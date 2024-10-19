|09:10 В США умер лидер турецкой оппозиции Фетхуллах Гюлен
09:02 Во второй тур президентских выборов в Молдавии выходят действующий президент румынка Майя Санду и бывший генпрокурор гагауз Александр Стояногло
08:51 Вымогали взятки. Задержан запрокурора города Бишкек Ыдырыс уулу и его заместители
08:41 Курская дуга, 20 октября: Сырский бросил Донбасс и примчался в Сумы - спасать фронт, - Р.Маркуш
08:35 "Все время догоняем, а расплачиваемся жизнями наших солдат", - Дмитрий Рогозин
02:48 Дэвид Мамет: Умирающая цивилизация. Современный Запад проходит стадию хаоса, дикости и разложения
01:42 Молдавия. Против вступления в Евросоюз 55% голосов после обработки 85% протоколов
01:32 Бюджет США: итоги 2024 года и четырехлетки Байдена, - Сергей Ануреев
01:15 БРИКС обещает справедливый глобальный порядок, - Алексей Портанский
01:11 Трамп пошел на обгон. Кандидату от Республиканской партии удалось переломить ход президентской гонки, - Е.Мур
00:56 Китаист Маслов: Мао Цзэдуна "создали" по приказу Сталина (история)
00:50 Американский ВПК стоит на коррупции и воровстве, - В.Прохватилов
00:49 В.Скачко: Торговцы прахом. Киев и Тель-Авив готовы менять останки на живых
00:48 Звук несвободы для Пи Дидди: как тусуются бесы, - Платон Беседин
00:36 Экс-главу правления рос-банка "ФК Открытие" Романова обвинили в хищении 3 млрд рублей
00:19 Анкаре нужны немецкие истребители. Шольц готов возобновить поставки вооружений Турции
00:12 Квадроберы уронили рейтинг трех думских партий, -Иван Родин
00:08 Экс-главу рос-криптобиржи Wex Дмитрия Васильева задержали в Польше по ордеру США. Ранее его пытался поймать Казахстан
00:03 В бою в Газе погиб командир израильской 401-й бронетанковой бригады полковник Эхсан Дакса
00:02 Президент Бразилии Лула да Силва не приедет в Казань на саммит БРИКС. Болеет
00:01 Defense24: ВСУ скоро окажутся в "Оскольском котле"
00:00 Британия и Германия намерены заключить "историческую" военную сделку, - Times
|23:21 Зураб Тодуа: Молдова: президентская гонка завершается
21:43 Власти Кубы третьи сутки не могут восстановить энергосистему страны
21:17 Казахские Ромео и Джульетта на гастролях в Москве. Театр "Астана Опера" показал в Большом национальную классику – оперу "Абай"
20:40 Начало отопительного сезона в России, или Турне по всем инстанциям
19:09 Президент ОАЭ Аль Нахайян прибыл в Москву с официальным визитом
17:29 Выборы в Молдавии проходят с грубейшими нарушениями
14:37 Ростислав Ищенко: Насколько Россия должна быть готова к будущей "украинизации"
14:06 У всех министров Узбекистана появятся заместители по цифровизации и приватизации
13:31 Президент Мирзиеев подписал закон, запрещающий хокимам возглавлять местные кенгаши
13:21 Как ликвидация главы ХАМАС повлияет на группировку и шансы на мир, - В.Шварцман
12:59 Как один завод может увеличить урожай во всем Казахстане
12:54 Институт предательства РАН: "Коллективный иноагент", - Царьград
12:07 Любовь Степушова: План победы Зеленского выглядит отлично, но выполнять его некому
11:59 Прощай, ЕС! европейские государства в многополярном мире, - "zavtra.ru
10:02 Курская дуга, 19 октября: Для оккупантов утро добрым не бывает, - Р.Маркуш
09:52 США - гегемон в упадке и состоянии постепенного распада, - Терье Серенсен
09:30 Украина все-таки перекроет газпромовскую трубу в Европу
08:39 В Молдавии начались выборы президента и референдум о вступлении в ЕС
08:23 Россиянин Муртазалиев победил Тима Цзю в чемпионском боксерском бою
08:06 Главный раввин Украины Асман все эти годы активно хвалит фашистский режим и хвалит антисемитов типа Бандеры
01:04 Америка добивает Евросоюз, который утрачивает остатки экономического суверенитета, - В.Михеев
00:50 Каковы причины расширения БРИКС, и что это значит для Америки? - Адам Галлахер, Эндрю Читэм
00:17 Каракалпакские беженцы вылетели в США из алматинского СИЗО
00:05 В Купянске паника: Русские идут брать мосты через Оскол, - Р.Маркуш
|Вымогали взятки. Задержан запрокурора города Бишкек Ыдырыс уулу и его заместители
08:51 21.10.2024
Первомайский районный суд 20 октября заключил под стражу заместителя прокурора Бишкека Эдильбека Ыдырыс уулу и заместителя начальника отдела столичной прокуратуры Абдырашида Джаманкеева.
Информацию редакции "Сводка АКИpress" подтвердили в пресс-службе Первомайского райсуда.
Ыдырыс уулу и Джаманкеев водворены в СИЗО ГКНБ до 14 декабря. Они подозреваются по ст.343 ("Вымогательство взятки") УК КР.
Сотрудники ГКНБ 18 октября в столичной прокуратуре провели обыски. О задержании пока официально не сообщалось.