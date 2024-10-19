Экс-главу правления рос-банка "ФК Открытие" Романова обвинили в хищении 3 млрд рублей

00:36 21.10.2024

Софья Белова

Это далеко не первое присвоение средств компании

В хищении 3 млрд рублей обвинили бывшего главу правления банка "ФК Открытие" Дмитрия Ромаева. Об этом узнала газета "Коммерсант".



По версии следствия, бывший топ-менеджер прокредитовал свою фирму Benirlia Holdings Limited именно на такую сумму. Компания не вернула долг и сейчас находится в стадии ликвидации. По данным "Ъ", это произошло в 2016–2017 годах.



СК совместно с МВД расследует это дело 6 лет и выясняет новые обстоятельства. Новые эпизоды касаются бывших руководителей "Открытия", которые уже давно уехали за границу. Например, уголовное дело против Ромаева было возбуждено в 2023 году.



Известно, что бывший топ-менеджер еще в 2020 году уехал из России. У него есть кипрское гражданство, он проживает в Монако. МВД пытается объявить его в международный розыск через Интерпол. В "Открытие" фигурант дела пришел в 2008 году, до это он работал в банках "Петрокоммерц" и "КИТ-Финанс", а также был председателем наблюдательного совета банка и входил в совет директоров "Открытие холдинга".



По информации "Ъ", до 2017 года банк "Открытие" был основным активом одной из крупнейших финансовых групп России АО "Открытие холдинг". Сейчас он входит в группу ВТБ. В июле 2022 года Арбитражный суд Москвы признал холдинг банкротом, кредиторы требуют от него 920 млрд руб.



Например, по этому же делу в феврале 2020 года Басманный суд заочно арестовал бывшего совладельца группы "Открытие" Бориса Минца о растрате 34 млрд рублей из средств банка "ФК Открытие". Сменивший Ромаева на посту председателя правления Евгений Данкевич также находится в розыске за хищение.



СК выяснил, что многомиллиардными хищениями занимались основатель группы "Открытие" Вадим Беляев и бывший член правления "Открытие холдинга" Михаил Назарычев. В МВД полагают, что они могли присвоить более 100 млрд рублей, которые были выведены за границу на счета подконтрольных им структур. Беляев в августе 2017 года уехал в США, а Назарычев в марте 2020 поселился в Израиле.



Ранее СК возбудил

уголовное дело о хищении у Минобороны 242 млн рублей. Деньги были присвоены с помощью подложных торгов.