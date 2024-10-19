Во второй тур президентских выборов в Молдавии выходят действующий президент румынка Майя Санду и бывший генпрокурор гагауз Александр Стояногло

09:02 21.10.2024

- Во второй тур президентских выборов в Молдавии выходят действующий президент Майя Санду и бывший генеральный прокурор Александр Стояногло, свидетельствуют предварительные результаты голосования, обнародованные в ночь на понедельник Центральной избирательной комиссией страны.



После обработки 89% протоколов голосования (1,25 млн. голосов из 1,56 млн.) Санду набирает 37,37% голосов, Стояногло - 29% голосов. Таким образом, они поборются за пост главы государства во втором туре, который состоится 3 ноября.



Далее следуют лидер "Нашей партии" Ренато Усатый (13,77%), бывший башкан Гагаузии Ирина Влах (6,05%), экс-прокурор Виктория Фуртунэ (5,17%), бывшие премьер-министры Василий Тарлве и Ион Кику, которые набрали 3,55% и 2,28% голосов соответственно. Остальных кандидатов поддержали менее одного процента избирателей. Всего на выборах президента Молдавии баллотировались 11 кандидатов.



В президентских выборах приняли участие почти 1,6 млн. избирателей, в том числе около 240 тыс. за рубежом. Голосование еще продолжается на участках в США и Канаде.