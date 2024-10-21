 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Путин представит БРИКС план сокрушения доллара – The Econpmist
00:20 22.10.2024

21 Октября 2024

Президент России намерен предложить коллегам создать новую глобальную финансово-платежную систему

Президент России Владимир Путин представит на саммите БРИКС в Казани план по разрушению долларовой системы. Об этом сообщило издание The Economist.

Как сказано в статье, Путин намерен предложить лидерам стран – членов объединения создать новую глобальную финансово-платежную систему, "чтобы нанести удар по доминированию Америки в мировых финансах и защитить Россию и ее друзей от санкций".

Журналисты утверждают, что российский лидер рассчитывает воспользоваться растущим в мире недовольством долларовой системой. Наиболее серьезной инициативой считается план использования цифровых денег, обеспеченных фиатными валютами. Это, поясняют обозреватели, позволит участвовать в трансграничных транзакциях центральным банкам, а не банкам-корреспондентам, имеющим доступ к долларовой клиринговой системе в США.

"Отправлять деньги по всему миру - это примерно то же самое, что лететь дальнемагистральным рейсом. Если два аэропорта не связаны напрямую, пассажирам придется делать пересадку, в идеале - в оживленном хабе, где стыкуются множество других самолетов. В мире международных платежей крупнейшим хабом является Америка, где многие банки мира обменивают иностранную валюту на доллары, а затем на валюты, в которых поступают платежи", - отмечают авторы статьи.

В публикации также говорится, что создание альтернативной платежной системы БРИКС обеспечит странам Глобального Юга более дешевые и быстрые транзакции, а также позволит привлечь развивающиеся экономики. При этом на Западе опасаются, что этот механизм позволит участникам обходить наложенные санкции и приведет к крушению многолетнего доминирования США в мировой финансовой системе, которое было "основой послевоенного порядка". К сегодняшнему дню мировые национальные резервы в долларах снизились примерно с 70 до 58 процентов.

В сентябре Владимир Путин сообщил, что в своих расчетах за экспорт Россия переходит на национальные валюты. Он также отмечал, что своими антироссийскими санкциями власти США уничтожают экономический фундамент своего благосостояния, подрывая доверие к доллару. Как выразился глава государства - Соединенные Штаты "просто пилят сук, на котором сами сидят". Он назвал эту политику несусветной глупостью и добавил, что "им никак не остановиться". При этом российский лидер подчеркивал, что политика саморазрушения Соединенных Штатов, объективно, идет на пользу всему остальному человечеству.

Источник - trud.ru
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