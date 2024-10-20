В Китай приглашают невест из России, но китаеведы просят не рисковать, - МК

00:15 22.10.2024

"Сомнительное удовольствие"



Китайская политика "Одна семья - один ребенок", направленная на снижение рождаемости и выправление демографической ситуации в самой густонаселенной стране мира, сейчас, спустя 40 лет, привела к довольно-таки печальным последствиям. В стране остро не хватает женщин детородного возраста. Предлагается даже приглашать их из других государств, в частности из России.



Особенно острая ситуация складывается в сельской китайской местности.



- У нас около 34,9 миллиона "лишних мужчин", которые могут столкнуться с необходимостью выплатить выкуп за невесту в сумме от 500 000 до 600 000 юаней (от 6,7 миллиона рублей до 8 миллионов рублей) для заключения брака, - рассказывает китайский профессор Дин Чанфа местной англоязычной газете.



Ученый утверждает, что китаянки - слишком дорогой товар на рынке брачных услуг. За каждую идет соревнование среди мужчин. А миллионы свободных китайцев вынуждены оставаться бобылями. И тут как раз бы пригодились женщины из других стран - Камбоджи, Вьетнама, Пакистана. И из России, где, как известно, по статистике, женщин значительно больше, чем мужчин.



О том, куда же русским женщинам обращаться для участия в программе "переселения" невест и как готовиться к этому знаменательному событию, "МК" спросил у ведущего российского китаеведа Алексея Маслова.



- Во-первых, хочу опровергнуть расхожее мнение, что девочки не рождались из-за того, что становились жертвами абортов. В Китае до сих пор запрещены УЗИ для определения пола ребенка. Их проводят только по медицинским показаниям. Так что девочки рождались в эти годы. Просто их не регистрировали, не заносили в статистику. Девочки не ходили в школу, а затем работали в ресторанах и кафе. Теоретически для легализации девочки семья должна заплатить штраф. Богатой семье это по карману. А бедные растили девочек нелегально, а затем они сами начинали зарабатывать и платили за себя штраф. Например, когда им надо было выйти замуж.



- То есть в Китае нет нехватки женщин?



- Проблема все-таки существует. В Китае довольно много женщин, которые не собираются пока выходить замуж и проповедуют политику самостоятельности. То есть сначала обретение финансовой независимости, а затем - замужество. Поздний брак, то есть после 30 лет, в Китае становится нормой, что необычно для этой страны, которая привыкла к ранним бракам.



- Вот и могли бы пригодиться женщины из России, без амбиций и готовые к тихому семейному счастью, пусть даже в Китае. Тем более в России не потребуют выкуп за невесту, как принято в Поднебесной.



- Дело в том, что китайские мужчины не особенно готовы жениться на россиянках. Такие браки встречаются на северо-востоке Китая, где страна граничит с Россией, и в Пекине, куда наши девушки приезжают на стажировку. Да и брак с китайцем - сомнительное удовольствие для женщины. Начинается множество сложностей. Сами по себе китайские мужчины - хорошие мужья. Они ухаживают за женой, они ведут домашние дела, выполняют все, что у нас обычно возлагается на женщин. Но долгое проживание в Китае - дело непростое. Надо знать китайский язык, иметь хорошую работу, квалификацию. Если нет квалификации, то работать придется за очень низкую оплату.



- А если российская невеста готова отказаться от амбиций и только заниматься детьми?



- В Китае принято работать. В Китае не принято, чтобы женщина была домохозяйкой.



- Как все-таки россиянке попробовать найти китайского жениха?



- Есть сайты знакомств с иностранцами. Можно разместить свою анкету в социальных сетях. Там есть функция автоматического переводчика, поэтому знание китайского не потребуется. Но я все же советую, прежде чем отважиться на такой шаг, поехать в Китай на обучение в летнюю школу, чтобы понять, подходит ли вам такая жизнь. Ведь кроме мужа придется общаться с его многочисленными родственниками. Эта функция в китайской семье ложится на женщину.



Авторы: ОЛЬГА ТЕРЕШКОВА