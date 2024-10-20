Британия и Германия намерены заключить "историческую" военную сделку, - Times

00:00 21.10.2024

Газета Times со ссылкой на министра обороны Великобритании Джона Хили сообщает, что Лондон и Берлин близки к заключению исторической "военной" сдпелки.



В статье говорится, что Великобритания и Германия хотят заключить соглашение, которое позволит им проводить на восточном фланге обороны НАТО совместные учения, совместно сотрудничать в разработке и производстве вооружений нового покуления и закупать их.



Британский министр обороны уже назвал эту будущую сделку самым значимым двусторонним военным соглашением с 2010 года, когда Лондон подписал похожий договор с Францией.



В статье также говорится, что в 2025 году Великобритания намерена провести переговоры с ЕС по вопросу более глубокого военного сотрудничества.



Авторы: ЭММА ГРИБОВА