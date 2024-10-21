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"Хезболлу" стремятся выбить из южных форпостов, - Игорь Субботин
00:36 22.10.2024

21.10.2024

Израиль добивается бессрочного права на рейды в Ливане
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

У Бейрута нет мощной системы противовоздушной обороны, поэтому Израиль чувствует себя свободно при нанесении трансграничных ударов.
Израиль передал США свои условия завершения боевых действий в Ливане. Еврейское государство настаивает на праве применять силовые меры против реорганизации отрядов группировки "Хезболла" и использовать воздушное пространство соседа для авиарейдов. Ряд предложений был передан американскому спецпосланнику Амосу Хохштейну, который прибыл 21 октября в Бейрут для переговоров. От сторон конфликта ждут выполнения резолюции 1701 Совбеза ООН.

О содержании израильского предложения сообщило со ссылкой на свои американские источники издание Axios. По их словам, правительство во главе с Биньямином Нетаньяху готово прекратить боевые действия на севере, если ему оставят право применять силу в южных районах Ливана – традиционном оплоте группировки "Хезболла".

Вместе с тем еврейское государство намерено сохранить за собой возможность использовать воздушное пространство соседа для авиарейдов. Из-за отсутствия у Бейрута мощной системы противовоздушной обороны Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) чувствует себя свободно при нанесении трансграничных ударов как по "Хезболле", так и по позициям проиранских вооруженных формирований в соседней Сирии.

Инициатива израильской стороны была передана Амосу Хохштейну. Спецпредставитель США прибыл 21 октября в Бейрут специально для того, чтобы обсудить с центральным правительством способы обуздать эскалацию. "Мы очень далеки от того, что требуется для реализации резолюции 1701, и на сегодня мы должны обеспечить ее выполнение и определить моменты, которые позволят это сделать, – заявил американский дипломат на встрече со спикером парламента республики Набихом Берри. – Мы проведем конструктивные переговоры с правительствами Ливана и Израиля, чтобы достичь формулы, которая положит конец конфликту". Он подчеркнул, что речь не идет о внесении каких-либо изменений в текст резолюции.

Резолюция 1701 Совбеза ООН привела к завершению войны 2006 года. Документ предусматривал разоружение и вывод всех неправительственных формирований из Южного Ливана. Впрочем, его пункты не выполнялись на практике: приграничные районы использовали как свой форпост не только члены "Хезболлы", но и сотрудничавшие с ними боевики палестинских фракций.

Американская сторона настаивает на том, чтобы теперь стороны вооруженного конфликта согласовали механизм реализации ооновской резолюции, потому что, по словам Хохштейна, одного устного согласия на выполнение документа недостаточно. Еще один вопрос – как склонить к какой-либо сделке "Хезболлу", которая представляет собой автономный центр силы в Ливане.

Это станет одним из вопросов в повестке начинающегося 21 октября регионального турне госсекретаря США Энтони Блинкена. В Госдепе подчеркивают, что соглашение о прекращении огня между Израилем и Ливаном должно привести – как итог – к возвращению гражданского населения в приграничные районы с обеих сторон.

По словам Берри, политики в Ливане "проявили редкое единодушие" по поводу необходимости выполнения резолюции 1701 Совбеза ООН. "Мы не согласимся на какие-либо поправки или дополнения к этому ооновскому документу, положившему конец предыдущему конфликту на юге Ливана в 2006 году", – добавил спикер парламента.

На днях этот вопрос едва не привел к дипломатическому скандалу между Бейрутом и Тегераном. Поводом стали ремарки председателя иранского Меджлиса (парламента) Мохаммада Багера Галибафа, который в интервью заявил, что его страна готова к переговорам о выполнении резолюции 1701 с Францией. "Мы удивлены этой позицией, которая представляет собой вопиющее вмешательство во внутренние дела, и расцениваем ее как попытку установить неприемлемую опеку над Ливаном, – заявил премьер-министр Ливана Наджиб Микати. – Право вести переговоры о выполнении резолюции ООН принадлежит ливанскому государству, и всем сторонам необходимо поддерживать это право, основанное на национальном суверенитете".

Тем не менее на линии фронта обстановка по-прежнему предельно накалена. Силы ЦАХАЛ 21 октября в первой половине дня зафиксировали запуск примерно 60 снарядов и ракет со стороны Ливана. Более того, "партия Аллаха", по утверждению "Аль-Арабии", вынашивает планы по совершению покушений на израильских чиновников. Арабский канал проинформировал о еще как минимум двух попытках нападения на высокопоставленных политиков еврейского государства. Их имена не называются. Предыдущим громким эпизодом был запуск боевого беспилотника в направлении резиденции Нетаньяху на территории Кейсарии.

На этом фоне, отмечают источники "Аль-Арабии", израильская сторона направила шиитской группировке сообщение, в котором пригрозила полностью сравнять с землей Дахию – южный район Бейрута, считающийся оплотом военизированной организации в столичном регионе, – в случае продолжения нападений на официальных лиц. "Партия Аллаха", говорят инсайдеры, обдумывает это предложение и пока не пришла к единому мнению о дальнейших действиях.

В эти дни израильская авиация, которая занималась демонтажом военной инфраструктуры в Южном Ливане, приступила к бомбардировкам финансовых учреждений "Хезболлы". Так, в ночь на 21 октября ВВС ЦАХАЛ нанесли удары по 16 офисам и филиалам финансово-кредитной ассоциации AQAH, которая занимается распределением средств и финансовым снабжением группировки на территории Ливана и оказывает помощь ее членам. На территории Страны кедров насчитывается свыше 30 отделений этого финансового учреждения, которое пользуется налоговыми послаблениями и особым положением по отношению к Центральному банку страны. Так что кампания против AQAH вполне может привести к более глубоким бомбардировкам ливанской территории.

Источник - НГ
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