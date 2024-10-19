Зураб Тодуа: Молдова: президентская гонка завершается

23:21 20.10.2024 Майя Санду собирается победить уже в первом туре



Об авторе: Зураб Тодуа – историк, политолог, депутат парламента Республики Молдова (2010–2014).



Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Кишинев, чтобы поддержать Майю Санду.

Через неделю 20 октября в Молдавии состоятся президентские выборы. На кресло главы государства претендуют 11 кандидатов, включая действующего президента Майю Санду. Избирательная кампания в целом проходит предсказуемо. Заведомые аутсайдеры пытаются привлечь внимание избирателя громкими обещаниями, оригинальными плакатами и даже песнями и плясками. Те, что посерьезнее, говорят о судьбоносном выборе, о грядущих угрозах и карах небесных, если его не изберут.

У правящей партии PAS и ее лидера Мийи Санду начало кампании явно не задалось. В начале, как на грех, перестарались PR-"специалисты". Они разместили на одном из зданий Кишинева огромный баннер в поддержку евроинтеграции с лозунгом, который практически был идентичен тому, что использовался в гитлеровской Германии 30-х годов прошлого века: "Одна нация, один народ…" и так далее. Произошел скандал. Баннер сняли. "Специалистов" пристыдили и напомнили о необходимости знать важные этапы истории человечества.



Затем буквально на ровном месте посол ЕС в Молдавии Янис Мажейкс на одном из телеканалов простодушно проговорился о неизбежной необходимости введения права продажи земли иностранным гражданам по мере движения Молдавии по пути европейской интеграции. Снова разразился скандал. Продажа земли – тема чрезвычайно болезненная и чувствительная. Тем более большинство молдавских фермеров находятся на грани разорения из-за бездарной политики правительства. Рынок сбыта в России потерян. Причем не столько из-за военных действий в Украине, сколько из-за самоубийственного стремления властей РМ сократить связи с Россией до минимума. В итоге экспорт сельскохозяйственной продукции в России обвалился. Между тем в странах ЕС действуют квоты. Больше того, что позволено, туда не продашь. В Европу отправляется примерно 15–20% того, что ранее экспортировалось в Россию. Остальное – пропадает.



Через несколько дней после своего заявления посол ЕС вынужден был оправдываться. Мол, его не так поняли, исказили смысл и вообще, враги евроинтеграции предприняли "гибридную атаку". С недавних пор в Молдавии любая критика партии PAS и Санду квалифицируется как "кремлевская пропаганда", "гибридная война", "происки врагов государства" и т.д. Обслуживающие правящую группировку СМИ, НПО, блогеры, специалисты по освоению грантов требуют репрессий против инакомыслящих, большинство которых записаны в "кремлевские агенты".



Еще одной неприятностью для Майи Санду стало отсутствие восторгов в рядах диаспоры. Между тем на этих выборах у власти на диаспору особая надежда. Утомившись от поездок по депрессивным молдавским городам и селам, Санду решила отправиться в Италию. Здесь состоялась серия встреч с представителями молдавской диаспоры. Однако прием был прохладным. Разочарование деятельностью партии PAS и ее лидера проникло и сюда. Эксперты не исключают, что, в отличие от выборов 2020 года, когда большинство граждан в диаспоре отдало предпочтение Майе Санду, на этот раз голосование здесь может преподнести сюрпризы.



В Италии планируется открыть 60 участков для голосования. Всего в западных странах будет 234 избирательных участков. В России – только два. Власти Молдавии считают, что у граждан страны в России не будет возможности голосовать свободно.



Главным конкурентом Майи Санду, как следует из социологических опросов, является бывший генеральный прокурор РМ Александр Стояногло. Он должен был стать единым кандидатом от оппозиции. По этому поводу велись переговоры. Успех был близок, но не сложилось. Тем не менее прогнозы скептиков, которые утверждали, что выдвижение Стояногло только от Партии социалистов приведет к тому, что его рейтинг просядет, не оправдались. Стояногло сразу вышел на второе место в опросах и уверенно занимает его и сегодня. Такой результат для политика, который вступил в свою первую самостоятельную избирательную кампанию, – это феномен. И у него есть свое объяснение.



Во-первых, Стояногло для избирателя политик новый. У него нет негативного прошлого, связанного с неудачей на предыдущих выборах. Во-вторых, в пользу Стояногло работает имидж человека, которого оклеветали и несправедливо отстранили с поста генерального прокурора Республики Молдова. Три года назад без каких-либо доказательств, незаконно, по надуманному обвинению он был задержан, осужден и заключен под стражу. Причем это было сделано по инициативе лидеров правящей партии. Однако дело, как и следовало ожидать, рассыпалось. Стояногло прошел все инстанции и добился полного оправдания, в том числе в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). В-третьих, у Стояногло положительная репутация. По указанию властей соответствующие ведомства пытались найти на него компромат, но безуспешно.



Главная интрига этих выборов заключается в том, будет второй тур или нет. Санду и ее команда поставили себе задачу одержать победу с первого тура. На достижение этой цели брошено все. Массированная пропаганда в официальных СМИ, референдум об отношении к евроинтеграции, большой отряд экспертов из придворных НПО, визиты тяжеловесов европейской политики. Так, в августе в Кишиневе побывал канцлер Германии Олаф Шольц. В минувший четверг прилетала председатель Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен. На подходе еще несколько министров из разных стран ЕС.



Наряду с этим информационное поле страны основательно зачищено от неугодных СМИ и интернет-ресурсов. В Молдавии закрыто 14 телеканалов и более 50 интернет-сайтов. Заблокированы российские телеканалы и СМИ, в том числе и интернет-сайт "Независимой газеты". Тем не менее утверждать, что Майю Санду ждет триумф, было бы преувеличением. Трудно избирательными технологиями исправить то, что не было сделано в течение предыдущих четырех лет.



Все обещания Санду 2020 года остались на бумаге. В том числе гарантии сохранения статуса русского языка и праздника Победы 9 Мая, который заменен на безликий День примирения и согласия 8 мая.



Безграмотная финансовая политика и системные провалы в борьбе с коррупцией привели к удвоению внешнего долга страны. На 1 сентября он достиг 110 млрд леев (6,3 млрд долл.). Благодаря "эффективным менеджерам" Республика Молдова приобретает газ по неоправданно завышенной цене. По-прежнему закрываются "неперспективные" школы и больницы. Продолжается "оптимизация" высшей школы (слияние, расформирование и т.д.), которая на деле представляет собой настоящий погром институтов и университетов. Молдавия стала импортером мяса, молока, картофеля, овощей и фруктов (!)



Не внушает оптимизма людям и то обстоятельство, что стараниями властей продолжает размываться нейтральный статус государства. Вместо риторики о необходимости сохранения мира власти предпочитают говорить о "преимуществах НАТО" – темы, абсолютно непопулярной в Молдавии.



Все это дает основания предполагать, что без второго тура не обойтись (во втором туре преимущество будет у Стояногло). Более того, в высказываниях представителей оппозиции все чаще звучит мысль о том, что победа Санду в первом туре невозможна без фальсификаций – вбросов бюллетеней на зарубежных участках. На эту мысль экспертов наводит тот факт, что ЦИК планирует отправить на зарубежные участки 850 тыс. бюллетеней. В 2020 году там проголосовало около 250 тыс. человек. Резонный вопрос – куда пойдут остальные бюллетени?



Ясно одно: несмотря на огромные преимущества, которые при помощи административного ресурса созданы для Майи Санду, обеспечить ее победу непросто. Борьба будет бескомпромиссной и нервной. Правящая группировка подошла к выборам в состоянии политического банкрота, и прикрыть это обстоятельство проевропейской демагогией невозможно. Источник - НГ

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