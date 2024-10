Спецназовцы КНДР проходят акклиматизацию в России, - британская газета

15:04 21.10.2024

20 октября 2024



The Telegraph - ежедневная британская газета, основанная в 1855 году.



По данным южнокорейской разведки, около полутора тысяч бойцов Сил специальных операций Корейской народной армии (SOF, КНДР) уже переброшены во Владивосток и в ближайшее время ожидается их дальнейшее развертывание. Об этом сообщает издание The Telegraph.



Как заявили в Киеве, уже в ближайшее время северокорейские спецназовцы примут участие в конфликте на стороне России. По словам главы ГУР Минобороны Кирилла Буданова, к 1 ноября в Курск будут отправлены около 2 600 северокорейских солдат.