Овечкин забил 854-ю. До рекорда Грецки осталось 40 шайб

20:21 21.10.2024

Александр Овечкин отметился первой заброшенной шайбой в новом сезоне НХЛ



21 октября 2024



Многочисленная армия фанатов Национальной Хоккейной Лиги внимательно следить за выступлениями клуба "Вашингтон Кэпиталз". Да, столичному коллективу трудно рассчитывать даже на попадание в плей-офф, но наличие второго лучшего бомбардира лиги в истории приковывает внимание общественности. Следить за событиями НХЛ в прямом эфире позволяет букмекер "Фонбет" с очень удобным интерфейсом. Ознакомиться со всеми преимуществами данного сервиса можно по ссылке https://www.vseprosport.by/reyting-bukmekerov/Fonbet.by.



Очередной сезон НХЛ не обходится без особо внимания к персоне Овечкина. До рекорда Уэйна Гретцки остается совсем немного, на в первых трех матчах регулярки 2024-25 Александр подозрительно молчал в плане заброшенных шайб. В матчах против "Нью-Джерси", "Вегаса" и "Далласа" россиянин помог своей команде одержать две победы, но исключительно в качестве ассистента (3 голевых передачи).



Голевое молчание Александр прервал ранним утром 20 октября в выездном матче против "Нью-Джерси". Команды устроили настоящую голевую перестрелку, сыграв основное время со счетом 5:5. В таком празднике хоккея без гола не мог уйти Овечкин, который отметился первой заброшенной шайбой в новом сезоне в концовке первого периода. По итогу результативное действие россиянина помогло "Вашингтону" добыть победу со счетом 6:5.