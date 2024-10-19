Молдавия. Против вступления в Евросоюз 55% голосов после обработки 85% протоколов

01:42 21.10.2024

В Молдавии проходят выборы президента и референдум по вопросу европейской интеграции



Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - В воскресенье проходят выборы президента Молдавии и конституционный референдум по вопросу европейской интеграции республики.



Как передает корреспондент "Интерфакса" из Кишинева, в 07:00 открылись избирательные участки по всей стране.



