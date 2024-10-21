Экс-президента Албании Илира Мету задержали по подозрению в финансовых преступлениях

01:38 22.10.2024

Koha: экс-президента Албании Илира Мету задержали по подозрению в коррупции



21 октября 2024,

Бывшего президента Албании Илира Мету задержали по подозрению в коррупции. Об этом 21 октября сообщает новостной портал Koha.



Главе Албании с 2009 по 2010 год вменяют сокрытие имущества и участие в коррупционных схемах вместе с супругой.



"В ходе расследования также выяснилось, что супружеская пара вступила в коррупционные отношения с бизнесменом, временно воспользовавшись виллой в качестве вознаграждения за незаконное влияние, которое они оказывали на государственных должностных лиц, назначенных СМИ", - отмечается в заявлении специальной прокуратуры по борьбе с коррупцией в Албании, текст которого приводит Koha.



Ранее Мета отрицал свою причастность к незаконной финансовой деятельности и заявлял, что никогда подобным не занимался.