В Судане какими-то из повстанцев сбит грузовой Ил-76, на борту могли быть россияне и кыргызстанцы

20:30 21.10.2024

Силы быстрого реагирования Судана (RSF) сообщили, что на западе страны сбили грузовой самолет, на борту которого, по их версии, находились граждане России. По предварительным данным, был сбит Ил-76 компании Airline Transport Incorparation FZC из ОАЭ.



Российское посольство сообщило в Telegram, что "в контакте с суданскими властями предпринимает все необходимые действия для выяснения обстоятельств данного инцидента". Как отмечается в сообщении, ситуация осложняется тем, что место крушения находится "в охваченном боями Дарфуре". Речь идет о противостоянии суданской армии и мятежных Сил быстрого реагирования (RSF).



Сайт Sudanwarmonitor.com 21 октября опубликовал материал, в котором говорится, что RSF сообщили о сбитом в 04:00 по местному времени самолете в районе Малха в Северном Дарфуре. В заявлении RSF говорилось, что управляемой ракетой был сбит "самолет Антонов", который суданская армия якобы использовала в качестве бомбардировщика. Однако судя по обломкам, пишет Sudanwarmonitor, это был Ил-76.



В публикации отмечается, что у одного из членов экипажа был российский паспорт. По данным Telegram-канала Mash, предположительно, погиб главный инженер компании Airline Transport Incorparation FZC Виктор Гранов. С ним на борту самолета, предполагает медиапроект, были еще несколько коллег.



Сбитый самолет принадлежал компании Airline Transport Incorparation FZC. Ее штаб-квартира находится в Шардже, эмират в ОАЭ. В публикации Sudanwarmonitor авиакомпанию связывают не только с ОАЭ, но и с Киргизии. На значке одного из членов экипажа был написано "Международный аэропорт Манас" - это аэропорт в Бишкеке. Компания осуществляла перевозки, отмечает издание, в пользу RSF.



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На кадрах с места крушения, опубликованных в X (Twitter), видны российские паспорта и удостоверение с логотипом аэропорта Бишкека.