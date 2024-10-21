 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 22.10.2024
01:38  Экс-президента Албании Илира Мету задержали по подозрению в финансовых преступлениях
01:21  Эрдоган лишился главного врага, - НГ
01:19  Рахманбек Тойчуев: Говорим и пишем о Шелковом пути, прославляем его, но не знаем, где "потерялся" знаменитый шелк Кыргызстана
00:53  О криминальном характере американской "культурной" среды, - Платон Беседин
00:36  "Хезболлу" стремятся выбить из южных форпостов, - Игорь Субботин
00:31  "В распоряжении Санду были все рычаги фальсификаций", - Наталья Харитонова
00:28  Кризис на Гаити усугубляется: США напрямую, а ООН отчасти виновны.., - Л.Савин

00:25  В ожидании ответа Израиля Иран обезопасил себя от удара с севера, - Л.Цуканов
00:20  Путин представит БРИКС план сокрушения доллара – The Econpmist
00:15  В Китай приглашают невест из России, но китаеведы просят не рисковать, - МК
00:14  Мигрантов продолжат адаптировать за деньги бюджета. На 10 миллионов гастарбайтеров в РФ приходится 100 миллионов рублей
00:10  В Москве 24/10 состоится съезд "Союза Русского народа" (анонс)
00:03  "Нас оставили на расправу...": "Волки Да Винчи" бегут из Горняка в Покровск, прикрываясь "мобиками",- Р.Маркуш
Понедельник, 21.10.2024
21:09  Теннис. Касааткина обыграла Андрееву и выиграла Ningbo Open (категория - 500)
20:30  В Судане какими-то из повстанцев сбит грузовой Ил-76, на борту могли быть россияне и кыргызстанцы
20:21  Овечкин забил 854-ю. До рекорда Грецки осталось 40 шайб
20:05  Блогер-предатель Иванов (Камикадзе Ди) осужден в России на 8 лет заочно
15:59  Роль личности в истории. Чокан Валиханов
15:39  Место Земли на глобусе Украины: фантастический мир "плана перемоги", - В.Стоякин
15:04  Спецназовцы КНДР проходят акклиматизацию в России, - британская The Telegraph
14:16  Теннис. Россиянин Карен Хачанов – чемпион АТР 250 Almaty Open
14:11  М.Миронюк: За плечами атланта. Либертарианство как надежда на свободного индивида
14:06  Аварийные стены, протекающие крыши... Что происходит с театрами Алматы
13:58  В России грядет сегрегация? Место мигрантов определил политолог Юрий Пронько
13:51  Госдеп США пообещал награду в размере $10 млн за информацию о проекте "Рыбарь"
13:46  Узбекистан. За последние 9 месяцев экономика выросла на 6,6 процента
13:40  Иностранцы при переезде в Россию бегут от новой этики и принимают православие
13:38  Китай поставит Египту свои истребители Chengdu, которые круче американских F-16
13:34  "Россия напала на Наполеона и Гитлера": Историки-иноагенты продолжают зарабатывать на русофобии
09:10  В США умер лидер турецкой оппозиции Фетхуллах Гюлен
09:02  Во второй тур президентских выборов в Молдавии выходят действующий президент румынка Майя Санду и бывший генпрокурор гагауз Александр Стояногло
08:51  Вымогали взятки. Задержан зампрокурора города Бишкек Ыдырыс уулу и его заместители
08:41  Курская дуга, 20 октября: Сырский бросил Донбасс и примчался в Сумы - спасать фронт, - Р.Маркуш
08:35  "Все время догоняем, а расплачиваемся жизнями наших солдат", - Дмитрий Рогозин
02:48  Дэвид Мамет: Умирающая цивилизация. Современный Запад проходит стадию хаоса, дикости и разложения
01:42  Молдавия. Против вступления в Евросоюз 55% голосов после обработки 85% протоколов
01:32  Бюджет США: итоги 2024 года и четырехлетки Байдена, - Сергей Ануреев
01:15  БРИКС обещает справедливый глобальный порядок, - Алексей Портанский
01:11  Трамп пошел на обгон. Кандидату от Республиканской партии удалось переломить ход президентской гонки, - Е.Мур
00:56  Китаист Маслов: Мао Цзэдуна "создали" по приказу Сталина (история)
00:50  Американский ВПК стоит на коррупции и воровстве, - В.Прохватилов
00:49  В.Скачко: Торговцы прахом. Киев и Тель-Авив готовы менять останки на живых
00:48  Звук несвободы для Пи Дидди: как тусуются бесы, - Платон Беседин
00:47  Истинные арабийцы.Путин с шейхом Нахайяно в московской гмназии, - репортаж А.Колесникова
00:36  Экс-главу правления рос-банка "ФК Открытие" Романова обвинили в хищении 3 млрд рублей
00:19  Анкаре нужны немецкие истребители. Шольц готов возобновить поставки вооружений Турции
00:12  Квадроберы уронили рейтинг трех думских партий, -Иван Родин
00:08  Экс-главу рос-криптобиржи Wex Дмитрия Васильева задержали в Польше по ордеру США. Ранее его пытался поймать Казахстан
00:03  В бою в Газе погиб командир израильской 401-й бронетанковой бригады полковник Эхсан Дакса
00:02  Президент Бразилии Лула да Силва не приедет в Казань на саммит БРИКС. Болеет
00:01  Defense24: ВСУ скоро окажутся в "Оскольском котле"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Кыргызстан   | 
Рахманбек Тойчуев: Говорим и пишем о Шелковом пути, прославляем его, но не знаем, где "потерялся" знаменитый шелк Кыргызстана
01:19 22.10.2024

21 Октября 2024

Сегодня экономика Кыргызстана поднимается практически из руин. После указаний руководства страны появилась надежда на то, что в каждом районе будут организованы приемные пункты для всех сортов и видов шерсти, пусть пока закупочные цены не очень высокие, но главное - лед тронулся. Надеюсь, что вся собранная шерсть будет полностью перерабатываться у нас, а не вывозиться за рубеж, как кожа, хлопок и даже лечебные травы, т.е. будет организован полный цикл переработки (от сырья до готовой продукции), тем самым мы сможем заложить крепкий, надежный, устойчивый фундамент для экономики Кыргызстана. Мы не будем вывозить наше сырье за рубеж, а потом по льготным таможенным пошлинам завозить его обратно в Кыргызстан, чтобы сшить вещи, необходимые людям, т. е. мы не будем кормить спекулянтов, посредников, которые дестабилизируют цены, тем самым обкрадывают простой народ. Эти же люди препятствуют организации полного цикла переработки хлопка, кожи и другого сырья.

Спекуляция – это лишь одна из верхушек айсберга - коррупции, т.е. купил за бесценок, "манипулируя рынком", или взял то, что "свободно лежит"", продал, а прибыль положил в свой глубокий, бездонный карман. Надеюсь, что наши аграрии и текстильщики не останутся в стороне и помогут в вопросах переработки, разработав инновационную технологию для переработки сырья и изготовления необходимых товаров для населения.

Сегодня мы много говорим и пишем о Шелковом пути, прославляем его, но забываем о том, что в Кыргызстане было очень развито шелководство, которое в свое время прославило Кыргызстан во всем мире. О высоком качестве нашего шелка я узнал в 1995 году, когда нам было нужно разработать технологию изготовления хирургических шелковых нитей из коконов тутового шелкопряда для зашивания ран, т.к. в те времена хирурги зашивали операционные раны швейными нитями, что приводило к ряду осложнений.

Не только наш шелк ценился во всем мире, но и сами тутовые деревья очень ценились. Жители соседних стран для изготовления национальных музыкальных инструментов использовали кыргызстанский тутовник, т. к. тутовые деревья, произрастающие в условиях Кыргызстана, отличаются своим высоким качеством, что объясняется климатическими условиями и почвенным покровом, равномерным "созреванием", т.к. в условиях жаркого климата, там, где "излишки свободной энергии", наблюдается быстрое созревание тутовника, без усвоения некоторых компонентов. В связи с особенностями тутовых деревьев имелись отличия и в листьях деревьев, которые перерабатывают шелковичные черви – тутовые шелкопряды. Все это влияло на качество (прочность) шелковых ниток. Поэтому во времена Советского Союза из кыргызстанского шелка изготавливали парашюты, т.к. именно качество нашего шелка было очень высоким. Шелк был прочным, гладким, а длина волокон, со слов шелководов, достигала 1310 метров.

В подтверждение своих слов приведу пару примеров. В 1970 годах для оказания экстренной медицинской помощи я часто выезжал организованной санавиацией не только в регионы Ферганской долины, но и по периметру, включая соседние страны. В одну из таких ночных поездок, чтобы не уснуть по пути, мы взяли с собой двух человек (аксакала и молодого парня). Они приехали к нам, кажется, из Бухары. Во время беседы с ними я спросил о цели их приезда к нам в Кыргызстан. Они ответили, что приехали сюда за тутовыми деревьями для изготовления музыкальных инструментов (рыбаб, дутар). Я удивился, сказав, что у них в Узбекистане тоже много тутовых деревьев, но аксакал ответил, что деревья, растущие в более прохладном климате, обладают лучшими качествами, их древесина тверже, поэтому музыкальные инструменты, изготовленные из таких деревьев, издают более звонкие звуки.

Еще один пример о качестве нашей растительной продукции. В те времена не было детских хирургов, и врачи-хирурги не знали особенностей детской хирургии. Из-за частых вызовов (были случаи, когда я не был дома 23 дня за месяц), утром я вылетал на АН-2 в Чаткал, Лейлек - Исфану или на вертолете в Кичи-Алай, ночью на машине выезжал г.Таш-Кумыр или Кадамжай. В один из таких вызов вечером на территории г. Андижана, ныне Республика Узбекистан, мы встретили наших Кеңешских трактористов, их тракторы были загружены помидорами, которые стояли в очереди на разгрузку на плодоовощной комбинат г. Андижана. Нам с водителем стало интересно, ведь у них самих много помидоров, а наши все равно везут туда помидоры. Трактористы нам объяснили, что у помидоров, выращиваемых в жарком климате, кожица тонкая, и при консервировании лопается, а наши кыргызстанские помидоры, которые выращиваются в более прохладных климатических условиях, вкуснее, мясистее, их кожура толстая, не лопается, они хорошо подходят для консервации, поэтому наши помидоры покупают без очереди и дороже.

Очень надеюсь, что скоро мы будем спать на шелковых простынях, наши врачи будут носить натуральные шелковые медицинские халаты, а наши люди - очень полезную для организма одежду из шелка собственного производства.

Источник - mnenie.akipress.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1729549140


Новости Казахстана
- Спикер Мажилиса встретился с членами Общественной палаты
- Олжас Бектенов провел совещание по мерам господдержки перспективных экспортоориентированных производств
- Государственный советник провел совещание по военно-патриотическому воспитанию
- Руководитель Администрации Президента Республики Казахстан в День спасателя посетил модернизированный Командный центр МЧС
- В Астане стартовала международная конференция "CONNECTED 2024"
- Казахстан и Россия обсудили вопросы сотрудничества на заседании межправкомиссии
- Кадровые перестановки
- Совет по стратегическому партнерству с зарубежными вузами создан в РК
- Совет по зеленым финансам, Совет Центральных Банков и открытие СЭЗ "TURAN": какие инициативы продвигает Казахстан на встрече Организации тюркских государств
- Оглашен приговор в отношении жителя столицы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  