Экс-главу рос-криптобиржи Wex Дмитрия Васильева задержали в Польше по ордеру США. Ранее его пытался поймать Казахстан

00:08 21.10.2024

В Варшаве задержали бывшего владельца криптовалютной биржи Wex Дмитрия Васильева. Как сообщил гендиректор биржи Exved Сергей Менделеев в своем Telegram-канале, господина Васильева задержали сотрудники Интерпола по ордеру США в связи с обвинениями в помощи по уклонению от антироссийских санкций.



По информации гендиректора, у господина Васильева забрали телефон, поскольку он пытался показать, что Казахстан не имеет претензий к экс-владельцу Wex. Правоохранительные органы начали процесс экстрадиции россиянина, сейчас с ним работают местные адвокаты.



Биржа Wex, по неподтвержденным данным, стала преемником биржи BTC-E, которую заблокировали в 2017 году после претензий ФБР. Ее владельца и бывшего партнера Дмитрия Васильева - Александра Винника - задержали в том же году по подозрению в отмывании $4 млрд. В 2021 году господина Васильева задерживали в аэропорту Варшавы из-за пропажи $450 млн со счетов Wex, в связи с чем Казахстан запросил его экстрадицию, однако позже его отпустили.