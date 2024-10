Госдеп США пообещал награду в размере $10 млн за информацию о проекте "Рыбарь"

13:51 21.10.2024

Алексей Иванов



Государственный департамент сообщил, что в рамках программы Rewards for Justice ("Вознаграждение за правосудие") выплатит 10 миллионов долларов за сведения, позволяющие идентифицировать и установить местоположение лиц, которые связаны с проектом "Рыбарь".



В проект "Рыбарь" входят одноименный популярный Telegram-канал (1,32 млн подписчиков; создан в 2018-19 годах; самый цитируемый в зарубежных СМИ российский ТГ-канал"), канал на RuTube и сообщество во "ВКонтакте". На сайте проекта указано, что он "финансируется в значительной степени на народные средства", "занимается вопросами военной аналитики, информационной войны и визуальной пропаганды", "находится на переднем крае информационного фронта, отстаивая интересы Российской Федерации". В марте 2023-го учреждено ООО "Рыбарь".



Создатель и руководитель проекта "Рыбарь", генеральный директор и соучредитель ООО "Рыбарь" - Михаил Звинчук. Он родился 19.07.1991 во Владивостоке, окончил Московское суворовское военное училище и Военный университет Минобороны РФ по специальности военного переводчика по направлению арабского и английского языков. В период учебы "для души" переводил на русский язык западную литературу в стиле фэнтези. Далее, цитируем Михаила: "После выпуска попал служить в спецназ. Был командиром разведывательной группы, потом занимался информационно-аналитической работой. Когда началась операция ВКС России в Сирии, я был отправлен туда для выполнения задач по лингвистическому обеспечению. Суммарно проработал в Сирии год, в Ираке полгода. А потом начал заниматься информационной деятельностью уже в составе органов информационного обеспечения Министерства обороны". До 2019-го работал в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации. Уволился из армии в звании капитана. В 2000-21 годах был штатным колумнистом издания РИА ФАН, входившего в медиахолдинг "Патриот" Евгения Пригожина. Распоряжением Владимира Путина от 20.12.2022 включен в состав Рабочей группы по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и организаций по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, социальной и правовой защиты граждан Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции, и членов их семей. В 2023-м награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и крымским орденом "За верность долгу". Внесен в бандеровскую базу "Миротворец", санкционные списки Украины и всех стран Евросоюза.



18 октября в Госдепе заявили, что проект Звинчука - "российская медиаорганизация, ранее финансировавшаяся покойным российским магнатом Евгением Викторовичем Пригожиным, […] участвует во вмешательстве в выборы в США".



Якобы ""Рыбарь" управляет пропагандистскими каналами в социальных сетях #HOLDTHELINE и #STANDWTHTEXAS для продвижения политических интересов российского правительства в Соединенных Штатах. Кроме того, в преддверии президентских выборов в США 2024 года "Рыбарь" создал канал TEXASvsUSA в X (ранее - Twitter), чтобы эксплуатировать проблему нелегальных иммигрантов, пересекающих границу Техаса". Как утверждают американские власти, "с помощью TEXASvsUSA "Рыбарь" стремился сеять раздор, способствовать социальному разделению, разжигать партийную и расовую рознь, а также поощрять ненависть и насилие в Соединенных Штатах".



Госдеповцы добавили, что сейчас "Рыбарь" якобы финансируется госкорпорацией "Ростех", попавшей под американские санкции в июне 2022-го. И, "используя ресурсы и поддержку "Ростеха", помогает усиливать военный потенциал России и распространять пророссийские и антизападные нарративы".



В результате Госдеп США объявил вознаграждение за сведения о людях, связанных с проектом, в том числе о самом Михаиле Звинчуке, Валерии Звинчук (креативный директор ТГ-канала "Рыбарь", соучредитель ООО "Рыбарь"), Татьяне Костеровой (руководитель отдела ресурсов иностранных языков "Рыбаря", преподаватель СПбГУ), Максиме Матвееве (дизайнер и руководитель контент-команды "Рыбаря"), Александре Кане (руководитель видеоотдела), Ольге Кузнецовой (региональный менеджер), Владимире Беркутове, Александре Минине и Валентине Мининой.



"Для меня это стало полнейшей неожиданностью. Хотя, учитывая то, что у нас по обвинениям во вмешательстве во все дела записывают кого только можно и нельзя, это в принципе не так уж и удивительно. Значит, наша деятельность заметна, значит, мы не просто телеграм-канал на 1,3 млн подписчиков, а достаточно серьезный ресурс, который квалифицирует как некую угрозу национальной безопасности целое государство, которое претендует на лавры международного гегемона и всемирного полицейского. Что ж, значит, мы на правильном пути, будем работать дальше", - сказал Звинчук в интервью RTVI. Комментируя госдеповскую реплику о том, что ТГ-канал получал финансирование от основателя ЧВК "Вагнер", Михаил заметил: "То, что "Рыбарь" был связан с кухней или компанией, ни для кого уже давно не секрет, я неоднократно это подтверждал. Но дороги с медиаструктурами Пригожина, медиахолдингом "Патриот" разошлись в 2022 году еще". Отвечая на американские обвинения в разжигании розни и поощрении ненависти, Звинчук констатировал, что "все это как бы вытекает из нашей деятельности по информационному освещению определенного рода событий": "У нас каждый российский ресурс, наверное, если посмотреть федеральное ТВ и так далее, можно обвинить в разжигании ненависти и вражды, потому что зайдешь на наши телеканалы или какие-то СМИ, сразу же будет информация о том, что для России лучше будет, если победит Трамп, и вообще Техас должен выйти из состава США".



Звинчук выложил видео на RuTube, где показал свой паспорт и сообщил адрес прописки, пожелав удачи тем, кто его разыскивает:







Поздравляем команду проекта "Рыбарь" с заслуженным признанием.



Что такое Rewards for Justice? "Программу придумал Госдеп США в 1984-м, чтобы бороться с терроризмом. По информации за 2022 год, в рамках "Вознаграждения за правосудие" 125 человек получили более $250 млн за информацию о террористических ячейках, их планах, и всех тех, кто к ним причастен. Самой крупной наградой считаются $25 млн за инфу о лидере "Аль-Каиды"* Усаме бен Ладене и его заме Айману аз-Завахири", - напоминает Mash. В апреле 2020-го через Rewards for Justice Госдеп предложил 5 млн долларов за данные, которые помогут идентифицировать "северокорейских хакеров, атакующих критически важную инфраструктуру США", а в январе 2024-го посулил $10 млн за инфу о местонахождении пяти финансистов ХАМАСа.



ТГ-канал "Военный осведомитель": "Попасть на украинский "Миротворец" уже не солидно. Стать разыскиваемым в США - вот где уровень". ТГ-канал "Два майора": "Поздравляем! А от пендосов требуем и за нас объявить награду. Ведомственной все равно хрен дождешься". ТГ-канал "Майорский кOртиZол": "Скорее всего, вариант по этой ситуации такой: какой-то фэбээровский оперок решил себе срубить палку, да еще и из центра пришло указание по выборам, а отписаться нечего, - он в интернет, а там такое, вот тебе и палка готовая. Премия-то нужна, ипотеку закрывать, да на бейсбольный матч сходить".



Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с NEWS.ru объяснил, чем "Рыбарь" так сильно разозлил амеров: "Потому что он пишет правду, которая проникает за границу, которую читают во многих странах, но, прежде всего, в России. Таким поведением Госдеп очень напоминает гитлеровскую Германию, когда Гитлер за голову легендарного советского диктора Левитана предлагал огромные деньги. Слава богу, у Гитлера ничего не получилось. […] "Рыбарь" не подрывает дома, не подрывает эшелоны, не вмешиваются в американские выборы, у них объективная информация. Насколько же ослабели США, что они прибегают к методам нацисткой Германии". Первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев: "Продолжение русофобской истерики в США, где уже в который раз используют заезженную пластинку о вмешательстве Москвы в американские выборы. В канале "Рыбарь", к слову, и Соединенные Штаты практически не упоминаются. Это еще раз показывает, что американские чиновники, пытаясь хоть как-то оформить страшилку для собственных избирателей, даже не вникают в суть вопроса, тычут пальцем в небо и трясут пачками денег, которые почти наверняка так никому и не вручат. […] По идее, на десять миллионов мог бы претендовать и сам "Рыбарь" - пусть платят, раз обещали".



* террористическая организация, запрещенная в России