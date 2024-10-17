Узбекистан. За последние 9 месяцев экономика выросла на 6,6 процента

13:46 21.10.2024

Обсуждены основные макроэкономические показатели на следующий год



17.10.2024



При Президенте Шавкате Мирзиееве состоялось совещание по обсуждению ожидаемых экономических результатов в текущем году и основных макроэкономических показателей на 2025 год.



Несмотря на сложную ситуацию в мире, за счет задействования внутренних возможностей за последние 9 месяцев экономика нашей страны выросла на 6,6 процента, промышленность - на 7 процентов.



Ожидается, что к концу года рост составит как минимум 6 процентов. Золотовалютные резервы в этом году впервые превысили 40 миллиардов долларов. Депозиты населения в национальной валюте выросли на 50 процентов.



Авторитетные международные рейтинговые агентства также положительно оценивают стабильность рейтинга Узбекистана. Благодаря росту доверия иностранных инвесторов на мировом рынке были размещены еврооблигации на сумму 4 миллиарда долларов.



В результате в текущем году доля инвестиций в ВВП превысит 33 процента. Ожидается, что экспорт вырастет почти на 19 процентов.



В целом Международный валютный фонд, Всемирный банк и Азиатский банк развития подтверждают, что благодаря активной инвестиционной политике и реформам в Узбекистане и в дальнейшем будет сохраняться устойчивый экономический рост.



Вместе с тем подчеркнута необходимость увеличения в промышленности и экспорте доли продукции с высокой добавленной стоимостью в условиях усиления конкуренции на мировых рынках и изменчивости цен на сырье. В связи с этим перед ответственными лицами поставлена задача разработать трехлетнюю программу удлинения цепочки добавленной стоимости и повышения производительности труда в разрезе каждой отрасли.



На совещании обсуждены основные задачи в сфере экономики и инвестиций.



Отмечено, что при сохранении основных налоговых ставок единственным способом увеличения доходов бюджета является совершенствование налогового администрирования.



Глава государства подчеркнул, что это должно происходить не путем вмешательства в деятельность предпринимателей, а за счет цифровизации, внедрения технологий искусственного интеллекта и легализации теневой экономики.



Особое внимание уделено эффективности привлеченных льготных средств от международных финансовых организаций и других партнеров.



На совещании также рассмотрены экономические планы на 2025 год.



Отмечено наличие всех возможностей для сохранения роста валового внутреннего продукта в следующем году. Для этого требуются своевременный запуск запланированных проектов, развитие транспорта и логистики, информационных технологий, аграрных и финансовых услуг.



Даны поручения по рассмотрению эффективности льгот и сокращению теневой экономики.



За счет созданных возможностей в следующем году 78 районов будут переведены на самофинансирование бюджетных расходов. Для этого земельный налог, налог на имущество и оборотный налог в полном объеме, а также 50 процентов подоходного налога будут оставляться в местных бюджетах.



Исходя из принципа социального государства, предусматривается увеличение средств, выделяемых на образование и здравоохранение, на 20 процентов.



На основе высказанных на совещании мнений определены основные направления проекта государственного бюджета на 2025 год.



В соответствии с законодательством данный проект и меры по обеспечению его исполнения будут обсуждены в местных Кенгашах и внесены в Законодательную палату Олий Мажлиса.