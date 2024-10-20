Анкаре нужны немецкие истребители. Шольц готов возобновить поставки вооружений Турции

00:19 21.10.2024

20.10.2024



Олег Никифоров



Лидеры ФРГ и Турции Олаф Шольц и Тайип Эрдоган договорились о самолетах Eurofightеr.

Канцлер Германии Олаф Шольц в субботу посетил Стамбул, где встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В центре переговоров были вопросы экономического, политического и военного сотрудничества Берлина и Анкары, а также конфликт в Украине и ситуация на Ближнем Востоке. Немецкие СМИ увязывают визит, который носил рабочий характер, со 100-летним юбилеем установления дипломатических отношений между бывшими в Первой мировой войне союзниками.



Договор об установлении дипотношений был подписан в 1924 году в тогдашнем Константинополе, а потому и визит Шольца, видимо, состоялся не в Анкару, а в Стамбул. Итоги Первой мировой превратили Германский рейх в Веймарскую республику, а Османскую империю – в Турецкую республику.



На самом деле поводов для личной встречи лидеров двух государств было более чем достаточно. Для Шольца, начинающего кампанию по выборам в Бундестаг 2025 года, главной темой беседы с Эрдоганом была миграционная политика. А у Эрдогана, если судить по информации в немецкой прессе, появилась необходимость в приобретении нескольких десятков истребителей Eurofightеr. Ведь США отказались предоставить Турции свои истребители F-35, обосновывая это наличием у Турции российских систем ПВО.



Как показали земельные выборы в Германии в сентябре, миграция доминирует среди обеспокоенностей избирателей. Неудивительно, что Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), к которой принадлежит Шольц, пытается переформатировать подход к миграционной политике. Тем более что правительство уже сделало в этом направлении определенные шаги, введя контроль на границе Германии (что фактически дезавуирует Шенгенские соглашения). Позиция Шольца состоит в активизации практики высылки мигрантов, которым отказано в убежище в Германии, в Турцию. Речь идет о более 16 тыс. граждан Турции, которых немецкие власти намерены отправить обратно на родину.



По итогам встречи состоялась пресс-конференция лидеров, на которой было признано, что в оценке событий на Ближнем Востоке между Германией и Турцией существуют существенные различия. Шольц отрицал утверждения Эрдогана, что Израиль своими действиями в Газе совершает акт геноцида, и пытался оправдать поведение израильтян ответом на атаки ХАМАС. Вместе с тем оба лидера согласились с тем, что на Ближнем Востоке необходимо срочное установление перемирия.



Как отмечает Первый канал немецкого телевидения ARD, единство было достигнуто при обсуждении вопросов военного сотрудничества. Шольц готов поддержать просьбу Эрдогана о поставке Германией 40 истребителей. Дело в том, что после вторжения Турции в Сирию в 2016 году Германия стала с большей осторожностью относиться к выдаче разрешений на экспорт в Турцию немецкого вооружения. Эрдоган, в свою очередь, намерен идти по пути интенсификации сотрудничества с Германией в сфере производства вооружений. Он высказался в пользу налаживания кооперации межу двумя странами в этой области.



Другим примером развития сотрудничества должно стать возобновление диалога на правительственном уровне с участием ведущих министров обеих стран, который был прерван девять лет тому назад.



Зато по проблемам миграции и высылки из Германии в Турцию нежелательных мигрантов оба лидера на пресс-конференции предпочли отмолчаться. Скорее всего переговоры по данной теме будут продолжаться.



Примерно такая же ситуация складывается в вопросе оценки российско-украинского конфликта. Шольц, правда, высказался в том духе, что обе стороны "плечом к плечу" поддерживают Украину. Однако ни о каких конкретных шагах в этом плане объявлено не было.



Немецкие массмедиа напомнили, что Эрдоган поддерживает весьма тесные контакты с Москвой и даже участвовал в подготовке мирных российско-украинских переговоров в 2022 году. Это обусловливает необходимость кооперации Берлина и Анкары в данном вопросе.