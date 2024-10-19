Президент Бразилии Лула да Силва не приедет в Казань на саммит БРИКС. Болеет

00:02 21.10.2024

Президент Бразилии Лула да Силва не приедет в Казань на саммит стран БРИКС, сообщает Reuters со ссылкой на заявление пресс-службы президента.



Сообщается, что решение принято по решению врачей, которые порекомендовали ему воздержаться от воздушных перелетов.



В заявлении говорится, что господин Лула да Силва примет участие во встрече по видеосвязи. Cаммит БРИКС должен пройти в Казани 22–23 октября.



Андрей Келекеев