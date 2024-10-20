Блогер-предатель Иванов (Камикадзе Ди) осужден в России на 8 лет заочно

20:05 21.10.2024

Суд заочно приговорил уехавшего из страны политического блогера к восьми годам

Тверской районный суд Москвы заочно приговорил блогера Камикадзе Ди (настоящее имя Дмитрий Иванов, объявлен иностранным агентом) к восьми годам колонии. Его признали виновным в распространении фейков о российской армии, сообщает ТАСС. Блогер уехал из России в 2017 году.



Уголовное дело в отношении Камикадзе Ди (объявлен иноагентом) было возбуждено в 2022 году. В основу дела легли видеоролики блогера на YouTube о событиях в Мариуполе и с критикой представителя МИД России Марии Захаровой. Вскоре после начала расследования Минюст внес блогера в реестр иностранных агентов. В декабре того же года он был объявлен в федеральный розыск, в мае - заочно арестован.



Блог на YouTube блогер завел в 2007 году. Весной 2017-го Дмитрий Иванов (признан иностранным агентом) эмигрировал в Чехию, объяснив это цензурированием роликов YouTube в России. В 2023 году видеохостинг удалил канал блогера, на который были подписаны 1,7 млн человек.