В Москве 24/10 состоится съезд "Союза Русского народа" (анонс)

00:10 22.10.2024

МОСКВЕ СОСТОИТСЯ СЪЕЗД СОЮЗА РУССКОГО НАРОДА

24 октября в Храме Христа Спасителя состоится Съезд Всероссийской общественной организации "Общество содействия русскому историческому развитию "Царьград".



Общество Царьград - одно из крупнейших общественных объединений в России, основано в 2016 году. Его цель – защита интересов государствообразующего русского народа.



В мероприятии примут участие видные русские государственные и общественные деятели.



В рамках Съезда пройдут пленарное заседание и четыре тематические секции: "СВО, добровольчество и волонтерство", "Народосбережение", "Миграционная политика", "Идеология". В ходе мероприятия будут сделаны программные заявления Общества Царьград, обсуждены цели и задачи СВО, высказаны предложения по ключевым направлениям государственной политики.



Пленарное заседание съезда будет транслироваться в прямом эфире Телеканала Царьград.