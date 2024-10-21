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Мигрантов продолжат адаптировать за деньги бюджета. На 10 миллионов гастарбайтеров в РФ приходится 100 миллионов рублей
00:14 22.10.2024

21.10.2024

Екатерина Трифонова
Корреспондент отдела политики "Независимой газеты"

Информация о проведении межнациональных праздников украшает отчеты ведомств. Фото с сайта www.kulturaufa.ru
Госдума 22 октября продолжит обсуждение законов против нелегальной миграции и ее пособников. Предложения о наведении порядка с гастарбайтерами депутаты ждут от исполнительной власти. Между тем Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) намерено тратить более 100 млн руб. в год на социокультурные центры для таких приезжих в РФ. Чиновники считают, что если государство не будет заниматься адаптацией иностранных граждан, то они останутся под контролем диаспор или вообще полукриминальных структур.

Со следующего года в Хабаровском крае, Кемеровской и Челябинской областях, Якутии и Татарстане заработают центры социокультурной адаптации трудовых мигрантов, на что в госбюджете уже предусмотрено не менее 108 млн руб. ежегодно.

Как сообщил глава ФАДН Игорь Баринов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, его ведомство к соответствующей работе готово. Он подчеркнул, что сейчас в России около 10 млн гастарбайтеров, "заниматься их первичной социокультурной адаптацией – наша прямая обязанность". Госдума, по информации "НГ", пока не намерена предлагать какие-то отдельные ужесточения правил завоза рабочей силы, соответствующих инициатив ожидают от правительственных ведомств. Парламент же будет готов рассмотреть их идеи в приоритетном порядке.

Между тем эксперты, опрошенные "НГ", в основном выразили сомнение в эффективности бюджетных затрат на адаптацию. Одни подчеркнули, что средства на "окультуривание" гастарбайтеров должны выделяться не страной, их принимающей, а родными государствами иностранцев. Другие напомнили, что правильнее было бы поддержать деньгами тех представителей "русского мира", которые готовы перебираться в Россию, но которым отечественная бюрократия пока помогает в основном лишь добрым словом.

Как пояснил "НГ" член президентского Совета по правам человека Александр Брод, адаптация и интеграция мигрантов – это традиционно слабые звенья миграционной политики. "Выделение бюджетных средств на данное направление – это хорошо. Однако на них новые центры не построить, а только на оплату лекторов – как-то многовато", – заметил он. Пока также не до конца понятно, как распределят деньги по регионам и насколько это будет эффективно. В то же время, по словам Брода, очевидно, что ФАДН финансирует "окультуривание" гастарбайтеров в противовес жесткой антимигрантской риторике, распространяемой в том числе и депутатами, но не пресекает заявления, уходящие в мигрантофобию. "Хотя в активе ФАДН есть авторитетные эксперты, умеющие говорить грамотно и аргументированно, но их работа в медиаполе не налажена. Также ФАДН, видимо, не хочет обострять отношения с антимигрантски настроенными политиками", – подчеркнул Брод. По мнению члена Общественного совета при МВД РФ Владимира Волоха, инициатива ФАДН заслуживает внимания, поскольку мигранты "действительно нуждаются в адаптации и интеграции", о чем неоднократно говорило и высшее руководство страны. В то же время, сказал он, тут "еще есть над чем подумать". И в первую очередь, считает Волох, над предвыездной подготовкой мигранта в стране исхода. Необходимо совершенствовать и систему организованного набора приезжей рабочей силы.

Доцент РАНХиГС, член экспертного совета отделения Всемирного русского народного собора по Москве Михаил Бурда подтвердил "НГ", что это принципиальный момент: такие центры должны создаваться в государствах исхода мигрантов, а не в России – и финансироваться за счет этих государств. Он напомнил, что именно такие страны выступают бенефициарами трудовой миграции собственных граждан. А Россия, мол, в такие центры должна поставлять "идеологические и ценностные нарративы", с которыми иностранцы и должны временно приезжать для работы. Практика же создания подобных центров в государстве приема гастарбайтеров, заявил Бурда, считается провальной, это демонстрирует опыт стран Западной Европы. "Я сомневаюсь, что мигранты перестанут хотеть жить по шариату после 40-минутного ролика ФАДН или прослушивания нескольких лекций", – подчеркнул он. Потому что приезжающие в Россию люди – прежде всего из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии – уже относятся к поколению, которое выросло в суверенном национальном государстве и потому обладает другой системой ценностей и идентификации "свой – чужой". "И учебники, по которым дети в упомянутых странах изучают свою историю, рассказывают им об угнетениях в период как имперского, так и советского колониализма", – напомнил "НГ" Бурда. А еще, констатировал он, чиновники, похоже, не видят или не хотят видеть разницы между адаптацией и интеграцией, хотя тут принципиально различный смысл. "Зачем интегрировать в общество временного трудового мигранта, задача которого заключается в том, чтобы приехать, отработать и уехать обратно домой. Тратя честно заработанные деньги и радуясь вкусному плову и спелым дыням в окружении своей семьи, которая дожидается его дома, а не приезжает с ним сюда. Интеграция – это беспрекословное принятие тех ценностей, традиций, правил и порядка, которая установлена в принимающем обществе. Короче говоря, паспорт надо заслужить, а не раздавать для получения социальных выплат и пособий", – подытожил Бурда.

Вне зависимости от того, займутся ли организованные ФАДН центры разовыми инструктажами или ритуальными чаепитиями, хотелось бы увидеть просчитанную программу адаптации, заметил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. "Нужно создавать какие-то механизмы для того, чтобы иностранцев адаптировать. Все равно они приезжают, давайте объективно. И лучше, конечно, ими заниматься, чем не заниматься совсем", – пояснил он. С другой стороны, отметил Мельников, более приоритетной на сегодняшний день задачей выглядит поддержка соотечественников, приезжающих из-за рубежа, скажем, по вынужденным причинам. Вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом Алексей Есаков вообще возмутился, что чиновники излишне озадачены проблемами трудовых мигрантов и помощью им в обустройстве, но остаются во многом безучастными к судьбе людей, вынужденно оказавшихся за пределами РФ после развала СССР. А они действительно нуждаются в помощи и поддержке, в том числе и материальной.

Источник - НГ
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