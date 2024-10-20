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Спецназовцы КНДР проходят акклиматизацию в России, - британская газета
15:04 21.10.2024

Спецназовцы КНДР получили форму и проходят акклиматизацию в России - The Telegraph

20 октября 2024

The Telegraph - ежедневная британская газета, основанная в 1855 году.

По данным южнокорейской разведки, около полутора тысяч бойцов Сил специальных операций Корейской народной армии (SOF, КНДР) уже переброшены во Владивосток и в ближайшее время ожидается их дальнейшее развертывание. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Как заявили в Киеве, уже в ближайшее время северокорейские спецназовцы примут участие в конфликте на стороне России. По словам главы ГУР Минобороны Кирилла Буданова, к 1 ноября в Курск будут отправлены около 2 600 северокорейских солдат.



По данным Национальной разведывательной службы Южной Кореи, северокорейским спецназовцам выдали российскую военную форму, оружие и поддельные удостоверения личности. Ожидается, что их перебросят на Украину после завершения акклиматизационной подготовки.

Неясно, какую роль нерусскоязычные спецподразделения будут играть на восточном фронте Украины, который постепенно превратился в войну на истощение, отмечает издание.

Как передавало EADaily, на Украину могут перебросить Силы спецопераций Корейской народной армии - SOF. Об этом сообщала британская газета The Telegraph.

Войска SOF являются "одним из самых секретных подразделений такого рода в мире", отмечало издание. Западные аналитики в своих докладах называют SOF "высококвалифицированными войсками, оснащенными лучшим снаряжением… для опасных, но важных миссий".

"Северокорейский спецназ численностью 200 тысяч личного состава располагает 12 легкими пехотными бригадами, тремя разведывательными подразделениями, тремя воздушно-десантными дивизиями и тремя снайперскими подразделениями", - приводит подробности из статьи The Telegraph издание "Страна".

Напомним, президент Южной Кореи Юн Сок Ель провел экстренное совещание по вопросам безопасности, чтобы обсудить переброску подразделений армии КНДР в Россию для участия в спецоперации на Украине. Об этом сообщало Bloomberg со ссылкой на заявление офиса президента.

На встрече обсуждалась "информация о недавнем передвижении северокорейских войск в Россию и их поддержке войны", говорится в заявлении. В нем не уточняется, сколько военнослужащих было отправлено и какова их роль, передает агентство. Согласно заявлению, развертывание представляет собой "серьезную угрозу безопасности" для Южной Кореи и международного сообщества.

Источник - eadaily.com
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