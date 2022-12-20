 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 21.10.2024
14:16  Теннис. Карен Хачанов – чемпион АТР 250 Almaty Open
14:11  М.Миронюк: За плечами атланта. Либертарианство как надежда на свободного индивида
14:06  Аварийные стены, протекающие крыши... Что происходит с театрами Алматы
13:58  В России грядет сегрегация? Место мигрантов определил политолог
13:51  Госдеп США пообещал награду в размере $10 млн за информацию о проекте "Рыбарь"
13:46  Узбекистан. За последние 9 месяцев экономика выросла на 6,6 процента
13:40  Иностранцы при переезде в Россию бегут от новой этики и принимают православие

13:38  Китай поставит Египту свои истребители Chengdu, которые круче американских F-16
13:34  "Россия напала на Наполеона и Гитлера": Историки-иноагенты продолжают зарабатывать на русофобии
09:10  В США умер лидер турецкой оппозиции Фетхуллах Гюлен
09:02  Во второй тур президентских выборов в Молдавии выходят действующий президент румынка Майя Санду и бывший генпрокурор гагауз Александр Стояногло
08:51  Вымогали взятки. Задержан зампрокурора города Бишкек Ыдырыс уулу и его заместители
08:41  Курская дуга, 20 октября: Сырский бросил Донбасс и примчался в Сумы - спасать фронт, - Р.Маркуш
08:35  "Все время догоняем, а расплачиваемся жизнями наших солдат", - Дмитрий Рогозин
02:48  Дэвид Мамет: Умирающая цивилизация. Современный Запад проходит стадию хаоса, дикости и разложения
01:42  Молдавия. Против вступления в Евросоюз 55% голосов после обработки 85% протоколов
01:32  Бюджет США: итоги 2024 года и четырехлетки Байдена, - Сергей Ануреев
01:15  БРИКС обещает справедливый глобальный порядок, - Алексей Портанский
01:11  Трамп пошел на обгон. Кандидату от Республиканской партии удалось переломить ход президентской гонки, - Е.Мур
00:56  Китаист Маслов: Мао Цзэдуна "создали" по приказу Сталина (история)
00:50  Американский ВПК стоит на коррупции и воровстве, - В.Прохватилов
00:49  В.Скачко: Торговцы прахом. Киев и Тель-Авив готовы менять останки на живых
00:48  Звук несвободы для Пи Дидди: как тусуются бесы, - Платон Беседин
00:36  Экс-главу правления рос-банка "ФК Открытие" Романова обвинили в хищении 3 млрд рублей
00:19  Анкаре нужны немецкие истребители. Шольц готов возобновить поставки вооружений Турции
00:12  Квадроберы уронили рейтинг трех думских партий, -Иван Родин
00:08  Экс-главу рос-криптобиржи Wex Дмитрия Васильева задержали в Польше по ордеру США. Ранее его пытался поймать Казахстан
00:03  В бою в Газе погиб командир израильской 401-й бронетанковой бригады полковник Эхсан Дакса
00:02  Президент Бразилии Лула да Силва не приедет в Казань на саммит БРИКС. Болеет
00:01  Defense24: ВСУ скоро окажутся в "Оскольском котле"
00:00  Британия и Германия намерены заключить "историческую" военную сделку, - Times
Воскресенье, 20.10.2024
23:21  Зураб Тодуа: Молдова: президентская гонка завершается
21:43  Власти Кубы третьи сутки не могут восстановить энергосистему страны
21:17  Казахские Ромео и Джульетта на гастролях в Москве. Театр "Астана Опера" показал в Большом национальную классику – оперу "Абай"
20:40  Начало отопительного сезона в России, или Турне по всем инстанциям
19:09  Президент ОАЭ Аль Нахайян прибыл в Москву с официальным визитом
17:29  Выборы в Молдавии проходят с грубейшими нарушениями
14:37  Ростислав Ищенко: Насколько Россия должна быть готова к будущей "украинизации"
14:06  У всех министров Узбекистана появятся заместители по цифровизации и приватизации
13:31  Президент Мирзиеев подписал закон, запрещающий хокимам возглавлять местные кенгаши
13:21  Как ликвидация главы ХАМАС повлияет на группировку и шансы на мир, - В.Шварцман
12:59  Как один завод может увеличить урожай во всем Казахстане
12:54  Институт предательства РАН: "Коллективный иноагент", - Царьград
12:07  Любовь Степушова: План победы Зеленского выглядит отлично, но выполнять его некому
11:59  Прощай, ЕС! европейские государства в многополярном мире, - "zavtra.ru
10:02  Курская дуга, 19 октября: Для оккупантов утро добрым не бывает, - Р.Маркуш
09:52  США - гегемон в упадке и состоянии постепенного распада, - Терье Серенсен
09:30  Украина все-таки перекроет газпромовскую трубу в Европу
08:39  В Молдавии начались выборы президента и референдум о вступлении в ЕС
08:23  Россиянин Муртазалиев победил Тима Цзю в чемпионском боксерском бою
08:06  Главный раввин Украины Асман все эти годы активно хвалит фашистский режим и хвалит антисемитов типа Бандеры
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Госдеп США пообещал награду в размере $10 млн за информацию о проекте "Рыбарь"
13:51 21.10.2024

Алексей Иванов

Государственный департамент сообщил, что в рамках программы Rewards for Justice ("Вознаграждение за правосудие") выплатит 10 миллионов долларов за сведения, позволяющие идентифицировать и установить местоположение лиц, которые связаны с проектом "Рыбарь".

В проект "Рыбарь" входят одноименный популярный Telegram-канал (1,32 млн подписчиков; создан в 2018-19 годах; самый цитируемый в зарубежных СМИ российский ТГ-канал"), канал на RuTube и сообщество во "ВКонтакте". На сайте проекта указано, что он "финансируется в значительной степени на народные средства", "занимается вопросами военной аналитики, информационной войны и визуальной пропаганды", "находится на переднем крае информационного фронта, отстаивая интересы Российской Федерации". В марте 2023-го учреждено ООО "Рыбарь".

Создатель и руководитель проекта "Рыбарь", генеральный директор и соучредитель ООО "Рыбарь" - Михаил Звинчук. Он родился 19.07.1991 во Владивостоке, окончил Московское суворовское военное училище и Военный университет Минобороны РФ по специальности военного переводчика по направлению арабского и английского языков. В период учебы "для души" переводил на русский язык западную литературу в стиле фэнтези. Далее, цитируем Михаила: "После выпуска попал служить в спецназ. Был командиром разведывательной группы, потом занимался информационно-аналитической работой. Когда началась операция ВКС России в Сирии, я был отправлен туда для выполнения задач по лингвистическому обеспечению. Суммарно проработал в Сирии год, в Ираке полгода. А потом начал заниматься информационной деятельностью уже в составе органов информационного обеспечения Министерства обороны". До 2019-го работал в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации. Уволился из армии в звании капитана. В 2000-21 годах был штатным колумнистом издания РИА ФАН, входившего в медиахолдинг "Патриот" Евгения Пригожина. Распоряжением Владимира Путина от 20.12.2022 включен в состав Рабочей группы по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и организаций по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, социальной и правовой защиты граждан Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции, и членов их семей. В 2023-м награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и крымским орденом "За верность долгу". Внесен в бандеровскую базу "Миротворец", санкционные списки Украины и всех стран Евросоюза.

18 октября в Госдепе заявили, что проект Звинчука - "российская медиаорганизация, ранее финансировавшаяся покойным российским магнатом Евгением Викторовичем Пригожиным, […] участвует во вмешательстве в выборы в США".

Якобы ""Рыбарь" управляет пропагандистскими каналами в социальных сетях #HOLDTHELINE и #STANDWTHTEXAS для продвижения политических интересов российского правительства в Соединенных Штатах. Кроме того, в преддверии президентских выборов в США 2024 года "Рыбарь" создал канал TEXASvsUSA в X (ранее - Twitter), чтобы эксплуатировать проблему нелегальных иммигрантов, пересекающих границу Техаса". Как утверждают американские власти, "с помощью TEXASvsUSA "Рыбарь" стремился сеять раздор, способствовать социальному разделению, разжигать партийную и расовую рознь, а также поощрять ненависть и насилие в Соединенных Штатах".

Госдеповцы добавили, что сейчас "Рыбарь" якобы финансируется госкорпорацией "Ростех", попавшей под американские санкции в июне 2022-го. И, "используя ресурсы и поддержку "Ростеха", помогает усиливать военный потенциал России и распространять пророссийские и антизападные нарративы".

В результате Госдеп США объявил вознаграждение за сведения о людях, связанных с проектом, в том числе о самом Михаиле Звинчуке, Валерии Звинчук (креативный директор ТГ-канала "Рыбарь", соучредитель ООО "Рыбарь"), Татьяне Костеровой (руководитель отдела ресурсов иностранных языков "Рыбаря", преподаватель СПбГУ), Максиме Матвееве (дизайнер и руководитель контент-команды "Рыбаря"), Александре Кане (руководитель видеоотдела), Ольге Кузнецовой (региональный менеджер), Владимире Беркутове, Александре Минине и Валентине Мининой.

"Для меня это стало полнейшей неожиданностью. Хотя, учитывая то, что у нас по обвинениям во вмешательстве во все дела записывают кого только можно и нельзя, это в принципе не так уж и удивительно. Значит, наша деятельность заметна, значит, мы не просто телеграм-канал на 1,3 млн подписчиков, а достаточно серьезный ресурс, который квалифицирует как некую угрозу национальной безопасности целое государство, которое претендует на лавры международного гегемона и всемирного полицейского. Что ж, значит, мы на правильном пути, будем работать дальше", - сказал Звинчук в интервью RTVI. Комментируя госдеповскую реплику о том, что ТГ-канал получал финансирование от основателя ЧВК "Вагнер", Михаил заметил: "То, что "Рыбарь" был связан с кухней или компанией, ни для кого уже давно не секрет, я неоднократно это подтверждал. Но дороги с медиаструктурами Пригожина, медиахолдингом "Патриот" разошлись в 2022 году еще". Отвечая на американские обвинения в разжигании розни и поощрении ненависти, Звинчук констатировал, что "все это как бы вытекает из нашей деятельности по информационному освещению определенного рода событий": "У нас каждый российский ресурс, наверное, если посмотреть федеральное ТВ и так далее, можно обвинить в разжигании ненависти и вражды, потому что зайдешь на наши телеканалы или какие-то СМИ, сразу же будет информация о том, что для России лучше будет, если победит Трамп, и вообще Техас должен выйти из состава США".

Звинчук выложил видео на RuTube, где показал свой паспорт и сообщил адрес прописки, пожелав удачи тем, кто его разыскивает:



Поздравляем команду проекта "Рыбарь" с заслуженным признанием.

Что такое Rewards for Justice? "Программу придумал Госдеп США в 1984-м, чтобы бороться с терроризмом. По информации за 2022 год, в рамках "Вознаграждения за правосудие" 125 человек получили более $250 млн за информацию о террористических ячейках, их планах, и всех тех, кто к ним причастен. Самой крупной наградой считаются $25 млн за инфу о лидере "Аль-Каиды"* Усаме бен Ладене и его заме Айману аз-Завахири", - напоминает Mash. В апреле 2020-го через Rewards for Justice Госдеп предложил 5 млн долларов за данные, которые помогут идентифицировать "северокорейских хакеров, атакующих критически важную инфраструктуру США", а в январе 2024-го посулил $10 млн за инфу о местонахождении пяти финансистов ХАМАСа.

ТГ-канал "Военный осведомитель": "Попасть на украинский "Миротворец" уже не солидно. Стать разыскиваемым в США - вот где уровень". ТГ-канал "Два майора": "Поздравляем! А от пендосов требуем и за нас объявить награду. Ведомственной все равно хрен дождешься". ТГ-канал "Майорский кOртиZол": "Скорее всего, вариант по этой ситуации такой: какой-то фэбээровский оперок решил себе срубить палку, да еще и из центра пришло указание по выборам, а отписаться нечего, - он в интернет, а там такое, вот тебе и палка готовая. Премия-то нужна, ипотеку закрывать, да на бейсбольный матч сходить".

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с NEWS.ru объяснил, чем "Рыбарь" так сильно разозлил амеров: "Потому что он пишет правду, которая проникает за границу, которую читают во многих странах, но, прежде всего, в России. Таким поведением Госдеп очень напоминает гитлеровскую Германию, когда Гитлер за голову легендарного советского диктора Левитана предлагал огромные деньги. Слава богу, у Гитлера ничего не получилось. […] "Рыбарь" не подрывает дома, не подрывает эшелоны, не вмешиваются в американские выборы, у них объективная информация. Насколько же ослабели США, что они прибегают к методам нацисткой Германии". Первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев: "Продолжение русофобской истерики в США, где уже в который раз используют заезженную пластинку о вмешательстве Москвы в американские выборы. В канале "Рыбарь", к слову, и Соединенные Штаты практически не упоминаются. Это еще раз показывает, что американские чиновники, пытаясь хоть как-то оформить страшилку для собственных избирателей, даже не вникают в суть вопроса, тычут пальцем в небо и трясут пачками денег, которые почти наверняка так никому и не вручат. […] По идее, на десять миллионов мог бы претендовать и сам "Рыбарь" - пусть платят, раз обещали".

* террористическая организация, запрещенная в России

Источник - Завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1729507860


Новости Казахстана
- Спикер Мажилиса встретился с членами Общественной палаты
- Олжас Бектенов провел совещание по мерам господдержки перспективных экспортоориентированных производств
- Государственный советник провел совещание по военно-патриотическому воспитанию
- Руководитель Администрации Президента Республики Казахстан в День спасателя посетил модернизированный Командный центр МЧС
- В Астане стартовала международная конференция "CONNECTED 2024"
- Казахстан и Россия обсудили вопросы сотрудничества на заседании межправкомиссии
- Кадровые перестановки
- Совет по стратегическому партнерству с зарубежными вузами создан в РК
- Совет по зеленым финансам, Совет Центральных Банков и открытие СЭЗ "TURAN": какие инициативы продвигает Казахстан на встрече Организации тюркских государств
- Оглашен приговор в отношении жителя столицы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  