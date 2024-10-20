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Аварийные стены, протекающие крыши... Что происходит с театрами Алматы
14:06 21.10.2024

"Спонсорам непонятно, почему мы не смогли ничего предпринять".

Савченко Олеся
Корреспондент

Алихан Сариев
Фотокорреспондент

Год назад корреспонденты Tengrinews.kz писали о состоянии алматинских театров. Аварийные стены, протекающие крыши, отсутствие условий для людей с ограниченными возможностями - все это было только частью проблем. Мы вновь посетили храмы культуры, чтобы узнать, произошли ли там долгожданные перемены.

Начнем наш "поход" с Республиканского академического немецкого драматического театра. Судя по увиденному нами, все осталось, как и было. Заместитель директора театра Марина Будиянская подтверждает: "За год ситуация совсем не изменилась".

К слову, из центра Алматы театр переехал в бывший кинотеатр на улице Папанина в 2018 году. Уже тогда здание находилось в критическом состоянии.

Главной проблемой в театре называют недостаточное финансирование. Культурное заведение не включили в бюджетную программу на ремонт в этом году.

"Все необходимые документы были поданы, проектно-сметная документация успешно прошла государственную экспертизу. Однако нас не включили в бюджет. Самое печальное то, что ПСД была разработана за счет спонсоров из Германии. Это дорогостоящая процедура. Если мы не начнем ремонт в первом квартале следующего года, то есть за полгода до истечения ПСД, документацию придется разрабатывать заново. А это новые огромные расходы. К тому же мы потеряем спонсоров... Им непонятно, почему так происходит, они оказали такую поддержку, а мы не смогли ничего предпринять. Кроме того, из бюджетных средств мы потратили два с половиной миллиона тенге на экспертизу. Теперь рискуем столкнуться с обвинением в нецелевом расходовании государственных средств", - поясняет Марина Будиянская.

Теперь у немецкого театра, по словам заместителя директора, надежда только на помощь спонсоров или правительство, которое может выделить средства при корректировке бюджета в конце года. Возможен также вариант финансирования из возвращенных активов.

По данным администрации, на реконструкцию требуется более одного миллиарда тенге. При этом крыша театра уже дважды подвергалась ремонту. При установке антенны связи на крыше, по словам руководства, конструкцию повредили, это привело к постоянным протечкам.

Отопление театра - отдельная история.

"Отапливаемся соляркой, но тепло уходит через крышу, - говорит Будиянская. - Зал на 126 мест невозможно прогреть, что мешает полноценным репетициям и спектаклям. Включаем тепловые пушки, чтобы актерам и зрителям обеспечить хоть какой-то комфорт".

Печке в котельной, по словам сотрудников, уже 20 лет, и расположена она прямо под зрительным залом. В данный момент ведется подготовка к отопительному периоду. Как уточнили в бухгалтерии, за один сезон на топливо уходит более 11 миллионов тенге.

Малый зрительный зал соорудили сами сотрудники с актерами. Гримерки расположены неудобно: актерам приходится проходить через холл и малый зал, чтобы попасть на сцену большого.

"Чтобы сохранить тайну и оставаться невидимками для зрителей, актеры надевают черные плащи с капюшонами и таким образом передвигаются по коридорам".

А вот так выглядит местный туалет. Уборная не приспособлена для людей с ограниченными возможностями. В помещении ощущается запах канализации. Заместитель директора объясняет, что трубы расположены выше уровня уборных. Во время дождей регулярно происходят затопления.

Согласно плану реконструкции туалеты планируется перенести на верхний этаж и оборудовать с учетом потребностей людей с инвалидностью. Театр на безвозмездной основе посещают зрители из коррекционных школ, интернатов и ассоциаций, многие из которых передвигаются на костылях или инвалидных колясках.

Территория за театром также оставляет желать лучшего.

Да и место для театра в целом выглядит странным: вокруг заборы частного сектора, дым от печей, мусор и грязь. А рядом с заброшенным зданием, расположенным всего в нескольких метрах от театра, по словам местных жителей, часто останавливаются большегрузные машины - водители едят, пьют и тут же оставляют после себя бытовые отходы.

Однако заместитель директора говорит, что коллектив давно привык к этому месту, оно стало для них родным. Мечтают они лишь о том, чтобы обратили внимание на театр: им хочется работать в достойных условиях и встречать зрителей в здании, которое соответствовало бы статусу культурного учреждения.

За последний год на сцене Республиканского академического немецкого драматического театра было поставлено семь новых спектаклей: три из них благодаря бюджетной поддержке, остальные - на энтузиазме коллектива. В 2025 году театру исполнится 45 лет.

Отправляемся в следующий "храм культуры". С последнего посещения нами здания Казахского национального оркестра народных инструментов прошло больше года. Ремонта тут не произошло.

"Мы снова подаем заявку на проектно-сметную документацию на следующий год. Сначала нужно, чтобы нам выделили средства на ее подготовку, потом все остальное", - поясняет нам директор учреждения Медет Куанышев. - В этом году мы на собственные средства пошили новые костюмы, обновили электропроводку, приобрели три баяна и провели косметический ремонт".

В рамках подготовки к 90-летнему юбилею оркестр привел в порядок холл и заменил сценическое освещение. Но здание, построенное в 1952 году, давно нуждается в капитальном ремонте.

"Здание ни разу не видело капремонта. Зимой у нас холодно, летом - невыносимая жара. Несколько раз пытались приобрести кондиционеры, но поставщики привозили оборудование не той модели, приходилось возвращать. Даже чтобы покрасить зал, нужны огромные деньги, а у нас таких средств просто нет", - утверждает директор.

Тут тоже остро стоит вопрос инфраструктуры. Учреждение пока не приспособлено для людей с ограниченными возможностями: туалеты расположены в подвальном помещении, пандусов нет.

Кресла в зрительном зале достались оркестру от театра оперы и балета имени Абая. После того, как там провели реконструкцию, старые кресла отправили сюда.

Ремонт старой системы отопления - еще одна из местных "болячек".

"Трубы латали не раз. Боимся к ним даже прикоснуться - а вдруг рванет", - делится опасениями Медет Куанышев.

После последнего землетрясения на стене появилась трещина.

На состояние паркета в здании жалуется городской департамент по чрезвычайным ситуациям. Они настоятельно рекомендовали заменить его на кафель для соответствия нормам пожарной безопасности.

"Ремонт нам необходим как никогда, - подчеркивает директор. - Без капитальных вложений здание просто развалится. Но пока средств нет".

Нет средств на капитальный ремонт и у Казахской государственной филармонии имени Жамбыла. Однако за прошедший год здесь удалось добиться несколько важных улучшений: крышу отремонтировали, фасад обновили, на первом этаже провели косметический ремонт. Местный vip-зал также преобразился.

А вот план отремонтировать сцену пока застопорился.

"Трижды объявляли конкурс на реставрацию сцены, но никто не откликнулся, - рассказывает директор филармонии Акан Абдуалиев. - Все дело в том, что теперь требуется специальная лицензия на реставрацию исторических зданий, и далеко не у всех подрядчиков она есть".

В прошлом году филармония частично обновила инструменты.

"Приобрели отличные инструменты, - делится Акан Абдуалиев. - Музыканты говорят, что даже их личные не такого высокого качества. Теперь осталось обновить струнные."

Обновления затронули и внутренние помещения. Отремонтированы гримерки, где артисты готовятся к выступлениям. Но кресла в концертном зале все еще требуют замены.

"Кресла - это отдельная проблема, - объясняет директор. - Они были установлены в 2007 году и изготовлены по особой технологии для акустики, то есть абы какие сюда ставить нельзя. Для их реставрации мы искали специалистов в России и Китае и, кажется, нашли подходящих. Но дело теперь за финансированием. Сумма нужна немалая".

Здание филармонии имеет статус объекта культурного наследия местного значения. Поэтому оно не подпадает под программы капитального ремонта, финансируемые через Казреставрацию.

Филармония продолжает активную деятельность. В прошлом году здесь провели 252 концерта, которые посетили 76 тысяч человек. В филармонии трудятся 469 человек.

Следующий на очереди - Казахский национальный театр драмы имени Мухтара Ауэзова. И он может "похвастаться" изменениями - тут стартовал ремонт. С разрешения руководства мы смогли зайти внутрь - в зале царит полная темнота, начались подготовительные работы.

На ремонт в скором будущем рассчитывает и Государственный академический русский театр для детей и юношества имени Наталии Сац, о котором мы тоже писали год назад. Как пояснили в театре, все документы для этого подготовлены и сданы в соответствующие органы.

Источник - Tengrinews.kz
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