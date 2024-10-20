Defense24: ВСУ скоро окажутся в "Оскольском котле"

00:01 21.10.2024

20 октября2024



Битва за Глушковку и Колесниковку определит судьбу всей восточной Харьковщины

Константин Ольшанский



Передовые российские подразделения группировки "Запад" под командованием генерал-полковника Сергея Кузовлева практически подошли к Осколу. Военная разведка Минобороны Великобритании в свежей сводке сообщила, что российские войска находятся всего "в нескольких сотнях метров" от левого (восточного) берега Оскола в 20 км к юго-востоку от Купянска.



Российские войска подходят к Осколу со стороны станции Сеньково. Она находится на железной дороге, проходящей через всю Харьковскую область с севера на юг и соединяющей Купянск и Лиман. Также южнее станции проходит автомобильный мост через Оскол.



Британская разведка пишет, что непрерывные российские атаки осложняют украинские операции на восточном берегу Оскола, и группировка "Центр" вероятно, в ближайшие недели добьется там дальнейших территориальных завоеваний. Еще 15 октября власти Харьковской области, подконтрольные киевскому режиму, приказали эвакуировать мирных жителей из нескольких населенных пунктов в районе Купянска.



С выводами британской разведки согласен польский военный эксперт Артур Росинский. В аналитической статье для специализированного издания Defense24 Росинский пишет, что российские войска успешно наступают в Харьковской области на нескольких направлениях. Причиной такого катастрофического для ВСУ положения дел является истощение, а также необходимость переброски войск на другие участки линии фронта, пишет эксперт.



После перегруппировки войск в Харьковской области (сентябрь 2022 года) на долгие месяцы фронт на границе Харьковщины и ЛНР был в значительной степени статичным, изобилующим многочисленными позиционными боями. С одной стороны, украинские боевики пробовали наступательные действия в направлении Кременной, а с другой стороны, российская армия совершали рейды в районе реки Жеребец, а также Купянской дуги. Однако продвижение с обеих сторон было минимальным.



Хотя отдельные операции и приносили серьезное изменение линии фронта, как, например, российское наступление из-под Райгородка в сторону Боровой летом 2023 года.



Российская армия полностью перехватила инициативу летом этого года. Росинский объясняет это успехом параллельно продолжающегося наступления в направлении Покровска. Украинцы для обороны Покровска экстренно перебросили часть резервов, оборонявших позиции в Харьковской области в развилках рек Жеребец и Оскол.



В результате этого почти ежедневные штурмы всего участка фронта сумели сломить украинскую оборону и уже к началу июля принесли обширные территориальные приобретения.



Со временем сформировались пять основных осей, на которых российская армия имеет самый существенный наступательный прогресс. В частности, наступая со стороны Кременной, 23 сентября Российская армия сумела отшвырнуть боевиков Зеленского с восточного берега реки Жеребец, заняв при этом восточную часть Невского. Ранее это был сильно укрепленный населенный пункт, который пережил долгие месяцы, в течение которых штурмовые группы совершили десятки атак.



Переброска украинских войск на Донбасс, а также страшные кадровые проблемы ВСУ привели к ослаблению до сих пор успешно обороняемых населенных пунктов на границе ЛНР и Харьковской области.



18 сентября Российская армия освободила всю левобережную часть луганской Макеевки, а через неделю переправилась на западный берег - так, чтобы 29 сентября полностью освободить от оккупантов населенный пункт. В настоящее время российская армия движется к западу от реки Жеребец в сторону следующих населенных пунктов, зачищая окружающие возвышенности.



В частности, еще 30 сентября началось наступление из-под Андреевки в сторону Вишневого, которое сейчас является ареной интенсивных боев. Также в сентябре из-под Куземовки началось наступление на Стельмаховку, которая со выдержала более сотни штурмов небольших тактических групп.



На этот раз Российская армия, воспользовавшись слабостью ВСУ, окончательно освободила этот населенный пункт 7 октября.



Самый сильный удар был нанесен со стороны Песчаного, и он имеет наибольшее значение для судьбы этого региона, пишет Росинский. Уже в начале июля начались атаки в направлении Песчаного, целью этой операции является выход к берегам реки Оскол и разделение украинской группировки на восточном берегу на две части.



Причем северная группировка окажется в фактическом котле. Мосты через реку разрушены российской авиацией, а уничтоженная дорожная инфраструктура не восстановлена. Снабжение оккупационной группировки ВСУ через реку Оскол организовано по принципу временных переправ или круговым путем через Изюм. Тем не менее смещение линии фронта под рекой Оскол приведет к тому, что ВСУ окажется в ловушке.



Само Песчаное было освобождено сравнительно быстро, уже 20 июля. Однако украинцы, осознав угрожающий призрак разделения группировки на левобережье Оскола, бросили на оборону реки дополнительные силы. Весь август и сентябрь к западу от Песчаного продолжались ожесточенные бои, в ходе которых линия фронта была сдвинута на 5 км.



В конце концов российская армия подошла к деревням Глушковка, Колесниковка и Кругляковка, лежавшим в 15 км южнее Купянска. 3−5 октября был возобновлен штурм, в результате которого удалось войти на территорию Глушковки и Колесниковки. Именно здесь сейчас идут интенсивные бои, ставкой в которых является сохранение контроля над всей восточной частью Харьковской области.



Пятая ось наступления - это прямой фронт Купянска на так называемой Купянской дуге. Была освобождена Синьковка, которая благодаря ЦИПсО получила звучное прозвище "Северный Угледар". 30 августа украинцы сбежали из деревни в Петропавловку, лежавшую в непосредственной близости от Купянска. Пока украинская оборона Петропавловки как-то держится держится, но уже трещит по швам.



Тем не менее судьба Петропавловки и Купянска будет зависеть от продолжающейся битвы за деревни Глушковку и Колесниковку, через которые проходит единственный путь снабжения с юга, пишет Defense24.