Американский ВПК стоит на коррупции и воровстве, - В.Прохватилов

20.10.2024 | ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ



Основным пороком оборонной промышленности США стала чрезмерная концентрация ВПК



Не успел отгреметь коррупционный скандал с американским авиастроительным гигантом Boeing, как в аналогичную историю попал теперь уже Raytheon, крупнейший подрядчик Министерства обороны США.



16 октября Министерство юстиции США объявило, что "оборонный подрядчик RTX, ранее известный как Raytheon, заплатит более 950 миллионов долларов для урегулирования обвинений, связанных с завышенными федеральными контрактами и подкупом иностранных должностных лиц".



По данным Минюста, компания RTX признала, что ее сотрудники "предоставили мошенническую информацию армии США, что привело к завышенным контрактам на сумму 111 миллионов долларов на системы ПВО Patriot в 2013 году и на радиолокационную систему в 2017 году.



По словам федеральных прокуроров, сотрудники компании также участвовали в схеме подкупа высокопоставленного должностного лица Военно-воздушных сил Катара в период с 2012 по 2016 год, что является нарушением Закона о борьбе с коррупцией за рубежом".



RTX не оспаривала обвинения и заявила, что будет тесно сотрудничать с независимым наблюдателем в течение трех лет в рамках соглашения об отсрочке судебного преследования.



Компания RTX, образованная в 2020 году в результате слияния Raytheon и United Technologies Corp., входит в пятерку крупнейших оборонных подрядчиков наряду с Lockheed Martin, Boeing, General Dynamics и Northrop Grumman.



Основная часть дела о мошенничестве касалась продажи Raytheon своих ЗРК Patriot армии США в 2013 году. "Армия не могла проводить конкурентные торги, поскольку Raytheon – единственная компания, которая производит сложную систему обороны, включающую управляемые ракеты класса "земля-воздух", которые могут сбивать приближающиеся ракеты и самолеты, обеспечивая полную защиту войск и гражданских лиц. Вместо этого армия полагалась на собственные декларации Raytheon о своих расходах на создание системы", – говорится в сообщении министерства юстиции.



Прокуроры заявили окружному суду штата Массачусетс, что компания Raytheon "сознательно завышала свои декларации о расходах, в результате чего заключила с армией контракт на поставку ракетных систем Patriot на сумму 619 миллионов долларов, мошеннически завысив сумму на 100 миллионов долларов".



Министерство юстиции также заявило, что "в рамках другого контракта в 2017 году сотрудники Raytheon ложно завысили прогнозы заработной платы сотрудников, обслуживающих систему радиолокационного наблюдения для ВВС США, в результате чего стоимость контракта оказалась на 11 миллионов долларов выше, чем должна была быть".



Обвинения в подкупе иностранных должностных лиц также были поданы отдельно в окружной суд Нью-Йорка. Сотрудники Raytheon заплатили почти 2 миллиона долларов по фиктивным контрактам в пользу катарского чиновника в надежде получить государственные оборонные контракты. Эти платежи предположительно были сделаны за три исследования в области противовоздушной обороны, но сотрудники Raytheon знали, "что катарские организации не выполняли никаких работ и не несли никаких расходов на исследования", сообщается в иске.



Заявление министерства юстиции последовало за отдельным соглашением Госдепартамента с RTX в августе, в котором компания согласилась выплатить 200 миллионов долларов для устранения нарушений экспортного контроля.



"RTX, котирующаяся на Нью-Йоркской фондовой бирже, в июле раскрыла в отчете, что зарезервировала $1,24 млрд для урегулирования юридических проблем с федеральными регуляторами", – пишет The Washington Post.



Похоже, что в Raytheon / RTX приготовили эти немалые средства для ублажения регуляторов, то бишь того же Минюста, но очередной коррупционный пазл не сложился, так как команда Байдена в преддверии президентских выборов решила продемонстрировать видимость борьбы с коррупцией, публично наказав одного из монстров американской оборонки, которая в основном симпатизирует Дональду Трампу.



В Raytheon настолько погрязли в коррупции и банальных фальсификациях отчетности, что во многом утратили компетенции в разработке современных вооружений и военной техники, да вдобавок порастеряли опытные инженерно-технические кадры.



В мае 2022 года, вскоре после начала военного конфликта на Украине, компания Rayteon получила заказ на производство 1700 ракет Stinger от Редстоунского арсенала Контрактного командования армии США.



Однако в Пентагоне вскоре заявили, что эти ракеты будут поставлены не ранее 2026 года. Представитель Rayteon Уэс Кремер сказал, что компании потребуется не менее 30 месяцев, чтобы создать производственную линию для выпуска Stinger, в основном из-за времени, необходимого для создания нового завода и обучения его сотрудников.



В Raytheon были вынуждены вызвать на работу своих пенсионеров старше 70 лет, чтобы попытаться возобновить производство ракеты Stinger по чертежам, составленным еще во время администрации президента Джеймса Картера, как сообщил военный портал Defense One.



"Stinger был снят с производства 20 лет назад, и внезапно в первые 48 часов [войны] он стал звездой шоу, и все хотят большего", – сказал Уэс Кремер, президент подразделения RTX Raytheon.



"Мы возвращали пенсионеров, которым за 70... чтобы научить наших новых сотрудников, как на самом деле создать Stinger, – сказал Кремер. – Мы вытаскиваем испытательное оборудование со складов и сдуваем с него паутину".



На самом деле перспективы восстановления производства этих американских ракет гораздо туманней, чем их нарисовали руководители Raytheon. За два десятка лет Пентагон не купил ни единого "Стингера", комплектующие для этих ракет уже недоступны на рынке, так что возможности заместить тысячи "Стингеров", отправленных на Украину, нет и не предвидится. Глава Raytheon Technologies Грег Хейс в апреле 2022 года пояснил, что нужно перепроектировать всю электронику ракеты, то есть, по сути, сделать ракету заново, а это вопрос даже не завтрашнего дня.



Судя по всему, пополнить инженерные ряды компании не удалось. Исполнительный директор Raytheon Грег Хейс сообщил, что компания оказалась в затруднительном положении, так как уволенные ранее сотрудники не вернулись на работу: "75% рабочих должны были вернуться; в этот раз вернулись лишь 25%".



Чиновница Пентагона Эллен Лорд тогда открыто заявила, что ситуация со "Стингерами" намного хуже, чем ее рисует компания Raytheon. На Украину отправлена львиная доля запасов комплексов. "Это серьезная угроза нашей безопасности", – отметила Эллен Лорд. Она предупредила, что на восстановление запасов противотанковых ракет Америке потребуется не менее пяти лет.



С тех пор прошло два года, за которые выяснилось, что Эллен Лорд была права. Raytheon ставит в строй престарелых ветеранов компании, которые умеют читать старые чертежи, сделанные задолго до пришествия цифровой эпохи. Это означает, что создать новые "Стингеры" с нуля в Raytheon не могут и вынуждены заниматься индустриальной археологией.



Ушло на пенсию, а то и в иной мир поколение инженеров и конструкторов, которые умели читать традиционные чертежи, а молодежь просто не понимает, что на них изображено и написано. Поэтому и приходится мастерам коррупции из Raytheon разыскивать старые инструкции по эксплуатации и технические описания, руководства по техпроцессам и ставить в строй древних инженеров, которые их составляли.



Американские аналитики сходятся на том, что основным пороком оборонной промышленности Америки стала чрезмерная концентрация ВПК. По этой причине Национальная оборонно-промышленная ассоциация США (NDIA) в докладе от 2 февраля 2022 года впервые поставила неудовлетворительную оценку американскому ВПК.



В докладе Управления по промышленной политике Пентагона (Office of Industrial Policy, INDPOL) "Возможности промышленности" (Industrial Capabilities) главной проблемой была названа монополизация военно-промышленного комплекса. Хотя контракты Пентагона реализуют около 30 тысяч компаний, две трети военных заказов размещается всего в шести корпорациях: Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon, General Dynamics и Boeing. Все остальные являются субподрядчиками. Отсутствие конкуренции на внутреннем рынке крайне плохо влияет на качество производимой продукции, ведет к увеличению сроков ее поставок и росту стоимости.



Быстрая концентрация военной промышленности, а по сути, рейдерские захваты гигантами ВПК мелких и средних предприятий, привела к исчезновению значительного количества мощностей в этом секторе.



Нет конкуренции – нет и качества. Растут лишь сроки поставок и стоимость военных изделий. О коррупции и рейдерстве в американском ВПК авторы этого доклада говорят весьма осторожно. Пишут, например, что участились процессы слияний и поглощений предприятий ВПК, что привело к "максимальной консолидации активов в крайне ограниченном числе оборонных компаний". 80% бронетехники для сухопутных войск и Корпуса морской пехоты выпускается на одном заводе. Стволы крупнокалиберных пушек "отливает" лишь арсенал Пентагона, долгие годы наслаждавшийся счастьем монопольного производителя орудийных стволов, что привело к "полной утрате возможностей их производства на уровне лучших мировых образцов".



Критическая зависимость от "единственного поставщика" привела к нехватке производственных мощностей и квалифицированных рабочих. Причем в ближайшие годы ожидается критическая нехватка специалистов в таких областях, как сборка металлоконструкций, сварка и литье, что поставит под угрозу "долгосрочные потребности ВМС". Забронзовевшие пентагоновские стратеги отказались от замены устаревшей боевой техники и, почивая на лаврах победителей в холодной войне, взяли курс на неспешную модернизацию того, что есть. Это привело, как говорится в докладе INDPOL, "к появлению поколения ученых и инженеров, которым не хватает опыта в разработке, проектировании и производстве новых, технологически совершенных боевых систем и средств".



Сосредоточение военных заказов в руках ограниченного числа монополистов привело к тому, что за последние десятилетия съежился человеческий и географический ареал американского ВПК. С 1979 года военно-промышленный сектор США потерял 7,1 миллиона человек, или 36 процентов рабочей силы отрасли. Более трех четвертей стоимости основных контрактов Пентагона приходится на фирмы всего в 15 штатах.



Монополия шестерки крупнейших подрядчиков Пентагона, в числе которых Boeing и Raytheon, привела к гигантскому воровству и серым схемам, которые Пентагон тщательно скрывает, уклоняясь от аудитов.



Судя по всему, воруют в Пентагоне так, что даже сами не знают, сколько украли.



В 2016 году агентство Reuters рассказало, что "американская армия подделала свою отчетность на триллионы долларов, как установила проверка". В Конгрессе США потребовали, чтобы Пентагон провел аудит. В 2018 году впервые в истории такой аудит состоялся, и Пентагон его провалил…



Американский военный портал Defence One поведал, что потребовалось применение запроса на основании закона о свободе информации, чтобы Минобороны опубликовало доклад о степени мошенничества со стороны подрядчиков Пентагона, назвав девять фирм, которые были отстранены от сотрудничества. Были возбуждены уголовные дела в отношении полутысячи физических и юридических лиц, причастных к "распилу" около $6 трлн в период 2013-2017 годов. Однако лишь 168 юридических лиц и индивидуальных подрядчиков были оштрафованы или осуждены.



Министерство обороны США провалило и следующие пять аудитов, не сумев учесть более половины своих активов. Так, в 2022 году, после того как 1600 аудиторов проверили активы Пентагона на сумму 3,5 трлн долларов и обязательства на 3,7 трлн, официальные лица обнаружили, что министерство не может учесть около 61% своих активов.



Пройдут очередные президентские выборы, закончится очередная кампанейщина по борьбе с коррупцией в оборонке, но коррупционная мощь американского ВПК настолько велика, что кто бы ни победил в президентской гонке, на вопрос, что происходит в оборонпроме США, ответ будет неизменным: "Воруют!" Источник - fondsk.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1729461000





