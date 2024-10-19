Вымогали взятки. Задержан запрокурора города Бишкек Ыдырыс уулу и его заместители

08:51 21.10.2024

Первомайский районный суд 20 октября заключил под стражу заместителя прокурора Бишкека Эдильбека Ыдырыс уулу и заместителя начальника отдела столичной прокуратуры Абдырашида Джаманкеева.



Информацию редакции "Сводка АКИpress" подтвердили в пресс-службе Первомайского райсуда.



Ыдырыс уулу и Джаманкеев водворены в СИЗО ГКНБ до 14 декабря. Они подозреваются по ст.343 ("Вымогательство взятки") УК КР.



Сотрудники ГКНБ 18 октября в столичной прокуратуре провели обыски. О задержании пока официально не сообщалось.