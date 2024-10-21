 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Эрдоган лишился главного врага, - НГ
01:21 22.10.2024

21.10.2024

Умер сторонник "европейского ислама", проповедник Фетхуллах Гюлен, которого турецкие власти считают террористом и заговорщиком
Геннадий Петров

Фетхуллах Гюлен считал, что ислам и демократия совместимы, а Турция и Эрдоган – нет.
В США на 84-м году жизни скончался мыслитель, общественный деятель и, пожалуй, самый известный мусульманский богослов Турции – Фетхуллах Гюлен. У одних он ассоциировался с тем, что порой называют "европейским исламом". Для других же Гюлен в первую очередь – главный противник действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Так получилось, что этот человек стал всемирно известным на закате жизни. Гюлен родился в семье имама в деревне Куруджук вблизи города Эрзурум на северо-востоке Турции – то есть в турецкой глубинке, там, где по сей день крайне сильны консервативные настроения, а ислам и его предписания являются неотъемлемой частью образа жизни местных жителей. Он пошел по стопам отца. Только выйдя на пенсию в 1981 году, малоизвестный на тот момент имам стал создавать группу последователей, которую впоследствии назвали Гюленовским движением или движением "Хизмет" ("Служение"). В основе учения Гюлена лежала крамольная на тот момент в Турции идея, что ислам должен играть более активную роль в политической жизни. Уже тогда, в начале 80-х, когда у власти находилась военные – хранители заветов Кемаля Ататюрка, выступавшего за светский характер развития страны, гюленисты начали создавать сеть благотворительных и образовательных учреждений и привлекать на свою сторону самых разных людей, в том числе государственных служащих.

В отличие от многих организаций "политического ислама" Гюлен принципиально осуждал насильственные методы достижения политических целей. Он выступал за демократию, многопартийность, межконфессиональный диалог и просвещение. Фраза "Изучение физики – поклонение Богу", которую ему приписывают, вероятно, является адекватным описанием мировоззрения этого человека, по крайней мере в начальный период его деятельности.

Стремительный рост популярности гюленистов пришелся на 1990-е годы – время экономического подъема Турции и последних (на сегодняшний день) гонений на политический ислам в стране. Во время военного переворота 1997 года "Хизмет" поддержал тогдашнего мэра Стамбула Реджепа Тайипа Эрдогана, отправленного в тюрьму за стих, который был сочтен исламистской пропагандой. Арест и приговор по несправедливому, как считали многие в Турции, обвинению стал для него трамплином к власти. Долгое время "Хизмет" и основанная Эрдоганом Партия справедливости и развития были союзниками и почти единомышленниками. Конфликт между ними начался в 2013 году. Тогда сначала в Стамбуле, а потом и во многих других городах страны начались протесты против правящей партии и лично Эрдогана, к тому времени уже более 10 лет находившегося у власти. К удивлению турецкого лидера, протестующих поддержал Гюлен. А в открытую конфронтацию власть и гюленисты вступили в 2016 году, когда в Турции была предпринята неудачная попытка военного переворота. Эрдоган обвинил Гюлена в том, что он стоял за этой попыткой насильственным путем сменить руководство страны. Гюлен это отрицал. FETO (игра слов: уменьшительно-пренебрежительное сокращение имени Фетхуллах и аббревиатура "Террористическая организация Фетхуллаха Гюлена") – так с тех пор именуют в Турции последователей проповедника. Тысячи из них были арестованы и осуждены, организации, имеющие отношение к гюленистам, закрыты.

Эрдоган пытался добиться от США выдачи Гюлена, однако не преуспел. До самой смерти он жил в Пенсильвании, время от времени выступая с проповедями, которые в самой Турции находятся под запретом. В понедельник, 21 октября, известие о смерти Гюлена прокомментировал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. По его словам, государство все равно продолжит борьбу с FETO до полного искоренения последователей гюленизма.

Источник - НГ
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