О криминальном характере американской "культурной" среды, - Платон Беседин

00:53 22.10.2024

20.10.2024 | ПЛАТОН БЕСЕДИН



Звук несвободы для Пи Дидди: как тусуются бесы



Нужно прояснить ситуацию относительно рэппера Шона Комбса, известного так же, как Пафф Дэдди и Пи Дидди. Напомню, что его обвиняют в насилии, похищении людей и торговле людьми. Говорится, что Пи Дидди устраивал вечеринки – оргии, где употребляли запрещенные вещества и насиловали, в том числе, несовершеннолетних. Против рэпера намерены подать иски более 100 человек. Как минимум 25 жертв могли быть несовершеннолетними. Что любопытно, оргии от Пи Дидди посещали известные политики, селебрити, члены королевских семей. Что-то напоминает? Ну, конечно – другие педофилические скандалы: в частности, дело Джеффри Эпштайна.



Но для начала необходимо артикулировать вот что. Рэпперы в США – жесткие парни. Зачастую они не столько исполняют музыку, читая свои тексты, сколько пытаются отхватить себе кусок посытнее от пирога власти. Поэтому рэпперские разборки, равно как и гангстерские разборки. Ист-Сайд и Вест-Сайд; культовых рэпперов Тупака Шакура и Notorious B.I.G. застрелили. И многих других тоже снабдили пулями.



Плюс рэпперы ведут себя достаточно странно, если говорить мягко. Достаточно взглянуть, например, на Канью Уэста, который творит со своей несчастной подружкой мерзкие вещи, превратив ее в куклу, чтобы отвратиться от таких ребят. Кто-то скажет: "Ну, а в рок-н-ролл мало грязи, что ли?" Нет, не мало. Но она, как бы это сейчас ни прозвучало, несколько иного качества. Здесь же, в рэпе, слишком много власти, густо замешанной на унижении и крови.



Поэтому в деле Пи Дидди есть вполне себе банальный криминальный элемент. Когда он, согласно обвинению, устранял конкурентов. Но есть еще и другая составляющая, и она отсылает нас к намекам Стэнли Кубрика из ленты "С широко закрытыми глазами", острову Эпштайна, фильму "Звук свободы" и оргиям, пахнущим отчаянием и детским маслом.



Известно, что Пи Дидди устраивал так называемые White Parties ("Белые вечеринки"). То, что происходило на них – в общем-то, стандартная история для элит. Сама вечеринка как бы разделяется, грубо говоря, на зоны. В одной – тусуются, в другой – обсуждают бизнес, в третьей – флирт и легкий секс, в четвертой – оргии и так далее. Понятно, что много наркотиков и самых разных людей, завезенных для удовлетворения секс-потребностей.



Касательно последних. Это самые разные люди – эскортницы; начинающие певцы и певички; работники стриптиза; проститутки и т. д. Но! Среди них есть и дети, несовершеннолетние. Тут важно сказать, что к детским делам доступ на подобных вечеринках только у избранных. Откуда они появились, эти несовершеннолетние? Кто-то вполне добровольно (если это возможно в подобном возрасте), кого-то привели родители, а кого-то продали в рабство. Там, где проходят оргии для богатых, всегда ищите педофилию и работорговлю.



Хочу подчеркнуть: скандал с Пи Дидди – это не что-то из ряда вон. Нет, это, как сказали бы журналисты старой школы, констатация их нравов и только. Просто ни у нас, ни у них не принято называть вещи своими именами. Тем более когда речь идет о педофилах. Стоит заговорить об этом, и тут же рискуешь показаться безумцем, зацикленном на теории заговоров. Это, кстати, очень удобно, когда любую попытку говорить о правде, о страшной, чудовищной правде, можно прикрыть, как прокаженного балахоном, якобы конспирологией.



Однако постепенно правда эта будет просачиваться, проступать, как то самое детское масло на простыне. И прозвучит дело Эпштайна, и случится дело Пи Дидди. Или в Германии накроют многотысячную сеть педофилов, обменивающихся детским порно. Или в Бельгии поймают депутата ЕС, участвовавшего в педофилической вечеринке. Все это маячки. А есть ведь и большие пожарища – это, например, скандал в католической церкви, где огромное число священников насиловали мальчиков. Что это? И для чего? Пройдем мимо? Или, наконец, признаем, что проблема есть и она колоссальна?



Впрочем, это нельзя назвать проблемой – это трагедия, омерзительнейшая система по превращению детей в рабов, в том числе в рабов сексуальных. Она, эта система, работает по вполне ясным законам, и дела Эпштейна, Пи Дидди (даже то мизерное, что известно) проявляют механизмы ее действия. Это не выдумка, не конспирология – это реальность, насилующая детей. И если пять-шесть-семь лет назад, когда я начинал говорить об этом, оно звучало как безумие и люди крутили пальцем у виска, то сейчас тоже безумие и тоже пальцы у виска, но меньше.



Есть власть имущие. И они питают порочную страсть к детям. Причины для того самые разные: сексуальные извращения; древние сатанинские культы; контрактные заключения подобным образом. Это, как я уже не раз говорил, показано в фильме "С широко закрытыми глазами" (приоткрыто, скажем так, но по большей части зашифровано). Власть имущие связаны с шоу-бизнесом, с Голливудом. Тот, с одной стороны, выступает, грубо говоря, организатором вечеринок, тусовок (максимально порочных, масштабных и закрытых), а, с другой – продвигает соответствующие нарративы. Это приоткрыто в ленте "Ребенок Розмари" Романа Полански (позднее его тоже поймали на педофилии).



Все это связано в единый клубок. Говоря совсем просто, одни просто удовлетворяют свою похоть, другие пролезают в элиты, а третьи это используют для дальнейшего шантажа. К слову, Эпштайна и Пи Дидди решили завалить именно за эти: они слишком высоко задрали носы, а всегда надо знать свое место. Безусловно, все это напоминает своего рода ритуальные культы: с оргиями, жертвоприношениями, плясками на крови и сперме. Это не означает, что есть некая секта, совершающая все это непотребство, хотя кто знает – человек в своих привычках и грехах, в общем-то, не меняется.



Тут фокус скорее в другом. Помните, как у Достоевского в "Бесах", когда речь идет об организации заговорщиков? Там все должны быть повязаны кровью – каждый, чтобы никто в итоге не отмылся. Тут примерно то же самое. Каждого ловят на крючок, и крючки эти, на первый взгляд, разные, а, с другой стороны, вполне стандартны: алчность, жажда власти, тщеславие, похоть. Именно так сегодня педофилы – или люди, не брезгующие педофилией, – из элит сбиваются в своего рода стаи и группировки.



Постепенно, капля за каплей, правда просачивается к той самой общественность. И удивительно, насколько общественность это не готова воспринять. Впрочем, что тут удивительного, когда людей обработали, точно стадо, чтобы они вели своих же детей на убой?