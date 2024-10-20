|Теннис. Карен Хачанов – чемпион АТР 250 Almaty Open
14:16 21.10.2024
26-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов стал победителем турнира категории ATP 250 в Алматы. В финальном матче он обыграл Габриэля Диалло из Канады (118 АТР) - 6:2, 5:7, 6:3.
Матч продолжался 2 часа и 25 минут. Карен выполнил шесть эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов из 19 заработанных.
Ранее в 2024 году Хачанов выиграл хардовый турнир категории ATP 250 в Дохе (Катар). В своей карьере 28-летний Карен выиграл уже седьмой трофей в одиночном разряде. Он побеждал на турнирах в Чэнду, Марселе, Москве, Чжухае, Дохе. На его счету одна победа на турнире серии "Мастерс" в Париже, которую он завоевал в 2018 году.
После успешного выступления в южной столице Казахстана Хачанов поднимется на две строчки в рейтинге АТР и станет 24-й ракеткой мира.
"Много эмоций, теперь я чувствую облегчение и очень счастлив. Нельзя было ожидать, что финал будет легким, без напряжения, но так было до 6:2, 4:2. Потом соперник расслабился, стал чаще наносить удары и внезапно переломил ход матча", - сказал Хачанов на пресс-конференции.
Также определились победители АТР 250 Almaty Open в парном разряде. В матче за титул встретились колумбиец Николас Баррьентос и Скандер Мансури из Туниса против Арджуна Кадхе и Ритвик Боллипалли из Индии. Исход матча решился на чемпионском тай-брейке. Победу в нем и во всей встрече одержал дуэт из Индии - 3:6, 7:6, 14:12.
Айсулу Омарова