Квадроберы уронили рейтинг трех думских партий, -Иван Родин

00:12 21.10.2024

20.10.2024



Социологи проверяют реакцию общества на запретительную риторику

Иван Родин

Заведующий отделом политики "Независимой газеты"



В очередном соцопросе ФОМ об отношении к властям по традиции определялись и главные новости недели. Выяснилось, что общество заметило обещания депутатов и разогнать квдроберов, и ввести налог на бездетность. Именно те думские партии, которые такие темы поднимали, потеряли по паре процентов электорального рейтинга. Это "Единая Россия", КПРФ и "Справедливая Россия – За правду" (СРЗП). ФОМ подтвердил, что запретительная риторика остается важным информационно-политическим фактором.



Главными событиями недели, на которые активно реагировало общество, конечно, остаются новости, связанные с ходом спецоперации. Она в целом занимает внимание 32% респондентов. Следом, но с большим отрывом, идут война на Ближнем Востоке и ураган "Милтон" в США (по 3%).



Короче говоря, как и прежде, участники соцопросов ФОМ рассказывают о том, что они узнали из телевизионных новостей. Не до конца понятно, правда, что же такое особенное случилось в случае с американским ураганом. Наверное, это навеянное общим тоном госпропаганды и некое злорадство по отношению к данной стране, и традиционные переживания россиян за результаты проходящей там президентской кампании.



Социологические замеры политических рейтингов и настроений общества давно представляют собой определение всего лишь уровня эффективности той же госпропаганды, а потому есть вопрос, для чего одними из главных там тем стали квадроберы и налог на бездетность? И если по поводу последнего в принципе есть объективные основания, ведь Госдума в тот период как раз и принимала законопроекты о запрете "пропаганды отказа от деторождения", то опасные для будущего страны подражатели животным появились как бы из ниоткуда. Между тем в новостном хит-параде минувшей недели рубрика под названием "Работа властных структур" занимает четвертую позицию (2%). В ней, конечно, упомянуты не только квадроберы и налог на бездетность, но и еще несколько событий, хотя нет сомнения, что те никак не могут конкурировать с очередной серией запретительных инициатив депутатов Госдумы. То есть в глазах обывателя, полноценных представителей власти.



Однако, как представляется, определенные итоги данной информационной спецоперации можно найти в том разделе соцопроса ФОМ, где представлены электоральные рейтинги пяти парламентских партий. У ЕР замечено снижение на пару процентов – с 46 до 44%. Потеряли некоторую часть возможной поддержки избирателей КПРФ и СРЗП: первая упала с 8 до 7%, вторая – с 4 до 3%. ЛДПР остается при своих 10%, а "Новые люди" сохраняют собственные 3%. ВЦИОМ показывает динамику политрейтингов партий по-другому: просели все, кроме ЕР и СРЗП. Впрочем, ВЦИОМ не связывает различные показатели опроса в единый информационно-политический фактор, что, судя по всему, и пытался сделать ФОМ.



Потому что именно представители ЕР, КПРФ и СРЗП выступали по квадроберам и борьбе с чайлдфри наиболее громогласно, тогда как ЛДПР и "Новые люди" свое участие в этом минимизировали. Кстати, респонденты ФОМ, так бурно отреагировавшие на незапоминающееся название американского урагана, почему-то не заметили такого емкого иноязычного термина. Поэтому объяснение задним числом внезапному появлению тех же квдроберов в медийной повестке, видимо, можно дать такое: заказчик попросил проверить на относительно безобидном поводе, сколько может стоить рейтингу властей та или иная запретительная инициатива. И проверка показала, что определенная цена имеется, но ее можно снизить, если одновременно настаивать, что в противном случае, как говорится, можно потерять всю Россию. Что же касается налога на бездетность, то тут, похоже, случился тот самый эксцесс на местах. Недаром руководство Госдумы и ЕР в конце концов осудило те горячие головы, которые принялись рассуждать о фискальных способах противодействия чайлдфри.