В США умер лидер турецкой оппозиции Фетхуллах Гюлен

09:10 21.10.2024

В американском штате Пенсильвания умер исламский проповедник и глава движения FETO Фетхуллах Гюлен. Господину Гюлену было 83 года. Турецкие власти обвиняют его в попытке военного переворота в 2016 году.



О смерти Фетхуллаха Гюлена сообщил его племянник Эбуселеме Гюлен в соцсети X (бывший Twitter). "ФетхуллахГюлен достиг горизонтов своей души. Да помилует его бог",- написал он. CNN Turk пишет, что последние годы господин Гюлен боролся с почечной недостаточностью, диабетом и деменцией.



Фетхуллах Гюлен возглавлял движение FETO, которое возникло в Турции в 1970-е годы. Организация заявляла, что продвигает пацифистский и современный взгляд на ислам. Движение обвиняли в стремлении завоевать политическое влияние. В структуру FETO входят СМИ, школы и благотворительные организации.



В 2016 году в Турции произошла попытка военного госпереворта. Власти страны обвинили в ее организации Фетхуллаха Гюлена и сторонников FETO. Анкара неоднократно требовала Вашингтон экстрадировать господина Гюлена. В Турции движение Фетхуллаха Гюлена признано террористическим.