Рахманбек Тойчуев: Говорим и пишем о Шелковом пути, прославляем его, но не знаем, где "потерялся" знаменитый шелк Кыргызстана

01:19 22.10.2024

21 Октября 2024



Сегодня экономика Кыргызстана поднимается практически из руин. После указаний руководства страны появилась надежда на то, что в каждом районе будут организованы приемные пункты для всех сортов и видов шерсти, пусть пока закупочные цены не очень высокие, но главное - лед тронулся. Надеюсь, что вся собранная шерсть будет полностью перерабатываться у нас, а не вывозиться за рубеж, как кожа, хлопок и даже лечебные травы, т.е. будет организован полный цикл переработки (от сырья до готовой продукции), тем самым мы сможем заложить крепкий, надежный, устойчивый фундамент для экономики Кыргызстана. Мы не будем вывозить наше сырье за рубеж, а потом по льготным таможенным пошлинам завозить его обратно в Кыргызстан, чтобы сшить вещи, необходимые людям, т. е. мы не будем кормить спекулянтов, посредников, которые дестабилизируют цены, тем самым обкрадывают простой народ. Эти же люди препятствуют организации полного цикла переработки хлопка, кожи и другого сырья.



Спекуляция – это лишь одна из верхушек айсберга - коррупции, т.е. купил за бесценок, "манипулируя рынком", или взял то, что "свободно лежит"", продал, а прибыль положил в свой глубокий, бездонный карман. Надеюсь, что наши аграрии и текстильщики не останутся в стороне и помогут в вопросах переработки, разработав инновационную технологию для переработки сырья и изготовления необходимых товаров для населения.



Сегодня мы много говорим и пишем о Шелковом пути, прославляем его, но забываем о том, что в Кыргызстане было очень развито шелководство, которое в свое время прославило Кыргызстан во всем мире. О высоком качестве нашего шелка я узнал в 1995 году, когда нам было нужно разработать технологию изготовления хирургических шелковых нитей из коконов тутового шелкопряда для зашивания ран, т.к. в те времена хирурги зашивали операционные раны швейными нитями, что приводило к ряду осложнений.



Не только наш шелк ценился во всем мире, но и сами тутовые деревья очень ценились. Жители соседних стран для изготовления национальных музыкальных инструментов использовали кыргызстанский тутовник, т. к. тутовые деревья, произрастающие в условиях Кыргызстана, отличаются своим высоким качеством, что объясняется климатическими условиями и почвенным покровом, равномерным "созреванием", т.к. в условиях жаркого климата, там, где "излишки свободной энергии", наблюдается быстрое созревание тутовника, без усвоения некоторых компонентов. В связи с особенностями тутовых деревьев имелись отличия и в листьях деревьев, которые перерабатывают шелковичные черви – тутовые шелкопряды. Все это влияло на качество (прочность) шелковых ниток. Поэтому во времена Советского Союза из кыргызстанского шелка изготавливали парашюты, т.к. именно качество нашего шелка было очень высоким. Шелк был прочным, гладким, а длина волокон, со слов шелководов, достигала 1310 метров.



В подтверждение своих слов приведу пару примеров. В 1970 годах для оказания экстренной медицинской помощи я часто выезжал организованной санавиацией не только в регионы Ферганской долины, но и по периметру, включая соседние страны. В одну из таких ночных поездок, чтобы не уснуть по пути, мы взяли с собой двух человек (аксакала и молодого парня). Они приехали к нам, кажется, из Бухары. Во время беседы с ними я спросил о цели их приезда к нам в Кыргызстан. Они ответили, что приехали сюда за тутовыми деревьями для изготовления музыкальных инструментов (рыбаб, дутар). Я удивился, сказав, что у них в Узбекистане тоже много тутовых деревьев, но аксакал ответил, что деревья, растущие в более прохладном климате, обладают лучшими качествами, их древесина тверже, поэтому музыкальные инструменты, изготовленные из таких деревьев, издают более звонкие звуки.



Еще один пример о качестве нашей растительной продукции. В те времена не было детских хирургов, и врачи-хирурги не знали особенностей детской хирургии. Из-за частых вызовов (были случаи, когда я не был дома 23 дня за месяц), утром я вылетал на АН-2 в Чаткал, Лейлек - Исфану или на вертолете в Кичи-Алай, ночью на машине выезжал г.Таш-Кумыр или Кадамжай. В один из таких вызов вечером на территории г. Андижана, ныне Республика Узбекистан, мы встретили наших Кеңешских трактористов, их тракторы были загружены помидорами, которые стояли в очереди на разгрузку на плодоовощной комбинат г. Андижана. Нам с водителем стало интересно, ведь у них самих много помидоров, а наши все равно везут туда помидоры. Трактористы нам объяснили, что у помидоров, выращиваемых в жарком климате, кожица тонкая, и при консервировании лопается, а наши кыргызстанские помидоры, которые выращиваются в более прохладных климатических условиях, вкуснее, мясистее, их кожура толстая, не лопается, они хорошо подходят для консервации, поэтому наши помидоры покупают без очереди и дороже.



Очень надеюсь, что скоро мы будем спать на шелковых простынях, наши врачи будут носить натуральные шелковые медицинские халаты, а наши люди - очень полезную для организма одежду из шелка собственного производства.