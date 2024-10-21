"Нас оставили на расправу...": "Волки Да Винчи" бегут из Горняка в Покровск, прикрываясь "мобиками",- Р.Маркуш

00:03 22.10.2024

Элита ВСУ в спешке покидает город, прикрывая отход "мобиками"

Радомир Маркуш



Согласно поступающей с Донецкого фронта оперативке, российские войска продолжают улучшать свои позиции в районе Максимильяновки. В Катериновке есть очередные тактические успехи армии России, украинский гарнизон вынужден оттягиваться на запад. В районе Цукурино - встречные бои, ВСУ предпринимают попытки вернуть утраченные позиции. В районе Селидово ВС РФ продолжают сжимать кольцо вокруг населенного пункта. Все подъезды к городу, кроме одного, контролируются нашими войсками.



А вот бандеровские источники жалуются на резкое ухудшение ситуации на Покровском направлении. Согласно инсайду анонима из Генштаба ВСУ, российская армия усилила давление на Селидово, достигнув окраин Вишневого и установив огневой контроль над еще одним маршрутом снабжения украинских войск (у которых осталась только одна последняя линия снабжения).



Куда опаснее для ВСУ то, что ВС РФ удалось захватить высоту, имеющую огромное значение для наблюдения за передвижениями укровояк в Горняке, где нашим бойцам удалось продвинуться и взять под контроль примерно четвертую часть населенного пункта вплоть до улиц Репина и Жуковского.



Впрочем, эти данные, возможно, уже устарели. Местный интернет-ресурс "Слухи - Покровск, Селидово, Курахово" проинформировал утром 21 октября, что в Горняке "бои идут за ПТУ и в районе рынка", который соседствует со зданием администрацией через железную дорогу.



Жители рассказывают, что русские штурмовики, продвигаясь широким фронтом с северо-востока вдоль "железки", рассекают оборону пополам. Следовательно, восточная часть гарнизона ВСУ рискует в считанные дни попасть в окружение.



Судя по обновленной карте DeepState (заблокированного в нашей стране), россияне уже "железобетонно" контролируют треть города. Эксперт этого работающего в интересах ГУР паблика Роман Погорелов пишет: "Ситуация вокруг города Горняк складывается не самым лучшим образом.



Враг имел продвижение на северных окраинах и продолжает двигаться в глубину населенного пункта, с целью его полного занятия. Там сейчас бойцам Сил обороны очень нелегко. Сначала кацапы активизировали артиллерию, а теперь реализуют в полной мере свою группировку, которую они туда стянули для штурма города".



Ему вторит популярный в незалежной эксперт Богдан Мирошников, который "знает расклад с мест": "Положение Горняка-Кураховки не из лучших прямо сейчас… Что-то мне подсказывает, что развязка не за горами. Города охвачены с двух сторон, и здесь еще к тому же мало дополнительных путей и рокад. По сути, судьба Горняка-Кураховки решается в Зоряном (почти потеряно), Измайловке и Александрополе".



По его данным, "на все три деревни сейчас оказывается сильное давление, кацап активно применяет авиацию, стирая ФАБами фортификации. Не знаю, сколько еще удастся продержаться на том плацдарме. Сейчас Горняк уже на 30% неконтролируемый. После фактической потери Зоряного, положение Кураховки резко ухудшается тоже".



Верить Погорелову и Мирошникову на все сто просто глупо. Оба "аналитика" хоть и позиционируют себя как независимые, на самом деле входят в пул "ледоколов Зеленского". Именно поэтому можно предположить, что для ВСУ в Горняке все гораздо хуже. Думается, что уличные сражения распространились как минимум на половину города.



По самым свежим данным, наши штурмовики пытаются прорваться к шахте № 43 "Кураховская". В районе завода ЖБИ слышны взрывы и перестрелка. Потеря этих опорников станет окончательным приговором бандеровскому гарнизону не только в Горняке, но и в соседней Кураховке, которые соединены между собой как сиамские близнецы.



"Захисники" горько жалуются, что элитное подразделение "Волки Да Винчи", которое 19 октября убежало из Зоряного в Горняк, уже драпает в Покровск, а их оставляют "на расправу оркам". Видимо, Зе-замполиты окончательно загадили мозги ВСУшникам страшилками о русском плене.



Что касается Селидово, штурм которого начался одновременно с началом освобождения Горняка, то и здесь есть успехи, пусть и не такие очевидные.



Как пишет Юрий Подоляка, "наши части предпринимали атаки широким фронтом в северной и восточной части города и по итогу смогли продвинуться, как в северных предместьях Селидово, так и в восточной части города.



Наши штурмовики постепенно движутся в одноэтажной застройке. Но пока это не главный контур обороны города. ВСУ опираются здесь на район высотной застройки".



Судя по всему, основные усилия армии России на этом участке направлены на Вишневое, после взятия которого судьба гарнизона ВСУ окажется незавидной.



Пентагоновский паблик liveuamap (заблокированный в РФ) в своем обновлении показал Селидово в "мешке" с горлышком в несколько километров, через которое без больших потерь отступающим не убежать.



Но пока команды на выход от главкома Сырского не поступало, поэтому убегать бандеровцы будут "по-угледарски" - под плотным и прицельным огнем наших бойцов. Правда, сейчас драпать придется по грязи, что существенно увеличит потери ВСУ. Но когда такие мелочи интересовали Зеленского.