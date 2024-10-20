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Китай поставит Египту свои истребители Chengdu, которые круче американских F-16
13:38 21.10.2024

Товарищ Си уже перекупил и африканцев

Дмитрий Капустин

Китай поставит Египту истребители Chengdu J-10C и Chengdu J-31. Это решение представляет собой стратегический поворот в оборонной политике Египта, который ищет альтернативы военной технике США, особенно после отказа модернизировать свои устаревшие F-16 до стандарта F-16V.

Chengdu J-10C, также известный как "Могучий дракон", в сравнении с F-16 предлагает значительно большие боевые возможности, включая усовершенствованную систему управления огнем.

Ценовое преимущество китайских истребителей, составляющее от 40 до 50 миллионов долларов за каждый, еще больше усиливает привлекательность "Могучего дракона". Военно-воздушные силы Египта, долгое время зависевшие от американских технологий, теперь стремятся расширить свою независимость от Запада, обратившись к Китаю. Тем более, что он помимо низкой цены еще и предлагает меньше политических ограничений на торговлю оружием.

Египет играет чрезвычайно важную роль в обеспечении безопасности Ближнего Востока, являясь одним из главных стратегических партнеров США в регионе. С момента подписания мирного договора с Израилем в 1979 году Египет получал значительную военную помощь США, которая в последние годы достигала около $1,3 млрд ежегодно.

Египет выступает в качестве важного буфера против терроризма, особенно на Синайском полуострове, и активно участвует в миротворческих операциях в в Ливии и Йемене. Кроме того, египетская армия играет ключевую роль в противодействии растущему влиянию Турции и Ирана. Так что для США потеря такого мощного военного союзника на Ближнем Востоке - это настоящая катастрофа. И такое же мощное приобретение для Китая, который стремительно наращивает свое военное, политическое и экономическое присуствие на Ближнем Востоке.

Китайские истребители Chengdu также дают Египту военные технологии, которые могут быть недоступны по традиционным каналам США.

J-10C, известный своими многоцелевыми боевыми возможностями, может усилить военную мощь Египта, позволяя стране проводить спецоперации не только на Синайском полуострове, но и в соседней Ливии. И уже это мощь может быть воспринято США как угроза, особенно если рассматривать ее в контексте растущего влияния Китая в арабском мире.

Сделка по приобретению истребителей Chengdu - это, конечно, лишь первая веха в новых китайско-египетских отношениях. Хотя США продолжают оказывать значительную военную помощь Египту, стремительно растущее влияние Китая в регионе позволит укрепить независимость Египта и предоставить Каиру новые возможности для военных операций.

Это особенно важно в контексте глобальной конкуренции между США и Китаем, где каждая страна пытается усилить свое влияние в стратегически важных регионах. А Ближний Восток, никто не поспорит, главный из таких регионов.

Так что изменение баланса сил на Ближнем Востоке повлияет не только на египетскую армию, но и на отношения между Египтом и другими ключевыми игроками в регионе. Например, Турция, у которой и без того сложные отношения с Египтом, может расценить сближение с Китаем как потенциальную угрозу своим амбициям в Ливии и других ближневосточных конфликтах.

Однако для египетских властей, несомненно, дружба с Китаем намного важнее, чем охлаждение отношений с Турцией. Это четкий сигнал: кто в ближневосточном доме хозяин.

Эксперты отмечают, что решение властей Египта приобрести китайские истребители является не только стратегическим военно-политическим шагом, но и важным вопросом внутренней политики. Он будет положительно той частью общества, которая видит в нем возможность укрепить национальный суверенитет и безопасность.

Граждане Египта оценят стремление правительства диверсифицировать свои военные связи и снизить зависимость от США. Особенно на фоне растущего недовольства политикой США из-за поддержки Израиля. Правительство президента Абдель Фаттаха ас-Сиси уже указало на стратегические преимущества китайских истребителей.

Между тем, обострение конкуренции между Китаем и США за контроль над Египтом создает и окно возможностей для России. Она которая традиционно имела сильное военное и экономическое присутствие на Ближнем Востоке, и наверняка захочет воспользоваться изменившейся ситуацией. Тем более, что Россия была одним из крупнейших экспортеров оружия в Египет.

Продажа китайских истребителей в сочетании с растущим вниманием Египта к новым военным технологиям может побудить Москву предложить Каиру собственное вооружение для интеграции с новыми китайскими истребителями. А это, в свою очередь, позволит опосредованно укрепить связи с Китаем.

Источник - СвободнаяПресса
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