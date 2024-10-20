"Россия напала на Наполеона и Гитлера": Историки-иноагенты продолжают зарабатывать на русофобии

13:34 21.10.2024 Спецоперация на Украине стала тем водоразделом, который показал реальные лица современных ученых в России. Многие идеологически перешли на сторону врага, и подавляющее большинство из них продолжают откровенно вредительскую деятельность. В особый вкус вошли, например, историки-иноагенты Тамара Эйдельман* и Евгений Понасенков* (хотя на самом деле он никакой не историк). Царьград определил, что не так с некоторыми учеными-историками, какие цели преследуют эти люди и как с ними следует поступить.



Как показало нашумевшее исследование социологического агентства Russian Field, проведенное шестью волнами, в среде ученых самый низкий процент сторонников СВО. Поддерживают проведение спецоперации лишь 8% из них, тогда как против выступают 85%.



Царьград уже рассматривал, как Институт философии РАН оказался буквально оккупированным идеологическими врагами России (и, соответственно, сторонниками Запада и Украины). И действительно, в философской науке ситуация наиболее плачевная. Однако наука историческая отстает от нее не сильно - достаточно лишь посмотреть на известных ее представителей.



"Пили бы баварское"



Тамаре Эйдельман* за последние годы было посвящено много публикаций, в том числе и на Царьграде. Причем еще до начала СВО. Пример с ее крайне политизированным отношением к отечественной истории следует смело считать хрестоматийным. Можно представить себе некоего абстрактного классического махрового либерала. Как он должен трактовать Отечественную войну 1812 года? Или Первую мировую и Великую Отечественную? Разумеется, как "агрессию" со стороны России (Российской Империи, СССР), как "акты варварства" русских, как то, за что русским теперь нужно "платить и каяться". "От русских все зло в этом мире", "Россия виновата в том, что на нее напал Наполеон", "советские солдаты массово насиловали немок", а "Сталин вынашивал планы захвата Европы".



Именно этот набор в разных вариантах постоянно и транслировала в массы и, что еще хуже, детям заслуженный учитель России Тамара Натановна Эйдельман*.



Можно быть бесконечно уверенным в том, что задача историка - беспристрастный анализ истории без попыток натянуть историческую науку на современную политику. Однако Эйдельман* в последние годы видит свою задачу лишь в том, чтобы максимально дискредитировать Россию и читает крайне сомнительные с точки зрения истории лекции.



Вот, к примеру, список запланированных выступлений историка, из тематики которых понятно, что к истории они не имеют никакого отношения. Это лекции о "диктатуре" и "пропаганде" в России, они будут прочитаны в Тель-Авиве, Майами, Хьюстоне, Токио, Лос-Анджелесе.



В интервью скандальному блогеру-иноагенту Юрию Дудю* Эйдельман* прямо заявила:



Культ силы, культ традиции, национализм агрессивный, ограничение свобод очень сильное - ну, в России все это есть. Похоже на то, что российский режим уже можно назвать фашистским.



Еще в 2020 году она выступила с циклом лекций в неолиберальном Ельцин Центре в Екатеринбурге. Кстати, большой отклик ее речи получили в местном отделении "Мемориала"*. Заслуженный учитель утверждала, что жителям России необходимо найти эффективную форму протеста - к примеру, перестать платить налоги, бойкотировать покупку определенных товаров.



На сайте ныне закрытой радиостанции "Эхо Москвы" у Эйдельман* был свой блог, в котором она так разъясняла протестный дух:



Чтобы использовать способы гражданского неповиновения, надо, чтобы оно было действительно гражданским: сначала плати налоги, а потом протестуй и не плати. Или сначала перестань давать взятки ментам, а потом борись со взяточничеством. Соблюдай законы, а потом демонстративно их нарушай.



Учитель-историк знает, о чем говорит. Эйдельман* - завсегдатай несогласованных акций протеста несистемной оппозиции, борец с режимом со стажем.



Эйдельман* на акции протеста в Москве требует освобождения "узников 6 мая" - задержанных нарушителей по время событий на Болотной площади в 2013 году



В одном из самых резонансных своих видеороликов Эйдельман* возмущалась тем, что у властей России были претензии к оппозиционному телеканалу "Дождь"* после того, как тот в очередную годовщину снятия блокады Ленинграда опубликовал опрос на тему: "А не стоило ли сдать Ленинград немцам для спасения жизней горожан?". Эйдельман* восклицала:



Как же так, в этом же нет ничего преступного, это просто предложение обсудить тему.



Конечно же, на самом деле это была провокация, и все, включая самих участников выходки и ее покрывателей, это понимали.



Никакое это не предложение поговорить. Дело в том, что в культурный код петербуржцев входит один давно установленный научный факт, который содержится в материалах Нюрнбергского процесса, в текстах, которые составляют корпус ленинградской памяти о блокаде, - "Блокадной книге" Алеся Адамовича и Даниила Гранина. Это факт о том, что нацистская Германия не собиралась оккупировать Ленинград. Гитлер стремился его уничтожить, стереть с лица Земли. И 7 октября 1941 года генерал-полковник Альфред Йодль под диктовку Гитлера отдал войскам группы армий "Север" окончательный приказ не принимать капитуляцию Ленинграда, даже если она будет предложена,



- прокомментировал провокацию "Дождя"* и Эйдельман* в эфире радио "Спутник" лауреат премии "Знание" историк Егор Яковлев, специализирующийся на изучении преступлений нацистов.



Позиция Эйдельман* по Великой Отечественной войне и без того вызывала немало вопросов. К примеру, подвиг народа в Победе над фашизмом Эйдельман* считает "преувеличенным".



Все эти миллионы погибших, о них всегда говорится чуть ли не с восторгом. Меня всегда поражали идиотские споры о том, что Советский Союз внес самый большой вклад в победу в Великой Отечественной войне,

- презрительно бросалась словами она.



Заслуженный русофоб продолжает зарабатывать в России



Звание заслуженного учителя было присвоено Тамаре Эйдельман*, которая работала в Москве учителем истории в гимназии №1567, в 2003-м: кто-то, надо полагать, вполне осознанно, понимая, какую репутацию (об этом ниже) имеет данная дама в научно-педагогическом сообществе, тем не менее подсунул ее фамилию в списки на подпись главе государства.



Выдержка из указа о присвоении целому ряду учителей, включая Эйдельман*, звания заслуженного учителя (пометка в виде звездочки добавлена нами)//Скриншот страницы сайта kremlin.ru



При этом само научное сообщество фактически признавало, что Эйдельман* занимается лженаукой. К примеру, историки Ольга Авдошкина и Василий Кузьмин в научной статье "Использование учащимися ресурсов YouTube при подготовке к занятиям по истории" писали о каналах Тамары Эйдельман*, Екатерины Шульман* и Максима Каца*:



То есть понимаете, да? "Пытаются преподнести свою версию" с "разной степенью достоверности или с определенными акцентами". Что это, как не попытка переписать историю, или вовсе лженаучная деятельность по опровержению исторических фактов, в которых фундаментальная наука не сомневается? Однако у Тамары Эйдельман*, видите ли, свой взгляд, который почему-то стоит уважать или который почему-то должен быть интересен.



Впрочем, когда все и так всем очевидно, происходит то, что и должно произойти. Во-первых, признание историка иноагентом, во-вторых ("по классике"), отъезд за границу (Эйдельман* осела в Португалии), в-третьих - возбуждение против нее уголовного дела о реабилитации нацизма.



В ходе мониторинга сети Интернет на видеохостинге выявлен администрируемый иноагентом Тамарой Эйдельман* публичный канал, где размещена видеозапись ее авторской программы, содержащая высказывания, выражающие явное неуважение ко дню воинской славы России и памятной дате России, связанной с защитой Отечества, а также оскорбляющие память защитников Отечества,

- отметила прокуратура Москвы.



Ввиду приведенных выше примеров можно сказать даже, что это не заключение прокуратуры, а диагноз. Просто потому, что одно дело повести себя таким образом раз или два и совсем другое - посвятить этому всю свою деятельность.



Тем удивительнее, что книги Эйдельман* до сих пор доступны хоть где угодно. К примеру, в интернет-магазине "Читай-город". "Яндекс. Маркет" продает книги Эйдельман* из магазина "Литрес", причем даже электронное издание ее творения про ужасы "русской пропаганды", написанное историком-русофобом в 2022 году. Или книгу о том, как ужасный "режим" душит НКО. Доставка покупателю - моментально.



Это говорит лишь о двух вещах - неразборчивости продавцов и издателей, пытающихся заработать на громком имени иноагента (наверное, предполагается, что сочувствующие и составят основную массу покупателей), а также бессовестности самой Тамары Эйдельман*, которая после всего сказанного про Россию, ее историю, после всех попыток раскачать ситуацию в стране, зомбирования молодежи, как ни в чем не бывало делает кассу на своих книжках. И отдельный вопрос к нашим законодателям и силовым органам: а что, так можно?



По стопам Эйдельман*



Еще одной фигурой (пусть и масштабом поменьше) является лжеисторик, сторонник исторического ревизионизма, иноагент Евгений Понасенков*, который сам себя называет "знаменитым ученым-историком", хотя даже не имеет профильного образования.



Основной массе аудитории он известен как блогер "Маэстро" и автор "Первой научной истории войны 1812 года" - псевдонаучного труда, в котором ответственность за нападение Наполеона возлагается на Российскую Империю, а полководцы русской армии, включая Михаила Кутузова, выставлены идиотами.



Понасенков* является иноагентом с осени 2023 года, о чем свидетельствует решение Замоскворецкого районного суда Москвы.



С марта 2021 года по март 2022 года выявлены факты участия Понасенкова Е.Н. в создании сообщений и материалов иностранного средства массовой информации ООО "Телеканал "Дождь"* (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией), выполняющего функции иностранного агента,

- говорилось в решении суда.



Там же содержится и причина - получение Понасенковым* денег с зарубежных счетов в период с мая 2019 года по январь 2022 года. Кроме этого, как установил Минюст, в тот же период лжеисторик распространял ссылки на сообщения СМИ-иноагентов "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* и The Insider*.



Разумеется, псевдоученый транслировал в массы совершенно определенную точку зрения не только на события истории, но и на все остальное. С началом СВО нынешний иноагент и "выворачиватель истории наизнанку" записал "обращение к русским, украинцам и к Путину". В нем Понасенков* заявил, что "НАТО не враг России", и в отдельной рубрике дал "советы Владимиру Путину" для разрешения ситуации.



В самый раз, конечно, спросить у Понасенкова*: а кто он, собственно, такой, чтобы давать главе государства советы? Ответ, конечно, очевиден, учитывая даже отсутствие у лжеисторика ученой степени и вообще образования в исторической сфере. Сам Понасенков* позиционирует себя как "певца-тенора", "автора либретто к театральным постановкам" и так далее и тому подобное.



Конечно, награда нашла героя - мы имеем в виду статус иноагента. Впрочем, это не мешает Понасенкову* спокойно зарабатывать на своей книге в России, хотя такие издания, конечно, следует не продавать, а изымать из оборота и сжигать, дабы этим бредом не могли отравиться неокрепшие умы.



В своей книге Евгений Николаевич* позиционирует себя как "академика Русской академии наук и искусств, автора нескольких десятков научных и публицистических работ, некоторые из которых нашли признание и у иностранного читателя". Русская академия наук и искусств - некоммерческая организация-однодневка, которая, кажется, была создана именно для того, чтобы Евгений Понасенков* смог назвать себя академиком. Ни одной научной работы "Маэстро" историкам неизвестно - все его тексты относятся к публицистическому жанру,

- отмечал по поводу лжеисторика в своем дзен-канале писатель и публицист Василий Гавриленко.



Интересно, что и о Великой Отечественной, как водится в таких случаях, Понасенков* прямо противоположного мнения, нежели отечественная наука и память наших предков, причем еще живых и видевших все воочию.



Считая Российскую Империю виновницей Отечественной войны 1812 года, Понасенков* идет дальше и назначает СССР ответственным в развязывании Второй мировой войны. Повторяя тезис Виктора Суворова (еще один известный лжеученый. - Ред.), публицист высказывает убежденность в превентивной войне Гитлера против Сталина. В свою книгу о Наполеоновских войнах Понасенков* вставил отдельную главу о секретной подготовке Сталина к удару по Европе в 1941 году,

- отмечает Гавриленко.



Когда же у Понасенкова* возмущенные историки (настоящие, а не мнимые, в отличие от него самого) потребовали доказательств этих гипотез, то он в эфире "Радио Свобода"* (где же еще?) заявил, что у него имеется некий секретный документ, который он скоро опубликует. С тех пор никто об этом документе ничего и не слышал.



Что с того?



Когда говорят, мол, Россия - это одна из самых несвободных стран мира, то можете быть уверены, что вам лгут. Иначе в каком еще государстве иноагенты, враждебная деятельность которых подтверждена и зафиксирована, могут, даже уехав, спокойно продавать свои лживые и вредные для общества творения, зарабатывая деньги?



Отдельно стоит отметить, что ситуация с Тамарой Эйдельман* показывает кризис отечественной науки, которая, по выражению философа и директора Института Царьград Александра Дугина, "превратилась во враждебную крепость". Власти, правоохранительные органы да даже сами граждане должны навести с этим порядок. Конечно, каждый по-своему. На уровне рядового жителя России можно как минимум не покупать труды тех, кто открыто воюет с нашей страной в сфере науки и творческой мысли.



Кроме этого, именно люди вроде Понасенкова* побуждают здравую часть аудитории требовать введения своего рода худсоветов, которые даже на этапе поступления рукописи в то или иное издательство не дадут ей ход. Ведь это парадоксально, когда на фоне СВО в стране запросто можно купить книги врагов России, в которых есть и призывы, и попытки переписать нашу историю. По нашему мнению, продажа таких книг должна быть попросту запрещена, а авторы - лишены государственных званий и наград.



* Тамара Эйдельман, Евгений Понасенков, Брий Дудь, Екатерина Шульман, Максим Кац, общество "Мемориал", "Радио Свобода", телеканал "Дождь", "Радио Свободная Европа/Радио Свобода", The Insider включены в список иностранных агентов Источник - Царьград

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