Место Земли на глобусе Украины: фантастический мир "плана перемоги", - В.Стоякин

15:39 21.10.2024

Место Земли на глобусе Украины: фантастический мир "плана перемоги"



17.10.2024



Василий Стоякин

автор издания Украина.ру



Презентованный Владимиром Зеленским 16 октября "план перемоги" вызвал горячее обсуждение в СМИ и соцсетях. План, конечно, нереалистичный (о чем осторожно пишут даже "патриотические" публицисты и политологи), но определенный интерес представляет именно эта "ненаучная фантастичность" и "нестрогая историчность". Что вообще в голове у авторов плана?



Первое, на что обратили внимание наблюдатели, это отсутствие в плане плана. Там напрочь отсутствуют не только собственно порядок действий украинской стороны, но даже цели, которые должны быть достигнуты в результате реализации плана.



Правда, советник главы ОП Михаил Подоляк быстро все объяснил: "это план принуждения России – создание условий, когда для России остается слишком высокой цена, чтобы продолжать оставаться хотя бы на одном клочке украинской территории".



То есть:



1. В плане перемоги потому нет плана перемоги, потому что в плане перемоги нет плана перемоги – ни побеждать, ни планировать победу над Россией украинская сторона вообще не собиралась.

2. Правда, некоторые действия Украины все же запланированы – в секретных приложениях указаны цели на территории России и номенклатура боеприпасов, которые нужны для их поражения. Заниматься этим будут союзники, но Украина благородно готова взять ответственность на себя.

3. Цель все так же – выход на границы 1991 года.



Интересная была утечка в СМИ – оказывается, Зеленский еще в сентябре поставил союзников перед необходимостью в течение трех месяцев выполнить план.



Бросив взгляд на план и его трактовку Подоляком, начинаешь понимать – а ведь это действительно план победы. Только ориентирован он совсем не в ту сторону. Правильно ведь сказал сам Зеленский – Россия тут вообще не при чем. План перемоги ориентирован на Запад и является, по сути, ультиматумом – делаете то, что сказал Зеленский, а то…



Что именно "а то", до конца непонятно. Наиболее реалистичный вариант касается начала переговоров с "агрессором", но – при реализации медийной кампании, направленной против Запада. Мы, дескать, вынуждены идти на переговоры и территориальные уступки, чего не собирались делать, но это все исключительно из-за союзников, которые нас зрадили (предали) за полшага до перемоги (победы). Такого рода риторика вполне соответствует украинским духовным скрепам, предполагающим обязательную бесплотность случайно одержанной победы в результате своевременного предательства.



Предложенная схема, по идее, должна всех устроить: те, кто хотят мира, получат переговоры; те, кто хотят войны, – оправдание, почему ее нельзя продолжать; Зеленский – физическое выживание, несмотря на недовольство националистов, и неплохие шансы на продолжение политической карьеры. Запад ничего не теряет – Украине все равно не предложено иного пути, кроме как в ЕС и НАТО, а украинцы будут даже больше в них стремиться, чтобы отомстить за зраду (это, кстати, полноценное основание для того, чтобы никуда Украину не принимать).



Однако план перемоги сам по себе предполагает сценарий совершенно иной, включающий в себя строительство своеобразного Pax Ucraina.



Начнем с самого начала – само по себе принятие украинского плана предполагает, что Запад признает за Украиной право что-то за него планировать и требовать выполнения этих планов. Они довольно скромные – "приглашение" Украины в НАТО фактически состоялось еще в 2008 году, а разрешение бить по территории России и предоставление для этого соответствующих вооружений – дело времени, а не принципа.



Но важно тут именно наличие у Украины прав при полном отсутствии обязанностей и ответственности. Честно говоря, уже само по себе появление плана перемоги, даже если он не будет реализован до конца, содержит в себе намек на неполный суверенитет Запада, его зависимость от Украины.



Следуем дальше.



Не секрет, что против членства Украины в НАТО выступают США и Германия. Приглашение Украины подрывает их лидирующие позиции в альянсе. Но главное даже не это, а то, что Украина может и вообще не вступать в НАТО.



Получение гарантий, подобных натовским, но без членства в НАТО на Украине рассматривается как паллиатив, и совершенно напрасно. В НАТО гарантии безопасности предоставляются в обмен на ряд обязательств в рамках коллективной структуры. Украина же хочет получить гарантии в обмен на "отражение российской агрессии", т.е. сущности, встречающейся только в головах западных политиков… Это ставит под вопрос вообще всю дисциплину в НАТО, но даже если США подавят "бунт на корабле", Украина все равно остается в особом положении – более высоком, чем у других членов альянса.



Кстати, "комплексным неядерным пакетом сдерживания", о котором говорит Зеленский, управлять будет Украина. И если украинское руководство решит вывести из строя российские ядерные силы сдерживания (такой сценарий обсуждается примерно с 1991 года – когда во время операции "Буря в пустыни" были опробованы высокоточные неядерные средства поражения), под раздачу попадет Запад. А это, опять же, элемент зависимости…



Критики плана перемоги обратили внимание на то, что Зеленский фактически собирается передать союзникам ресурсы Украины в обмен на военную помощь. На самом деле на эту схему можно посмотреть с другой стороны:



- союзники берут на себя расходы по разработке месторождений полезных ископаемых (это требует довольно значительных инвестиций);



- в обмен на это они поставляют Украине готовую высокотехнологическую технику и помогают наладить ее производство на украинской территории.



Сказать, что в результате страны Запада становятся ресурсной колонией Украины, было бы некоторым преувеличением, но очевидно, что выигрыш Украины тут будет непропорциональным.



Ну и в заключение – Украина собирается разместить свои войска на территории ЕС… У Киева нет средств на строительство и содержание военных баз, т.е., это все ляжет на плечи европейских союзников. И, самое главное, мы же помним, что группировка американских войск в Европе и британская Рейнская армия были оккупационными войсками. Конкретно в качестве оккупационных их после 1955 года в общем-то не использовали, но ничто не мешает представить себе свержение неугодного Киеву режима в той же Венгрии силами украинских войск в Европе. Опыт подавления венгерского восстания 1956 года – в наличии.



Повторимся, подобный сценарий выглядит нереалистичным и даже фантастичным, но… так ли уж он нереалистичен? США и Европа уже позволили украинскому руководству вмешиваться в их внутренние дела и пошли на целый ряд совершенно невыгодных им шагов. Достаточно вспомнить положение, в котором оказалась Германия в результате подрыва "Северных потоков". Чем ответила Германия Украине, которая, как считается, стоит за этой диверсией? Масштабнейшей за время существования нынешней немецкой государственности программой военной и экономической помощи…



На фоне всех тех унижений, которым Запад уже подвергся со стороны своих украинских партнеров, фантастический проект переноса столицы мира в Киев выглядит не таким уж фантастическим…



С другим осмыслением "плана победы" можно ознакомиться в статье Владимира Скачко "От НАТО очередное "не надо". Украину Зеленского опять принуждают воевать саму"