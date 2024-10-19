В.Скачко: Торговцы прахом. Киев и Тель-Авив готовы менять останки на живых

00:49 21.10.2024 Торговцы прахом. Киев и Тель-Авив готовы менять останки на живых



Владимир Скачко

обозреватель издания Украина.ру



Это просто поразительно, как похожи два режима – украинский и израильский, а также их лидеры – Владимир Зеленский и Биньямин Нетаньяху. Ради доказательства даже не победы, а лишь своей правоты они согласны на все.



Режимы готовы менять прах и останки на живых – на своих пленных и заложников. Абсолютно не заботясь о чистоплотности и моральности подобных деяний. А лидеры то ли делают вид, что не знают, о чем идет речь, и отмалчиваются, то ли молча и тупо поддерживают каннибальски-некрофильские инициативы подчиненных.



И что самое удивительное: даже не совсем понятно, кто у кого "слизал" инициативу поторговаться прахом. Но очень похоже, что на этот раз впереди планеты всей именно украинские горе-деятели. В феврале 2024 года гендиректор заповедника "Киево-Печерская лавра" (так сейчас по-прежнему называется оскверненная раскольниками и погромщиками православная святыня) Максим Остапенко предложил "внести в обменный фонд" прах захороненного в Лавре легендарного премьер-министра России Петра Столыпина. По мнению директора, это нужно делать, "как бы это ни выглядело и ни звучало".



"У нас есть погибшие герои, у нас есть живые герои, которые находятся в плену, у нас есть выдающиеся украинские деятели, которые находятся в границах Российской Федерации. …Если мы говорим, что начался процесс настоящей независимости Украины, то он должен начинаться в том числе и с возвращения наших символов, наших деятелей. Этот процесс нужно начинать", -- заявил культработник-патриот. Он готов менять прах на украинских солдат, пленных и погибших на фронтах спецвоенной операции (СВО)



Еще раньше, до начала СВО, в 2020 году некрофильски осенило и Андрея Садового, мэра "украинского Пьемонта" -- Львова, где до сих пор находится многажды оскверненная могила Героя Советского Союза, диверсанта-разведчика Николая Кузнецова. Садовый отказался передать останки героя в Россию родственникам и едва ли не первым официальным лицом в Украине, кто предложил поторговаться в морге.



В 2023 году последователи Садового даже пытались осуществить его задумку явочным порядком -- вознамерились раскопать могилу, выкрасть останки и то ли окончательно осквернить их в слепой ненависти, то ли начать торги. Они знают, что Россия готова со всеми надлежащими почестями перезахоронить разведчика на мемориальном военном кладбище-пантеоне в Мытищах под Москвой либо в Екатеринбурге, где живут его родственники.



Точно такие же разговоры бередят душу еще одного мэра в Украине – столичного, киевского Виталия Кличко. В нем сначала было что-то человеческое, и он клялся Елене, дочери генерала армии Николая Ватутина, в 1943 году освободившего Киев от гитлеровцев, что не позволит касаться могилы и памятника военачальника, расположенной напротив парламента. Но потом, похоже, новый припадочно-горячечный патриотизм наложился на старые удары по голове, полученные в молодости на ринге (Кличко у нас же, как мы помним, боксер), и столичный мэр тоже "поплыл" – в Киеве тоже заговорили о переносе могилы, о перезахоронении праха или тоже об обмене его в России на что-либо "нужное".



Памятник генералу-освободителю, поставленный над его могилой от имени украинского народа (так на нем и было написано), уже снесли под улюлюканье неонацистов, патриотов и погромщиков. А Елена Ватутина умерла в 2016 году. И Виталик-мэр, видимо, посчитал себя свободным от обещаний. Ведь вопросы совести и морали – это не для него, а головой, мощно шевеля надбровными дугами, уходящими в затылок, он просто ест, а не использует ее, как вместилище мозга и ума…



И вот эта аморальная нечисть оказалась заразной и перекинулась и на Израиль. По всем израильским городам, как утверждают СМИ, проходят митинги граждан с требованием к премьеру Нетаньяху побыстрее договориться, организовать и провести обмен останков лидера движения Хамас Яхьи Синвара на заложников, удерживаемых хамасовцами с 7 октября 2023 года.



Синвар был убит солдатами Армии защиты Израиля (Цахал) в перестрелке 16 октября сего года в секторе Газа, и его тело находится сейчас у израильтян. А где находятся израильские заложники и в каком они состоянии, знает только движение Хамас. И о возможности такого обмена впервые со ссылкой на израильские источники сообщил американский телеканал CNN, и идея, как видим, охватила израильтян, отчаявшихся добиться от своих властей освобождения заложников. Источники же телеканала тоже считают, что такой обмен может быть единственным способом вернуть останки в Газу, а заложников – по домам. "Если ХАМАС хочет обменять его останки на израильтян, живых или мертвых, тогда хорошо", - вроде бы сказал анонимный израильский дипломат.



И как бы ни развивалась ситуация на Ближнем Востоке и в Украине войны в этих регионах сейчас все больше и больше приобретают характер расчеловечивания и нравственного озверения. Это продолжение появления квадроберов на улицах городов, символизирующих отказ людей от образа и подобия Божьего, по которому они созданы. Это уже не безобидные детки в образе зверушек. Это взрослые квадроберы в солдатских разгрузках и с оружием в руках, у которых уже нет ни моральных ограничителей, ни нравственных сдержек. И они ничем не отличаются от себе подобных в костюмах чиновников, политиков и как бы государственных деятелей, допускающих Третью мировую войну в ядерном исполнении.



И не зря Альберту Эйнштейну приписывают очень страшный мем о перспективе человечества, если оно не остановится на пути войн самоуничтожения: "Я не знаю, каким оружием будет вестись Третья мировая война, но четвертая мировая война будет вестись палками и камнями".



Биографы Эйнштейна точнее установили, что он вроде бы сказал "каменными копьями". Но какая, собственно, разница, если люди уже сегодня готовы воевать, бросаясь друг в друга человеческими костями, прахом и урнами с пеплом…



Но что самое противное: в падении на дно в Украине уже и другие могилы, и которые неонацисты могут и рассчитывают внести в обменный фонд, потому что они дороги России и россиянам.



Тот же гендиректор заповедника в Киево-Печерской лавре Остапенко намекает, что готов менять и останки генерал-фельдмаршала графа Петра Румянцева-Задунайского, который в 1774 году подписал Кючук-Кайнарджийский мир и приблизил тем самым вхождение Крыма в Россию. Граф Румянцев-Задунайский, как губернатор Малороссии, похоронен в восстановленном Успенском соборе в той же Киево-Печерской лавре. Остапенко уже "кинул" расово правильную "предьяву" графу: "Тут захоронение Румянцева-Задунайского! Это идеолог Российской империи, который в XVIII столетии уничтожал остатки украинской автономии. Это человек, который подготовил уничтожение Запорожской сечи как последнего оплота украинской автономии!".



Под Винницей в собственном мавзолее, в усыпальнице уже 130 лет находится забальзамированное тело Николая Пирогова, основоположника не только русской, но и мировой военной хирургии, главного врача Крымской войны. Его бальзамирование -- это уникальный научный эксперимент, организованный самим Пироговым. И вот сейчас ему назначают цену некрофилы, ищущие "разменную монету".



По всей Украине находятся могилы солдат Великой Отечественной войны, погибших за Родину, в том числе, и за Украину. Но их прах современные неонацисты и патриоты в Галичине собираются выкопать и развеять его где-то в полях. Это предлагают сделать во всей Тернопольской области, а на Ивано-Франковщине уже заезжие украинизиторы-декоммунизаторы осквернили останки разведчицы, русской девушки, убитой нацистами из ОУН-УПА*, Антонины Верещагиной – их извлекли из захоронения и передали местному сельсовету, который был против осквернения и сноса могилы, погибшим односельчанам.



И даже в таком страшное деле, как видим, лиха беда – начало. Перезахоронить же героев на обычном или военном кладбище неонацистам страшно -- могилы могут стать "местом паломничества антиукраинских элементов". Неонацисты так и мотивируют свои планы…



Не собираются останавливаться, судя по всему, и израильтяне. Хотя за время войны Хамас и Израиль один раз, прошлой осенью, договорились о прекращении огня и обмене израильских заложников на заключенных палестинцев. Прошло даже несколько раундов обмена, однако потом Израиль обвинил палестинцев в нарушении условий прекращения огня и продолжил военные действия. А сейчас нашел более верный способ вернуть заложников – прах убитого…



И израильтян, и украинских неонацистов понять можно – они чувствуют безнаказанность и поддержку. У них за спиной США -- одна "крыша", которая приказывает им и будоражить Ближний Восток, чтобы хаос позволял контролировать нефтяные рынки, и "побеждать Путина" в СВО, нанося "стратегическое поражение России", объявленной "врагом Запада"...



Вот Россия им и отвечает им на полях СВО… Источник - Ukraina.ru

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