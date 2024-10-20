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|В бою в Газе погиб командир израильской 401-й бронетанковой бригады полковник Эхсан Дакса
00:03 21.10.2024
20 октября, 2024
Армия Израиля сообщила о гибели в боях в секторе Газа полковника бронетанковых войск/
Согласно сообщению пресс-службы, погибший - 41-летний Эхсан Дакса, командир 401-й бронетанковой бригады. Он "пал в бою на севере сектора Газа", говорится в тексте.
В результате того же инцидента тяжелые ранения получил еще один офицер из той же бригады, проинформировали в армии. Он был эвакуирован в госпиталь для лечения, его имя, фамилия и звание на данный момент не разглашаются. Об этом сообщает "Рамблер". Далее: