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Кризис на Гаити усугубляется: США напрямую, а ООН отчасти виновны.., - Л.Савин
00:28 22.10.2024

21.10.2024 | ЛЕОНИД САВИН

США напрямую, а ООН отчасти виновны в нынешних проблемах многострадального государства

Со стороны очевидно, что Гаити стало тем, что в политологии принято называть несостоявшимся государством. Многочисленные кризисы и проблемы, обрушившиеся на страну, привели к тому, что Международных сил безопасности, которые там находятся по решению Совета Безопасности ООН, не хватает. Гуманитарная ситуация также остается тяжелой: по состоянию на конец сентября, по данным ООН, в 2024 году по меньшей мере 3661 человек был убит непосредственно в результате бандитизма. По меньшей мере 700 000 человек по всей стране покинули свои дома и около половины населения – по меньшей мере, 5,4 миллиона человек – испытывают нехватку продовольствия.

Хорошо вооруженные банды, которых насчитывается около 200, контролируют большую часть столицы Порт-о-Пренса, продолжают захватывать территорию. Недавно члены банды "Гран Гриф" совершили одно из самых жутких нападений в стране за последние годы, в результате чего, по словам местного мэра, погибли по меньшей мере 115 человек в фермерском районе.

Совет Безопасности ООН 30 сентября единогласно согласился санкционировать еще на один год размещение международных сил безопасности для борьбы с вооруженными бандами на Гаити, но предложение США о преобразовании этих сил в миротворческую миссию ООН было исключено из резолюции из-за противодействия России и Китая.

Позже, 11 октября, стало известно, что именно Кения направит дополнительно еще 600 полицейских на Гаити в следующем месяце для усиления международной миссии по борьбе с бандитизмом, как заявил президент Уильям Руто. Еще около 10 стран пообещали направить в общей сложности около 2900 военнослужащих для участия в мисси, возглавляемой Кенией.

Хотя только около 430 человек сейчас размещены на Гаити, почти 400 из них – из Кении. Вместе с местной полицией их гораздо меньше, чем бандформирований, членов которых насчитывается около 15 тысяч.

Почему Кения? Потому что это сателлит и клиент США, который выполняет поручения Вашингтона. Не случайно в июне 2024 г. Джо Байден подписал меморандум, в котором назначил эту африканскую страну основным партнером США вне блока НАТО.

Кения нужна янки не только для проникновения на Африканский континент, но и для использования в качестве инструмента в самых различных целях, в том числе на Гаити. Хотя очевидно, что полиция из Кении, не владея французским языком и не зная местных культурных традиций, вряд ли будет эффективна для реального искоренения бандитизма. Скорее, они смогут быть годными как вспомогательный карательный контингент и персонал для организации блокпостов.

Сами США имели раньше на Гаити 25-тысячный контингент, но и они не справились с задачей построения государственности. Вероятно, они и не очень-то были заинтересованы, чтобы страна была независимой и процветающей, а просто поддерживали коррупционные режимы.

После вмешательства США в выборы на Гаити в 2010-2011 гг. (Вашингтонский прокси – Организация американских государств вынудила Жюда Селестена снять свою кандидатуру во втором туре) победил Мишель Мартелли, чей режим повлиял на создание текущей ситуации, особенно в том, что касается торговли и импорта стрелкового оружия, используемого бандформированиями. В прошлогоднем докладе ООН также утверждалось, что бывший президент финансировал банды, вел переговоры и устанавливал отношения с ними, используя их для расширения своего влияния на определенные районы и "способствуя сохранению нестабильности, последствия которой ощущаются до сих пор".

США в августе 2024 г. года ввели в отношении Мишеля Мартелли санкции по обвинениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков, причем один американский чиновник сослался на роль, которую он и другие деятели сыграли в "увековечении продолжающегося кризиса на Гаити".

Результаты расследования убийства президента Гаити Жовенеля Моиза в 2021 году также свидетельствуют о явной роли США в этом деле.

Бизнесмен из Южной Флориды Уолтер Винтемилла и его компания Worldwide Capital Lending Group финансировала заговор. Он обвиняется в предоставлении кредита в размере 175 000 долларов оборонной компании CTU Security из Флориды, которая, как считается, и осуществила убийство. Эта компания наняла более двадцати колумбийских наемников, убивших президента. Среди них были осведомитель ФБР Претел Ортис и Антонио Интриаго, которые также обвинялись правительством Боливии в планировании неудавшегося государственного переворота в октябре 2020 года против президента Луиса Арсе. В Боливии с этой группой также присутствовал отставной офицер колумбийской армии Алехандро Ривера Гарсия, который и возглавлял группу исполнителей на Гаити.

Антонио Интриаго является гражданином США венесуэльского происхождения, и он был одним из организаторов концерта Venezuela Live Aid 2019 года на границе Колумбии и Венесуэлы, который, по признанию даже ведущих американских СМИ, был призван способствовать смене режима в Венесуэле.

Показательно, что Кристиан Санон из штата Флорида объявил о своем намерении возглавить трехлетнее переходное правительство на Гаити в письме Джули Чанг, помощнику секретаря Бюро США по делам Западного полушария Госдепартамента за шесть недель до убийства.

Что касается ООН, то известно, что после урагана 2010 г., когда в этой стране была размещена миссия, многие местные девочки и женщины стали жертвами массовых изнасилований, в том числе со стороны "голубых касок" ООН. Хотя подобные выходки со стороны ооновцев были и ранее.

Кроме того, ООН была причастна к распространению холеры на острове, из-за чего генсек этой организации официально приносил извинения.

Однако зачем США нужно было поддерживать коррупционные режимы, а еще и вводить на остров свои войска? Ответом могут быть геоэкономические интересы Вашингтона.

Экономическая комиссия для Латинской Америки (ECLA) в рамках Карибского комитета по развитию и сотрудничеству еще в мае 1980 г. опубликовала доклад, в котором описывается вероятность наличия крупных нефтяных месторождений в Карибском бассейне, в том числе у берегов Порт-о-Пренса на Гаити.

Есть сведения, что и запасы природного газа на шельфе Гаити оцениваются в триллионы долларов.

Может быть, это и есть настоящая причина того, что США хотят поставить под полный контроль эту страну с целью дальнейшей эксплуатации их ресурсов?

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1729546080


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