не в чуме, а все-таки в нормальных условиях, ведущая "Первого русского" спросила у главного эксперта Народного фронта по ЖКХ Светланы Калининой.



Есть и хорошая новость



Собеседница Царьграда указала, что начало отопительного сезона в России - период вынужденного турне по всем инстанциям - всегда в последние годы сопряжен с авариями, попытками людей добиться справедливости, и эта тенденция не может не тревожить:



Эта беготня от одного ведомства к другому напоминает передачу эстафетной палочки. И я это не понаслышке знаю, потому что когда начинается отопительный сезон, я работаю в горячем режиме - практически 24 часа в сутки. У людей зачастую действительно беда, и они не знают, кто должен платить за замену коммуникаций, которые вышли из строя.







Между тем ответ на этот насущный вопрос очень прост. Эксперт пояснила, что платить должен собственник сетей:



Ведь ты за счет коммунальных тарифов получаешь с людей средства, берешь эти деньги. У тебя должны быть запланированы ремонтные работы, которые ты обязан выполнить, чтобы обеспечить безопасное, безаварийное использование теплосетей, электросетей. Кстати, электросети у нас тоже в не очень хорошем состоянии, как показали погодные условия прошлой зимы. Они просто обледеневают, и гнилые столбы и провода падают на головы, котельные недополучают электроэнергию, и, естественно, не топятся котлы. Здесь, в коммунальной инфраструктуре, у нас все взаимосвязано.



Русским поставили главную задачу - пережить эту зиму. Дальше, считает Светлана Калинина, будет проще. Она пояснила, что государством по поручению президента было принято следующее решение:



На три года уже выделено 180 миллиардов рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Мы смогли настоять, чтобы эта поддержка обязательно коснулась отдельных субъектов России, где сети в особенно печальном состоянии. Большое спасибо Следственному комитету России, который помогал эти вопросы срочно решать. Поэтому сейчас уже на следующий год будут планироваться работы, но нам бы эту зиму пережить…



"Непуганые" УК



Ранее в Башкирии разгорелся скандал из-за сотен нарушений, выявленных в ходе инспекции жилых домов в преддверии отопительного периода. По мнению исполнительного директора центра "ЖКХ. Контроль" Сергея Аверьяскина, вскрывшиеся проблемы актуальны для большинства регионов России, не только для Башкортостана:



То, что происходит внутри дома после летнего периода, когда дом получает паспорт готовности, когда приходят ресурсоснабжающие организации и делают поверку приборов, техническими проблемами объяснять нечего. Здесь только одна основная проблема: это непуганые, наглые управляющие компании.



Иногда трудности возникают и из-за безразличных собственников, которые не желают платить по установленным тарифам либо вообще игнорируют коммунальные квитанции.



Но с технической точки зрения не может быть никаких трудностей с тем, чтобы подготовить дом к зиме. Исключения могут быть только такие: нет денег на то, чтобы заменить какие-то коммуникации, либо дом не хотят включать в программу капитального ремонта,

- добавил собеседник "Первого русского".