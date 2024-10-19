Китаист Маслов: Мао Цзэдуна "создали" по приказу Сталина (история)

00:56 21.10.2024 Политолог рассказал о непростой истории взаимоотношений Москвы и Пекина



В октябре Китай торжественно отметил 75-летие образования КНР. А на следующий день чествовали 75-летие признания этого государства СССР. Но наши страны начали взаимодействие гораздо раньше. Сегодня отношения России и Китая - это не только товарообмен и военное сотрудничество, но и многое другое. О некоторых аспектах китайско-российской дружбы рассказали эксперты.



"Советско-китайские отношения проходили непростой путь, - считает доктор исторических наук, профессор, директор института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. – Они начались задолго до 2 октября 1949 года".



Китай пережил огромные стрессы в начале ХХ века. В 1911 году рушится империя Тин и возникает опасность раскола страны на два государства: северное и южное, рассказал китаист. Советская международная организация Коминтерн написала многие программные документы, которые помогли создать в 1921 году коммунистическую партию Китая. Но СССР сотрудничал не только с ней, но и с правящим Гоминьданом (Национальной партией Китая), который был серьезной военной силой в то время. Не только СССР интересовался Китаем и предлагал им проецировать свой путь, Великобритания и США настаивали на своей альтернативной линии политики.



Алексею Маслову удалось познакомится с документами Микояна, из которых он узнал, что именно Сталин потребовал создать из Мао Цзэдуна крупного теоретика коммунизма.



Когда коммунисты в Китае победили и создали КНР, Советский Союз не только на словах поддержал новое государство, но и в тяжелое послевоенное время оказал огромную помощь китайцам.



- 10 тысяч специалистов было подготовлено в СССР для КНР, и "это не только инженеры, но специалисты в других областях, например, в области культуры – театральные деятели и кинематографисты, - рассказал Алексей Маслов. В китайских университетах в то время были русские ректоры, а учились они по советским учебникам. Было построено 250 крупнейших производств в Китае.



- Они это помнят и благодарны до сих пор, - заметил эксперт. – Самое важное на сегодня - это не объем торговли или военное сотрудничество. За эти годы мы научились, по китайской поговорке, переступать через маленькие трещины, чтобы обойти гору.



В 2022 году у китайцев был выбор, какую сторону принять, и они сознательно поддержали пророссийский нейтралитет.

- Мы совпадаем по идеям и идеалам, - уверен Алексей Маслов. – Главное для наших стран – представление о глобальном будущем, кому именно передадут государство и весь мир.



Он считает, что за последние годы накоплен большой опыт взаимодействия. Его надо сохранить и преумножить: "Обмен информацией не менее важен, чем обмен товарами".



Спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов отметил, что у Китая накоплен большой опыт работы в экологической сфере, который можно заимствовать для развития России:



- Они сделали невозможное, потому что вопрос экологии – вопрос жизни и смерти самого Китая. Помните, совсем недавно в Пекине редко можно было увидеть солнце, а сегодня ситуация совсем иная, - заметил Титов.



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По ветряной, солнечной и гидрогенерации электричества Китай обогнал ЕС. 90% оборудования для солнечной энергетики производится в КНР. Хотя у них в планах увеличивать и угольную генерацию до 2030 года, далее до 2060 они хотят выйти на углеродную нейтральность.



- Они поступают разумно, не во вред своей экономике, - подчеркнул Борис Титов.



Советский и российский востоковед, журналист, путешественник Юрий Тавровский заметил, что "для китайцев важны юбилеи, которые заканчиваются на ноль. Поэтому 75-летие отмечали не со всей пышностью. А вот юбилей Победы во Второй мировой войне очень важная дата для Китая". Эксперт посетовал, что ни у нас, ни у китайцев нет памятника нашему взаимодействию во время ВОВ и предложил хотя бы установить их закладные камни в Москве и Пекине в будущем году на праздничных мероприятиях.



Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике (2013-2022) Андрей Денисов считает, что "наше государство было в одиночестве после окончания Второй мировой войны и в начале Холодной войны, и, конечно, мы были рады поддержке Китаем нашей линии в 1949 году с его 150 миллионным населением в ту пору. Поэтому мы отрывали от себя последнее, чтобы помочь Китаю. Но мы и получали от него, например, продовольствие для Дальнего Востока, которое трудно было завезти из центра страны, или китайские товары, которые скрашивали наш быт в советское время".



- Осмысление истории дает пищу для развития сотрудничества, - сказал президент Ассоциации "Российский дом международного научно-технического сотрудничества" Виктор Иванов. Сейчас идет дескридитация роли СССР в ВОВ. Часто вину за начало Второй мировой войны возлагают на пакт Молотова – Рибентропа. Но в 1937 году был подписан пакт Рибентропа – Миядзаки, который развязал руки японскому милитаризму. "К началу войны 1 сентября 1939 года японцы уже совершили интервенцию в Китай и убили 20 миллионов китайцев, - утверждает Виктор Иванов. – Сейчас с созданием новых военных блоков в Азии опять поднимает голову японский милитаризм, и мы разделяем озабоченность Китая по этому поводу".



У Китая можно поучится и политике в сфере малого бизнеса считает президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин: "Малый бизнес Китая производит 80% валового продукта страны, и в нем занято 60% работающего населения".



Но что-то Китай перенимает и из России. Так главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер рассказала, что российская спортсменка двукратная Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр в Токио в 2021, заслуженный мастер спорта России Анастасия Близнюк подготовила китайскую сборную к Олимпийским играм в Париже в 2024 году: "Она сама выучила китайский язык и так успешно тренировала китайских спортсменок, что они выиграли золото, и впервые эта награда по художественной гимнастике отправилась в Азию".



Аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова отвечает за женскую повестку Совета дружбы между нашими странами. Она рассказала, что китайцев очень интересует наш подход к воспитанию и образованию: "Сам лидер Китая Си Цзиньпин уделяет этому большое внимание". Также сегодня на повестке дня в Китае проблема народонаселения, и они интересуются, как мы уговариваем своих женщин отказаться от абортов. "Потому что, и не надо это скрывать, молодое поколение Китая выбирает в основном американский образ жизни".



А советский и российский хирург, общественный деятель, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президент Национальной медицинской палаты, "Детский доктор мира", доктор медицинских наук, профессор Леонид Рошаль отметил высокий уровень сотрудничества с Китаем в области здравоохранения: "Мы сложно шли на встречу друг другу в этой области. Но я посетил одну из крупнейших клиник китайской традиционной медицины и убедился, что в некоторых случаях она помогает, и есть определенные показания к ней". Известный медик считает, что "нам есть чему поучиться друг у друга".



ИОАННА КОВАЛЕВА Источник - МК

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