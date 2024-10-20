Теннис. Касааткина обыграла Андрееву и выиграла Ningbo Open (категория - 500)

21:09 21.10.2024

Два титула на троих

Дарья Касаткина в финале Ningbo Open обыграла Мирру Андрееву, а Карен Хачанов стал победителем турнира в Алматы

Минувшая неделя оказалась удачной для российского тенниса. В финале Ningbo Open, китайского турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 500 с призовым фондом $922 тыс., первая ракетка России Дарья Касаткина в трех партиях обыграла Мирру Андрееву и гарантировала себе место в первой десятке по итогам года. А в Казахстане на Almaty Open, состязании Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории 250 с призовым фондом $1,04 млн, отличился Карен Хачанов, который сломил упорное сопротивление канадца Габриэля Диалло и впервые за шесть лет выиграл два титула в течение одного сезона.



Перед началом финала в Нинбо Дарья Касаткина и Мирра Андреева стояли в мировом рейтинге недалеко друг о друга, во втором десятке, но по остальным параметрам это был матч двух совершенно разных теннисисток. Если 17-летняя Андреева по большому счету лишь начинает свой путь в профессиональном спорте и до этого провела лишь один победный для себя финал на небольшом турнире категории 250 в Яссах, то Касаткина, которая старше своей соперницы на десять лет, наработала огромный опыт столь ответственных встреч. Опыт, конечно, неоднозначный. Из восемнадцати предыдущих финалов на турнирах WTA она выиграла лишь семь. Однако в данном случае даже такую статистику следовало трактовать в ее пользу. Касаткина, безусловно, лучше знала, как подвести себя к этому финалу, да и времени на подготовку имела чуть больше. Первый сет ее полуфинала против Паулы Бадосы, по окончании которого испанка, взяв четыре гейма, отказалась от продолжения борьбы из-за травмы, завершился в субботу на пару часов раньше, чем встреча Андреевой с Каролиной Муховой, также закончившаяся досрочно - при счете 6:2, 1:0 в пользу россиянки.



Неудивительно, что в дебюте Касаткина выглядела явно предпочтительнее. В первой партии, продолжавшейся 34 минуты, Андреевой не удалось зацепить ни одного гейма.



В те минуты на глаза самой юной теннисистки первой сотни мирового рейтинга то и дело наворачивались слезы.