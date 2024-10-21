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Молдавия высказалась против перспективы становиться второй Украиной, - Полина Коноплянко
03:37 22.10.2024

О чем говорят предварительные итоги выборов в стране

Плохо в детстве президент Молдавии Майя Санду учила матчасть. Твердили же: за двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь. А Санду погналась, вот и получила крепкую пощечину от своего народа. Не набрав достаточного количества голосов для победы на президентских выборах, Молдавия плавно перемещается во второй тур, который состоится 3 ноября. Проводившийся параллельно с президентскими выборами референдум о евроинтеграции также разделил голоса молдаван практически пополам с небольшим перевесом голосов сторонников евробудущего. Все это явно не было в планах Санду. Попробуем разобраться, почему так вышло и чего можно ожидать дальше.

О чем говорят предварительные итоги выборов в стране

Согласно данным молдавской ЦИК, в первом туре президентских выборах с результатом в 42,07% голосов лидирует действующий президент страны Майя Санду, на втором месте – представитель оппозиционных сил, совсем недавно пострадавший от правления Санду, Александр Стояногло (26,27%). Никто из кандидатов не набрал необходимых 50% голосов, а поэтому президентская гонка переходит во второй тур.

Что касается голосования о референдуме по евроинтеграции – все тоже весьма прозаично. С небольшим перевесом за будущее Молдовы в ЕС проголосовали 50,16% молдаван, против – 49,84%. Забавно, но официальный Кишинев проводил этот референдум, чтобы определить, станет ли членство Молдавии в Евросоюзе стратегической целью, которая будет прописана в Конституции. Очевидно, что со "стратегической целью" Санду и ее прихвостни загнули.

Очень важное замечание сделало издание Politico: по мере того как подсчет приближался к завершению, осведомленные лица предупредили, что избиратели из диаспоры, проживающие за границей, еще не были включены в подсчет. И эти источники "выразили обеспокоенность" провалом кампании в поддержку ЕС.

Другого ожидать и не приходилось. В действительности итоги этого референдума вскрыли всю проводимую Майей Санду политику, как патологоанатом тело умершего. Такому правлению должен был наступить конец, который, похоже, и начнется с этих выборов. Хотя начался он куда раньше.

Сам евроинтеграционный путь Молдавии – ошибка, а определение этого пути как стратегической цели страны – самовольное подписание собственного убийства. Молдавия могла бы посмотреть на соседнюю Украину и сказать: нам такой путь не нужен. И, по сути, рядовая Молдавия (обычные граждане, а не политические элиты) это и говорила. Но в этом-то и разница: пришедшим к власти политическим элитам, активно выслуживающимся перед Западом, это и требовалось.

У Запада была вполне четкая цель – за Украиной затянуть не менее близкую России культурно и социально Молдавию, чтобы впоследствии (через кровь ее граждан) сделать из этой восточноевропейской территории очередной антироссийский полигон.

Больше половины молдаван проголосовали против вступления Молдавии в ЕС

Думаете, зря или случайно в один и тот же день – 23 июня 2022 года – Украине и Молдавии одновременно был предоставлен статус кандидата на вступление в ЕС? В один же день – 14 декабря 2023 года – Евросовет решил начать переговоры о вступлении этих стран в блок. Запад, по сути, рассматривает Молдавию как двойника Украины, и была мысль, что переломить Молдову получится так же просто. Нынешние выборы показали – нет.

Да, можно возразить, что голоса "за" и "против" евроинтеграции разделились пополам, но сторонники все же одержали верх. Не спорим, уход от так называемой "демократии", к которой прозападные силы этих стран так тянутся, происходит не одномоментно. И да, в любых переменах есть этап, когда страна разделяется пополам. Но суть-то в том, что Санду и Ко всем уши прожужжали, что в Молдавии все хотят в ЕС, а оно вон как вышло-то красиво.

Противников евроинтеграции оказалось в Молдове много и голоса их были настолько сильны, что аккурат перед выборами Санду стала заглушать все "противные" действующим властям СМИ. Лидеров оппозиции, как, например, главу Гагаузии Евгению Гуцул, из поездок в Россию в аэропорту Кишинева встречали бравые полицейские, которые явно воспринимали (с подачи действующих управленцев) такую хрупкую девушку главной угрозой безопасности. А так ли поступают те, кто уверен, что в его стране евроинтеграционный путь принимают все? Вот и Санду не уверена. Ни в чем.

Превратив свое правление в средство терапии собственных комплексов, Майя Санду, похоже, начала осознавать, что ее позиции как лидера Молдовы стремительно рушатся. Второй тур – прямое столкновение со Стояногло, которое даже западная пресса уже называет "неприятной перспективой" для Санду. Вокруг Стояногло могут объединиться другие оппозиционные силы и тогда-то действующим молдавским властям, возможно, придется подвинуться. И хорошо, если так произойдет. Молдавия достойна самостоятельного пути развития без указок Запада, тем более что народ Молдавии сделал свой выбор. Это ценнее. Более того, все произошедшее в стране на референдуме вокруг будущего страны в ЕС может стать по-хорошему заразительным примером для ожидающей своих выборов Грузии. Но пока здесь надо сохранить именно такую формулировку: может стать…

Авторы: ПОЛИНА КОНОПЛЯНКО

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1729557420


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