В России грядет сегрегация? Место мигрантов определил политолог

13:58 21.10.2024

"Жесткая мера, но я бы ввел"



В России грядет сегрегация? Место мигрантов, вчерашних и нынешних, определил политолог: "Жесткая мера, но я бы ввел". Виталий Вышкварцев, а также Ярослав Нилов предложили новые шаги, которые призваны урегулировать кризис, связанный с наплывом приезжих.



Миграционную политику в России продолжают ужесточать. Правда, принятых нововведений в разы меньше, чем законопроектов, которые отклоняются целыми пачками. С очередным предложением на этот раз выступило Министерство труда и социальной защиты России, обратил внимание экономический обозреватель "Первого русского" Юрий Пронько в эфире программы "Царьград. Главное".



Так, в ведомстве считают необходимым оптимизировать порядок рекрутинга зарубежных работников, чтобы потоки въезжающих мигрантов носили целевой, а не хаотичный характер. Снизить этот наплыв позволит продуманный оргнабор, уверен руководитель министерства Антон Котяков.



Ранее с похожими инициативами выступали и другие представители власти и эксперты. Например, председатель Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов предлагал перенять модель найма гастарбайтеров, которая действует в ОАЭ, Катаре и других монархиях Персидского залива. Она предполагает строгую привязку приезжего к его месту работы и срок пребывания, ограниченный действием трудового договора.



Какие еще меры, призванные стабилизировать ситуацию в миграционной сфере, назрели уже очень давно, в прямом эфире Царьграда рассказали глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и кандидат юридических наук, политолог Виталий Вышкварцев.



Как усилить фильтрацию на границе



Парламентарий рассказал об экспериментальных мобильных комплексах Рособрнадзора, которые можно было бы устанавливать на территориях тех государств, откуда едут иностранцы:



Там можно сдавать отпечатки пальцев, тест на знание русского языка. Все это делается в будке, без участия сотрудников. Внутри все снимается на камеру. И через специальные защищенные каналы вся информация синхронизируется с нашими базами данных. И мы понимаем, можно ли человеку, который к нам въезжает, находиться на территории России, какая у него история, совершал ли он преступления, правонарушения.



Собеседник "Первого русского" считает, что такие меры позволят улучшить внутреннюю безопасность, усилить фильтрацию на границе, потому что на данный момент в России находятся сотни тысяч приезжих с судимостями. Он объяснил, к каким ухищрениям прибегают такие мигранты:



У нас сегодня есть огромное количество людей, которые совершили преступления и правонарушения, поменяли две-три буквы в фамилии, получили новые документы – и приехали к нам, опять здесь находятся. В России они получают патенты, не сдают отпечатки пальцев, хотя должны это делать. Их сотни тысяч, и неизвестно, где они находятся. Они потерялись, их след потерян. Поэтому в каждом аэропорту, вообще в каждом пункте пропуска через госграницу еще должны находиться специальные приборы, которые сканируют отпечатки пальцев.



"Почему мы должны оплачивать им обучение?"



Кроме того, депутат Госдумы выразил недоумение, почему обучение приезжих на территории России до сих пор оплачивают наши граждане. Так, Ярослав Нилов обратил внимание на возмутительное положение дел, которое существует уже многие годы:



Мы должны вернуться к тем законопроектам, которые наши депутаты, фракция ЛДПР и я в том числе, предложили ранее. Это вопрос ограничения присутствия членов семьи иностранных граждан, которые здесь работают. И это вопрос, связанный с обучением мигрантов. Почему у нас бесплатно должны иностранцы получать образование? Пожалуйста, сдайте тест на знание русского языка. Если вы знаете русский язык, уровень позволяет получать образование – пожалуйста. Но на платной основе.



Парламентарий считает, что соответствующие расходы должна нести либо родная страна гастарбайтеров, либо работодатель на территории России, либо посольство, либо, в конце концов, сами мигранты:



Почему мы должны с вами, с телезрителями, своими налогами оплачивать им обучение? А еще, если дети не знают русский язык, они понижают своим присутствием уровень образования в классе в целом. Это недопустимо.



"Могут обвинить в сегрегации"



В свою очередь Виталий Вышкварцев призвал обратить внимание на общественные организации, институты гражданского общества, в которые входят мигранты, поскольку "это рассадник не только преступлений, но и экстремистской, террористической идеологии":



Особенно после теракта в "Крокусе" мы с вами в этом убедились. И кроме того, возможно, это будет жесткая мера, но я бы ввел те ограничения, которые предусмотрены 64-м федеральным законом, в том числе и для новоявленных граждан России из числа выходцев из некоторых стран СНГ. Речь об административном надзоре за лицами, которые были освобождены из мест лишения свободы. Нужно взять полный нормативно-правовой набор и применить это и к мигрантам, и к новым гражданам России. Ведь по статистике только за 2023 год полмиллиона граждан Таджикистана получили наши паспорта. Надо не стесняться обязывать их ежемесячно или раз в три месяца посещать органы МВД для проверки.



Также можно установить для них запрет заниматься определенными видами деятельности, исключить занятие ими руководящих должностей в органах управления юрлицами, в том числе в НКО и общественных организациях. Так политолог определил место мигрантов, вчерашних и нынешних.



Юрий Пронько, однако, задался вопросом, не означает ли это, что в России таким образом грядет сегрегация?



Да, могут обвинить в сегрегации. Но у нас есть часть 3-я статьи 55-й Конституции, в которой четко сказано, что права и свободы граждан могут быть ограничены федеральным законом в целях безопасности. И об этом нельзя забывать, на мой взгляд,

– заключил кандидат юридических наук.