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08:41 21.10.2024

К северу от Леонидово ВСУ попадают в огромный "котел"
Радомир Маркуш

Главком ВСУ Сырский рассказал на своей страничке в соцсетях, что провел совещание с комбригами, чьи подразделения ведут бои в русском приграничье. По его словам, "работал в воинских частях, действующих на Сумщине и в Курской области", дескать, даже побывал непосредственно на командных пунктах.

Если вынести за скобки бла-бла-бла про "профессионализм украинского войска", то напрашивается вопрос: что заставило главкома появиться в Сумах на фоне начавшегося штурма Селидова и Горняка, а также прорыва к Курахово через Максимильяновку в Донбассе? Эксперты, знающие политическую кухню незалежной, уверены, что Сырский получил по полной программе от Зеленского за утрату позиций в Курской области и теперь пытается любой ценой не допустить разгрома ВСУ в Суджанском районе.

О том, что бандеровские силы вторжения отступают в Курской области, сообщил и Институт изучения войны (ISW), опираясь на геолокационные кадры, опубликованные 18 октября. Эксперты ISW информируют, что подразделения 106-й воздушно-десантной дивизии России освободили и зачистили Любимовку (к юго-востоку от Коренево), а также взяли под контроль Леонидово (к юго-востоку от Коренево) и продвигаются в сторону Малой Локни и Викторовки (оба населенных пункта к юго-востоку от Коренево).

"Институтки" со ссылкой на наши источники (значит, перепроверили по своим каналам) пишут, что российские войска продвинулись в районе Мартыновки (к северо-востоку от Суджи) и захватили большую ее часть, и частично окружили Плехово (к юго-востоку от Суджи), при этом контратаки ВСУ в районе Леонидово, Любимовки и Зеленого Шляха успеха не имели.

В сводке нашего Минобороны сообщается, что ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 17-й танковой, 41-й и 61-й механизированных, 80-й десантно-штурмовой бригад, а также 101-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Волфино, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Ивашковский, Казачья Локня, Камышевка, 2-й Княжий, Куриловка, Макеевка, Марьевка, Олешня и Погребки. По сути, обозначена зона нахождения украинских войск в Курской области.

Также сообщается, что за сутки потери противника составили более 310 солдат и офицеров. Это соответствует в принципе среднему суточному значению ликвидации живой силы ВСУ в русском приграничье. Похоже, после нескольких дней успешных боевых действий у армии России наметилась оперативная пауза.

УкроСМИ уже не так "переможно" освещают события в районе Суджи. Телеканал Kyiv24. news процитировал бандеровца "из Курска", который сказал, что за внешним контуром русского оцепления "нет цельной линии фронта, здесь бои продолжаются постоянно, а ситуация меняется каждый час". Ему вторит информагентство УНИАН, мол, "маленькие участки территории постоянно переходят из рук в руки… ситуация меняется ежечасно, русские ДРГ замечены даже в Судже из-за отсутствия сплошной ЛБС".

Киевское "Зеркало недели" отметило, что россияне отбили украинские атаки через госграницу вблизи Волфино и Теткино в Глушковском районе (западнее главного выступа), в котором сужается территория уверенного контроля укровояк. Эта информация, к слову, пересекается с оперативкой "Северного ветра", который сообщил о пресечении 2-х попыток прорыва госграницы в районе Волфино. ВСУ, как и днем ранее, задействовали две группы ССО численностью до 6 человек каждая, но их обнаружили и уничтожили. Назад смогли убежать 4 "хероя".

Неудивительно, что из Курской области приходят на первый взгляд невероятные новости, в частности, "Военкоры Русской Весны" сообщили, что бойцы полка "Ахмат-Чечня", действующие на Курском направлении, отбили у бандеровцев новенький бронеавтомобиль Oshkosh M-ATV, который предназначался для быстрой переброски диверсионных групп на территорию Курской области. "Подкачать колеса, поменять масло и можно пускать в бой против самих же натовцев", - пишут спецназовцы.

Удивительна история и о том, как наши морпехи захватили полевой штаб ВСУ (целой бригады), который, как правило, должен находится в десятке километров от линии фронта. В условиях мониторинга ситуации с помощью беспилотников в режиме 24/7, это событие можно смело записать в книгу рекордов Гиннесса. Впору предположить, что визит Сырского, прежде всего, связан с попыткой стабилизировать ситуацию на территории вторжения и исключить "дыры" на украинской линии соприкосновения.

Милитари-блогеры незалежной уверены, что у главкома ничего не получится, в том числе и потому, что ВСУ находятся в крайне неудобных для обороны позициях. По данным "Военной хроники", уже идут бои за село Леонидово - "это к северу по линии Зеленого Шляха и Любимовки. Уничтожен полевой склад в районе Кругленького… Таким образом, отрезается большой „балкон ВСУ" к северу от Леонидово, это села: Кремяное, Погребки, Ольговка, Каучук, Журавли".

Если эти сведения подтвердятся, то в Курской области враг попал прямо-таки в огромный "котел", возможно, даже в более крупный, чем в Мариуполе или Соледаре. Даже на карте ISW ситуация для ВСУ выглядит, как безысходная. Впрочем, кое-кто из наших военных экспертов предостерегает от бега впереди паровоза.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1729489260


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