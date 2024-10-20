"В распоряжении Санду были все рычаги фальсификаций", - Наталья Харитонова

00:31 22.10.2024

"В распоряжении Санду были все рычаги фальсификаций": политолог оценил промежуточные итоги выборов Молдавии

Чего ждать от второго тура



В Молдавии прошли два голосования: выборы президента и референдум о присоединении страны к Европейскому союзу. Итоги голосования стали неожиданными. Сторонников и противников евроинтеграции оказалось практически поровну, а действующий президент Майя Санду не смогла заручиться абсолютным большинством голосов.



В воскресенье, 20 октября, в Молдавии прошли президентские выборы. После подсчета более 99% бюллетеней лидирует действующий лидер страны Майя Санду. Ее поддержали около 42% граждан. За ней следует пророссийский кандидата, бывший генеральный прокурор Александр Стояногло – 26% голосов. Главу государства выберут во втором туре, который намечен на 3 ноября.



Санду результатом явно осталась недовольна и обвинила во всем некие преступные группировки. По ее словам, они атаковали страну "десятками миллионов евро, ложью и пропагандой, используя самые позорные средства" и планировали купить до 300 тыс. голосов.



На заявление из Кишинева отреагировали в Кремле. "Во-первых, не сказано, о чем идет речь. Во-вторых, это достаточно серьезное обвинение этих самых преступных группировок, и должны быть представлены какие-то доказательства общественности. То есть если она говорит, что она недополучила голоса из-за неких преступных группировок, она должна предъявить доказательства",- сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



Однако главная борьба развернулась на референдуме по вопросу о присоединении государства к Евросоюзу. Мнение населения разделилось практически поровну. По предварительным данным, количество проголосовавших за получение членства составляет 50,16%, против высказались 49,84% избирателей.



Как ранее "МК" сообщали эксперт, нынешняя кампания стала одной из самых грязных в истории страны. Президент Майя Санду использовала административный ресурс в отношении оппозиции и препятствовала их предвыборной агитации. Однако это не помогло ей не только одержать убедительную победу, но и склонить население к евроинтеграционному пути.



Об этом "МК" поговорил с доктором политических наук, профессором РАНХиГС Натальей Харитоновой.



– Как итоги референдума отразятся на евроинтеграции?



– ЕС прекрасно осведомлен о настроениях населения в отношении евроинтеграции. Вопрос стоит другим образом: смогут ли они убедить население признать тот факт, что им суждено, хоть и в отдаленной перспективе, стать частью Евросоюза. Реальность может отличаться от той картинки, которую предлагают власти.



– Как оцениваете выборы президента?



Санду анонсировала изменение Конституции Молдавии для вступления в ЕС



– Результат, конечно, для Санду был неожиданным. В ее штабе то накрывали стол, чтобы праздновать победу, то все резко убрали. Когда Санду все же вышла к журналистам на пресс-конференцию, то обвинила непонятные силы в масштабном вмешательстве в избирательный процесс. А еще до выборов со стороны молдавских властей были заявления о том, что какие-то силы готовят масштабные протесты по итогам голосования.



То есть свое поражение она пытается представить в ключе, что это результат какого-то масштабного вмешательства. Ее команда не признает того факта, что население просто не поддерживает Санду и проевропейский курс, который она навязывает населению.



– Какие шансы кандидатов во втором туре?



– В распоряжении Санду были все рычаги фальсификаций: начиная от варианта с голосованием по почте до прессинга оппозиции, зачистки информационного пространства и кардинального сокращения избирательных участков в России. Все эти меры не помогли ей победить в первом туре, а значит, получить победу во втором раунде станет для нее еще сложнее.



У диаспоры молдаван, проживающих на Западе, энтузиазм приходить на избирательные участки во второй раз может снизиться. А противники евроинтеграции, напротив, могут стать более решительными. Так что Майе Санду будет крайне тяжело конкурировать с представителями оппозиции, которые выступают за более взвешенный курс Молдавии.



– Как итоги выборов могут повлиять на парламентскую кампанию в следующем году?



– Особенно это важно для тех политических сил, чьих представителей сняли с президентской гонки. Разумеется, эти выборов они расценивают как подготовку к парламентской кампании, обкатывая свои программы и разные приемы работы с населением.



Конечно, оппозиция делает ставку на парламентские выборы. Пока что Молдавия остается парламентской республикой. И действительно, все вопросы решаются именно в парламенте. Даже если допустить, что президентом станет представитель от оппозиции, то ему будет очень тяжело работать с парламентом, который контролирует партия "действие и солидарность".



Авторы: ЕЛЕНА СИНЯВСКАЯ