Теннис. Карен Хачанов – чемпион АТР 250 Almaty Open

14:16 21.10.2024

26-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов стал победителем турнира категории ATP 250 в Алматы. В финальном матче он обыграл Габриэля Диалло из Канады (118 АТР) - 6:2, 5:7, 6:3.



Матч продолжался 2 часа и 25 минут. Карен выполнил шесть эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов из 19 заработанных.



Ранее в 2024 году Хачанов выиграл хардовый турнир категории ATP 250 в Дохе (Катар). В своей карьере 28-летний Карен выиграл уже седьмой трофей в одиночном разряде. Он побеждал на турнирах в Чэнду, Марселе, Москве, Чжухае, Дохе. На его счету одна победа на турнире серии "Мастерс" в Париже, которую он завоевал в 2018 году.



После успешного выступления в южной столице Казахстана Хачанов поднимется на две строчки в рейтинге АТР и станет 24-й ракеткой мира.



